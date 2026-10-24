Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261024/akvarel-jilosi-toshkentda-choqqilardagi-sehrli-olam-korgazmasi-ochildi-61425595.html
"Чўққилардаги сеҳрли олам": Тошкентда акварель кўргазмаси очилди
"Чўққилардаги сеҳрли олам": Тошкентда акварель кўргазмаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент Фотосуратлар уйида Комилжон Камбаровнинг акварель асарларидан иборат шахсий кўргазмаси очилди. 24.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-24T19:54+0500
2026-10-24T20:14+0500
кўргазма
фото
тошкент
рассом
санъат
наманган
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/18/61454468_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_b9244b76bf2a8954a77135be56c45ff7.png
Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси, рассом ва педагог Комилжон Камбаров кўргазманинг асосини акварель асарлари ташкил этди. Бу техника рассомга ёруғликнинг нозик ўзгаришлари, ҳавонинг тиниқлиги ва табиат кайфиятини ифодалаш имконини беради. Рассом ишларида шаффоф қатламлар ва майин ранг ўтишлари ёрқин, таъсирчан ечимлар билан уйғунлашган.Манзаралар, портретлар ва мавзули композициялар муаллиф изланишларининг турли қирраларини очиб берди. Айрим асарларда табиат ҳолати ва майда деталларга эътибор устувор бўлса, бошқаларида ранг, ритм ва ҳиссий ифода етакчи ўрин тутди. Матбуот релизида таъкидланганидек, "Кўргазма Комилжон Камбаров ижодининг серқирралигини намоён этади".Комилжон Камбаров Наманган вилоятининг Учқўрғон шаҳрида туғилган. У Андижон ва Тошкентда профессионал бадиий таълим олган. Турли йилларда Учқўрғон шаҳри бош архитектори, ихтисослаштирилган санъат мактаб-интернати директори ҳамда педагог сифатида фаолият юритган. 2015 йилдан буён Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмасининг Наманган вилояти бўлимига раҳбарлик қилиб, ижодкорларни қўллаб-қувватлаш ва ёш рассомларга тажриба ўргатишга ҳисса қўшиб келмоқда."Чўққилардаги сеҳрли олам" акварелнинг кенг имкониятларини — табиатни нозик тасвирлашдан тортиб, ҳис-туйғуларни эркин ифодалашгача бўлган жиҳатларини намоён этди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/18/61454468_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_a5529cbfe0b1725122008c11345d2d05.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, фото, тошкент, рассом, санъат, наманган, фото
кўргазма, фото, тошкент, рассом, санъат, наманган, фото

"Чўққилардаги сеҳрли олам": Тошкентда акварель кўргазмаси очилди

19:54 24.10.2026 (янгиланди: 20:14 24.10.2026)
Oбуна бўлиш
Тошкент Фотосуратлар уйида Комилжон Камбаровнинг акварель асарларидан иборат шахсий кўргазмаси очилди.
Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси, рассом ва педагог Комилжон Камбаров кўргазманинг асосини акварель асарлари ташкил этди.

Бу техника рассомга ёруғликнинг нозик ўзгаришлари, ҳавонинг тиниқлиги ва табиат кайфиятини ифодалаш имконини беради. Рассом ишларида шаффоф қатламлар ва майин ранг ўтишлари ёрқин, таъсирчан ечимлар билан уйғунлашган.

"Акварелда ёруғликни, ҳавонинг тиниқлигини ва табиат кайфиятини ифодалашга интиламан. Бўёқларнинг шаффофлиги илк таассуротнинг жонлилигини сақлаб қолиш ва бу туйғуни томошабин билан баҳам кўриш имконини беради", — дея таъкидлайди Комилжон Камбаров. Бу ёндашув кўргазмада намойиш этилган турли жанрдаги асарларни бирлаштиради.

Манзаралар, портретлар ва мавзули композициялар муаллиф изланишларининг турли қирраларини очиб берди. Айрим асарларда табиат ҳолати ва майда деталларга эътибор устувор бўлса, бошқаларида ранг, ритм ва ҳиссий ифода етакчи ўрин тутди. Матбуот релизида таъкидланганидек, "Кўргазма Комилжон Камбаров ижодининг серқирралигини намоён этади".
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
1/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
2/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
3/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
4/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
5/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
6/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
7/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
8/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
9/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
11/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
12/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
13/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
14/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
15/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
16/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
17/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
18/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаровнинг &quot;Чўққилардаги сеҳрли олам&quot; номли акварель асарлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
19/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комилжон Камбаровнинг "Чўққилардаги сеҳрли олам" номли акварель асарлари кўргазмаси

Комилжон Камбаров Наманган вилоятининг Учқўрғон шаҳрида туғилган. У Андижон ва Тошкентда профессионал бадиий таълим олган. Турли йилларда Учқўрғон шаҳри бош архитектори, ихтисослаштирилган санъат мактаб-интернати директори ҳамда педагог сифатида фаолият юритган. 2015 йилдан буён Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмасининг Наманган вилояти бўлимига раҳбарлик қилиб, ижодкорларни қўллаб-қувватлаш ва ёш рассомларга тажриба ўргатишга ҳисса қўшиб келмоқда.
"Чўққилардаги сеҳрли олам" акварелнинг кенг имкониятларини — табиатни нозик тасвирлашдан тортиб, ҳис-туйғуларни эркин ифодалашгача бўлган жиҳатларини намоён этди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0