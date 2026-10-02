Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261002/erxov-rossiya-imigrantlar-60907860.html
Ерхов Россияда ишламоқчи бўлган мигрантлар учун марказ Ўзбекистонда ташкил этиш ҳақида
Ерхов Россияда ишламоқчи бўлган мигрантлар учун марказ Ўзбекистонда ташкил этиш ҳақида
Sputnik Ўзбекистон
Россияда ишламоқчи бўлган ўзбекистонликлар учун рус тилидан тест, тиббий кўрик, биометрия ва дактилоскопиядан ўтишни ўзида мужассам қиладиган марказ ташкил... 02.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-02T11:41+0500
2026-10-02T11:41+0500
миграция
мигрантлар
ўзбекистон
россия
алексей ерхов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/13/58463367_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_9cd7020a284a83c02981ac1a3b6b8352.jpg
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Ўзбекистон Россияга республикада мигрантлар учун “бир жойда барча жараёнлар” тамойили асосида комплекс марказ ташкил этиш таклиф қилди. Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов Россия томони бу йўналишдаги ишларни давом эттиришга тайёрми ёки йўқлиги борасида фикр билдирди.Ерхов Sputnik мухбири билан суҳбатда бундай марказнинг ташкил этилиши меҳнат мигрантларини ташкиллаштирилган ҳолда ишга қабул қилиш тизимини жорий этиш воситаларидан бири бўлиши мумкинлигини таъкидлади.Аввалроқ Миграция агентлиги директори Муҳсинхўжа Абдураҳмонов Алексей Ерхов билан учрашиб, Россияда ишлаш истагида бўлган номзодларни ташкиллаштирилган тартибда ишга йўналтириш механизмларини такомиллаштириш ҳамда боришдан олдинги асосий жараёнларни Ўзбекистоннинг ўзида ташкил этиш масалаларини муҳокама қилганди. Хусусан, "бир жойда барча жараёнлар" тамойили асосида комплекс марказ ташкил этиш таклиф қилинди. Шунингдек, рус тили имтихонларини топшириш учун Тошкентга келиши билан боғлиқ вақт ва харажатларини камайтириш мақсадида жараёнларни ҳудудларда ташкил этиш масаласи кўтарилди. Бунинг учун 4 та ҳудудда зарур инфратузилма тайёрланган.“Асосий мақсад – Россияда ишлашни режалаштирганлар қаерда, қайси корхонада ва қандай шароитда ишлашини аниқ билиши, зарур ҳужжат ва жараёнларни олдиндан расмийлаштириши ҳамда аниқ иш берувчининг буюртмаси асосида қонуний ва тушунарли йўл билан боришини таъминлаш”, - дейилади Миграция агентлиги хабарида.
https://sputniknews.uz/20260910/russia-ozbekistonliklar-ish-orin-taklif-60345733.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/13/58463367_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_bb89ae1ea3f6feac3ab25cfeb641ccf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
миграция, мигрантлар, ўзбекистон, россия, алексей ерхов
миграция, мигрантлар, ўзбекистон, россия, алексей ерхов

Ерхов Россияда ишламоқчи бўлган мигрантлар учун марказ Ўзбекистонда ташкил этиш ҳақида

11:41 02.10.2026
© Пресс-служба Сената УзбекистанаАлексей Ерхов
Алексей Ерхов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2026
© Пресс-служба Сената Узбекистана
Oбуна бўлиш
Россияда ишламоқчи бўлган ўзбекистонликлар учун рус тилидан тест, тиббий кўрик, биометрия ва дактилоскопиядан ўтишни ўзида мужассам қиладиган марказ ташкил этиш таклифи ўртага ташланган.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Ўзбекистон Россияга республикада мигрантлар учун “бир жойда барча жараёнлар” тамойили асосида комплекс марказ ташкил этиш таклиф қилди. Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов Россия томони бу йўналишдаги ишларни давом эттиришга тайёрми ёки йўқлиги борасида фикр билдирди.
Ерхов Sputnik мухбири билан суҳбатда бундай марказнинг ташкил этилиши меҳнат мигрантларини ташкиллаштирилган ҳолда ишга қабул қилиш тизимини жорий этиш воситаларидан бири бўлиши мумкинлигини таъкидлади.

“Бу ғоя янги эмас ва бизнинг умумий мақсадимизни амалга ошириш – меҳнат миграцияси механизмига ташкиллаштирилган ҳолда ишга қабул қилиш тизимини жорий этиш учун ишлатилиши мумкин бўлган йўналишлардан бири сифатида “ҳавода муаллақ бўлиб турибди”. Ҳақиқатан ҳам, миграцияга кетишдан олдинги тадбирларнинг ҳеч бўлмаганда бир қисмини Ўзбекистонга кўчириш мантиқан тўғри бўларди. Булар эса рус тили, Россия тарихи ва қонунчилиги бўйича тест синови, тиббий кўрик, дактилоскопия ва биометрия. Лекин шуни ҳам айтишим керакки, бу истиқболли ғояни амалда рўёбга чиқаришга қадар бизнинг идораларимиз ҳам, Ўзбекистон идоралари ҳам ҳали кўп ишларни амалга ошириши лозим. Шундай экан, бу эртага бўладиган иш эмас”, - деди Россия элчиси.

Аввалроқ Миграция агентлиги директори Муҳсинхўжа Абдураҳмонов Алексей Ерхов билан учрашиб, Россияда ишлаш истагида бўлган номзодларни ташкиллаштирилган тартибда ишга йўналтириш механизмларини такомиллаштириш ҳамда боришдан олдинги асосий жараёнларни Ўзбекистоннинг ўзида ташкил этиш масалаларини муҳокама қилганди.

Хусусан, "бир жойда барча жараёнлар" тамойили асосида комплекс марказ ташкил этиш таклиф қилинди. Шунингдек, рус тили имтихонларини топшириш учун Тошкентга келиши билан боғлиқ вақт ва харажатларини камайтириш мақсадида жараёнларни ҳудудларда ташкил этиш масаласи кўтарилди. Бунинг учун 4 та ҳудудда зарур инфратузилма тайёрланган.
“Асосий мақсад – Россияда ишлашни режалаштирганлар қаерда, қайси корхонада ва қандай шароитда ишлашини аниқ билиши, зарур ҳужжат ва жараёнларни олдиндан расмийлаштириши ҳамда аниқ иш берувчининг буюртмаси асосида қонуний ва тушунарли йўл билан боришини таъминлаш”, - дейилади Миграция агентлиги хабарида.
Выдача разрешения на работу в России иностранным гражданам - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.09.2026
Россиялик иш берувчилар ўзбекистонликлар учун 100 мингдан ортиқ иш ўрни таклиф қилди
10 Сентябр, 18:22
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0