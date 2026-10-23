Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261023/ikki-rassom--yagona-muloqot-toshkentda-11-korgazmasi-ochildi-61414239.html
Икки рассом — бир мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси очилди
Икки рассом — бир мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент Фотосуратлар уйида ўзбекистонлик Алишер Ҳамдамов ва қирғизистонлик Алмазбек Шаршекеевнинг қўшма кўргазмаси очилди. Экспозиция Марказий Осиё замонавий рангтасвирига хос икки ижодий ёндашувни бирлаштирди.
2026-10-23T19:23+0500
2026-10-23T20:05+0500
кўргазма
марказий осиё
санъат
фото
расм
рассом
ўзбекистон
қирғизистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/17/61419426_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_45688075f0120b465cbfd6d54acccd6c.png
Тошкент Фотосуратлар уйида "1+1" номли қўшма кўргазма очилди. Унинг номи ўз услуби ва дунёқарашига эга икки мустақил ижодкорнинг бадиий ҳамкорлиги ғоясини ифодалайди.Алишер Ҳамдамов Фарғона вилоятида туғилган. У П. Беньков номидаги Республика рассомлик коллежи ҳамда Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтини тамомлаган. Рассом ижодида рангнинг ифодавий имкониятлари, композиция ҳаракатчанлиги, тасвирий ва мавҳум унсурлар уйғунлиги муҳим ўрин тутади.Алишер Ҳамдамов учун ранг — нафақат кўрганларини, балки ҳис қилганларини ҳам ифода этиш воситаси.Тошкентлик санъат мухлислари Ҳамдамовнинг асарлари билан аввал ҳам танишган: 2025 йилда Фотосуратлар уйида унинг "Рангларда яшовчи ҳислар" номли шахсий кўргазмаси ўтказилган.Алмазбек Шаршекеев — рангтасвирчи, педагог, Қирғизистон Рассомлар уюшмаси аъзоси. У С. А. Чуйков номидаги Қирғиз давлат бадиий билим юрти ва Т. Содиқов номидаги Қирғизистон Миллий бадиий академиясини тамомлаган. Рассом кўп йиллардан буён ижод билан бирга педагогик фаолият олиб бориб, ўз тажрибасини ёшларга ўргатиб келмоқда.Унинг ижодий ёндашуви матбуот релизида қуйидагича таърифланган: "академик мактаб ва янги пластик ечимларни излашга бўлган интилиш уйғунлашади". Шаршекеев ранг, шакл ва композиция орқали воқеликни ҳиссий ва образли талқин этади."1+1" кўргазмаси икки маданият ва икки ижодий дунёнинг мулоқот майдонига айланди. Экспозициядаги турли бадиий ёндашувлар Марказий Осиё замонавий рангтасвирининг ранг-баранглигини, анъана ва шахсий изланишлар уйғунлигини намоён этди.
ўзбекистон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/17/61419426_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_0caef6eeaf61d26fc87d83efa62d024a.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, марказий осиё, санъат, фото, расм, рассом, ўзбекистон, қирғизистон, фото
кўргазма, марказий осиё, санъат, фото, расм, рассом, ўзбекистон, қирғизистон, фото

Икки рассом — бир мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси очилди

19:23 23.10.2026 (янгиланди: 20:05 23.10.2026)
Oбуна бўлиш
Тошкент Фотосуратлар уйида ўзбекистонлик Алишер Ҳамдамов ва қирғизистонлик Алмазбек Шаршекеевнинг қўшма кўргазмаси очилди.
Тошкент Фотосуратлар уйида "1+1" номли қўшма кўргазма очилди. Унинг номи ўз услуби ва дунёқарашига эга икки мустақил ижодкорнинг бадиий ҳамкорлиги ғоясини ифодалайди.
Алишер Ҳамдамов Фарғона вилоятида туғилган. У П. Беньков номидаги Республика рассомлик коллежи ҳамда Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтини тамомлаган. Рассом ижодида рангнинг ифодавий имкониятлари, композиция ҳаракатчанлиги, тасвирий ва мавҳум унсурлар уйғунлиги муҳим ўрин тутади.
Алишер Ҳамдамов учун ранг — нафақат кўрганларини, балки ҳис қилганларини ҳам ифода этиш воситаси.

"Мен учун томошабин асарнинг кайфиятини ҳис қилиши, унда ўз кечинмаларига ҳамоҳанг туйғуларни топиши муҳим. Ранг баъзан сўз билан айтиш қийин бўлган ҳисларни ифодалашга ёрдам беради", — дейди рассом.

Тошкентлик санъат мухлислари Ҳамдамовнинг асарлари билан аввал ҳам танишган: 2025 йилда Фотосуратлар уйида унинг "Рангларда яшовчи ҳислар" номли шахсий кўргазмаси ўтказилган.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда &quot;1+1&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икки рассом — ягона мулоқот: Тошкентда "1+1" кўргазмаси

Алмазбек Шаршекеев — рангтасвирчи, педагог, Қирғизистон Рассомлар уюшмаси аъзоси. У С. А. Чуйков номидаги Қирғиз давлат бадиий билим юрти ва Т. Содиқов номидаги Қирғизистон Миллий бадиий академиясини тамомлаган. Рассом кўп йиллардан буён ижод билан бирга педагогик фаолият олиб бориб, ўз тажрибасини ёшларга ўргатиб келмоқда.
Унинг ижодий ёндашуви матбуот релизида қуйидагича таърифланган: "академик мактаб ва янги пластик ечимларни излашга бўлган интилиш уйғунлашади". Шаршекеев ранг, шакл ва композиция орқали воқеликни ҳиссий ва образли талқин этади.
"1+1" кўргазмаси икки маданият ва икки ижодий дунёнинг мулоқот майдонига айланди. Экспозициядаги турли бадиий ёндашувлар Марказий Осиё замонавий рангтасвирининг ранг-баранглигини, анъана ва шахсий изланишлар уйғунлигини намоён этди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0