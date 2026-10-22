https://sputniknews.uz/20261022/uzbekistan-russia-sogliq-yol-xarita-61393609.html
Ўзбекистон ва Россия соғлиқни сақлаш бўйича йўл харитасини имзолади
Ўзбекистон ва Россия соғлиқни сақлаш бўйича йўл харитасини имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Ўзбекистон соғлиқни сақлаш соҳасида янги йўл харитасини имзолади. Михаил Мурашко Sputnik Ўзбекистонга телетиббиёт, беморларни даволаш, болалар онкологияси ва Тошкентдаги Пирогов университети филиали ҳақида сўзлаб берди
2026-10-22T10:04+0500
2026-10-22T10:04+0500
2026-10-22T10:04+0500
тиббиёт муассаси
михаил мурашко
россия
жамият
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/16/61393192_0:50:3010:1743_1920x0_80_0_0_50d5a958c33cd62749f318acecf7f8f9.jpg
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия соғлиқни сақлаш соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтирмоқда. Бу ҳақда Россия соғлиқни сақлаш вазири Михаил Мурашко Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилди.Вазирнинг сўзларига кўра, икки мамлакат ўртасида тиббиёт соҳасидаги ҳамкорлик ўнлаб йиллардан буён давом этмоқда. Хусусан, мураккаб касалликлар бўйича масофавий тиббий консилиумлар ўтказиш, мутахассислар алмашинуви ва оғир беморларни Россия клиникаларида даволаш йўлга қўйилган.21 октябрь куни Самарқандда Ўзбекистон соғлиқни сақлаш вазири Элдор Адилов ва Михаил Мурашко тиббиёт соҳасидаги ҳамкорликнинг устувор йўналишлари бўйича йўл харитасини имзолади.Музокараларда онкологик ва юрак-қон томир касалликларини эрта аниқлаш, юқори технологик тиббий ёрдам, ядро тиббиёти ҳамда фармацевтика соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.Мурашко телетиббиёт имкониятларига ҳам эътибор қаратди. Унинг маълум қилишича, 2025 йилда Россияда 23 миллионта масофавий тиббий маслаҳат ўтказилган.Бундай технологиялар шифокорларга беморларни масофадан кузатиш ва маслаҳат бериш, консилиумлар ўтказиш, шунингдек, бошқа мамлакатлардаги ҳамкасблари билан тажриба алмашиш имконини беради. Россия сунъий интеллект қўлланиладиган халқаро ҳамкорлик шаклларини ҳам синовдан ўтказмоқда.Вазир Тошкентда Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети филиалининг ташкил этилишига алоҳида умид билдирди. Мурашко бу масалаларни 21–22 октябрь кунлари Самарқандда ўтказилаётган II Халқаро болалар онкологияси конгресси доирасида муҳокама қилди.
https://sputniknews.uz/20261021/samarkand-bolalar-farovonlik-sammit-61373640.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/16/61393192_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_cc6e8a5c3401a32530c78581db725689.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тиббиёт муассаси, михаил мурашко , россия, жамият, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
тиббиёт муассаси, михаил мурашко , россия, жамият, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
Ўзбекистон ва Россия соғлиқни сақлаш бўйича йўл харитасини имзолади
Ўзбекистон ва Россия тиббиётда янги йўл харитасини имзолади. Мурашко онкология ва телетиббиёт бўйича ҳамкорлик ҳақида сўзлади.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
Ўзбекистон ва Россия соғлиқни сақлаш соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтирмоқда. Бу ҳақда Россия соғлиқни сақлаш вазири Михаил Мурашко Sputnik Ўзбекистон
мухбирига маълум қилди.
Вазирнинг сўзларига кўра, икки мамлакат ўртасида тиббиёт соҳасидаги ҳамкорлик ўнлаб йиллардан буён давом этмоқда. Хусусан, мураккаб касалликлар бўйича масофавий тиббий консилиумлар ўтказиш, мутахассислар алмашинуви ва оғир беморларни Россия клиникаларида даволаш йўлга қўйилган.
Ҳамкорликнинг муҳим йўналишларидан бири — болалар онкологияси. Мурашко Тошкент ва Самарқандда ушбу соҳада амалга оширилаётган қўшма лойиҳаларга алоҳида тўхталди.
21 октябрь куни Самарқандда Ўзбекистон соғлиқни сақлаш вазири Элдор Адилов ва Михаил Мурашко тиббиёт соҳасидаги ҳамкорликнинг устувор йўналишлари бўйича йўл харитасини имзолади.
Музокараларда онкологик ва юрак-қон томир касалликларини эрта аниқлаш, юқори технологик тиббий ёрдам, ядро тиббиёти ҳамда фармацевтика соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.
Мурашко телетиббиёт имкониятларига ҳам эътибор қаратди. Унинг маълум қилишича, 2025 йилда Россияда 23 миллионта масофавий тиббий маслаҳат ўтказилган.
Бундай технологиялар шифокорларга беморларни масофадан кузатиш ва маслаҳат бериш, консилиумлар ўтказиш, шунингдек, бошқа мамлакатлардаги ҳамкасблари билан тажриба алмашиш имконини беради. Россия сунъий интеллект қўлланиладиган халқаро ҳамкорлик шаклларини ҳам синовдан ўтказмоқда.
Вазир Тошкентда Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети филиалининг ташкил этилишига алоҳида умид билдирди.
Унинг фикрича, мазкур лойиҳа икки мамлакат тиббиёт тизимлари ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаб, илмий маълумотлар алмашинуви ва мутахассислар тайёрлашга янги туртки беради.
Мурашко бу масалаларни 21–22 октябрь кунлари Самарқандда ўтказилаётган II Халқаро болалар онкологияси конгресси доирасида муҳокама қилди.