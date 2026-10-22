Ўзбекистон АЭСи учун ходимлар танлаш 2027 йилда бошланади — Лихачёв
© Sputnik / Павел Бедняков / Медиабанкка ўтишФорум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" в Москве
© Sputnik / Павел Бедняков/
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон АЭСида ишлайдиган мутахассисларни танлаш 2027 йил охирида бошланиши режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Ўзбекистон атом электр станциясининг бўлажак эксплуатация ходимларини танлаш 2027 йил охирида бошланиши режалаштирилмоқда. Бу ҳақда "Росатом" давлат корпорацияси бош директори Алексей Лихачёв маълум қилди, деб хабар берди РИА Новости.
Гап АЭС қурилишида иштирок этадиган ишчилар эмас, балки станция ишга туширилгандан кейин унинг фаолиятини таъминлайдиган мутахассислар ҳақида бормоқда.
Лихачёв, шунингдек, станция қурилишининг навбатдаги босқичлари ҳақида маълумот берди. Унинг сўзларига кўра, 2026 йил охиригача иккита кичик реактор учун пойдевор плитасини бетонлаш якунланади.
"Ҳар бири 55 мегаватт қувватга эга иккита РИТМ-200 реактори учун пойдевор плитасини бетонлаш бошланган. Йил охиригача бу ишлар якунланади", — деди Лихачёв.
Унинг сўзларига кўра, 2027 йилда станция қурилиши янги босқичга ўтади. Реактор биноси, бошқарув корпуси, деворлар ва қаватлараро ёпмалар, шунингдек, кичик реакторларнинг машина заллари барпо этилади.
Шу билан бирга, катта қувватли энергоблокларда ҳам ишлар фаоллашади.
"Келаси йил катта қувватли станцияда ҳам қурилиш ишлари кенг кўламда олиб борилади", — деди "Росатом" раҳбари.
Лихачёвнинг маълум қилишича, ҳозир АЭС қурилиш майдонида минг нафардан ортиқ киши меҳнат қилмоқда. Яқин ойларда уларнинг сонини камида икки баравар ошириш режалаштирилган.
Қурилиш авжига чиқадиган 2030–2031 йилларда эса бу ерда 13–13,5 минг нафаргача ишчи ва мутахассис фаолият юритиши мумкин.
"Росатом" умумий қурилиш ишларининг салмоқли қисмини Ўзбекистон компанияларига топширишни режалаштирмоқда.
Шунингдек, станция учун узоқ муддатда тайёрланадиган асосий ускуналарни ишлаб чиқариш бошланган. Жумладан, кичик энергоблок реактори корпуси учун оғирлиги 105 тонна бўлган металл хомаки қисм қуйилган.
Лихачёв Ўзбекистондаги АЭС қурилишини мамлакат энергетикаси ва иқтисодиёти учун фундаментал аҳамиятга эга улкан объектни ривожлантиришнинг биринчи босқичи деб атади.
КенгайтиришЙиғиштириш
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг биринчи интеграциялашган АЭСи Жиззах вилоятининг Фориш туманида қурилмоқда.
Лойиҳа иккита ВВЭР-1000 русумли катта қувватли реактор ва ҳар бири 55 мегаватт қувватга эга иккита РИТМ-200Н кичик реакторини ўз ичига олади. Станциянинг умумий қуввати 2110 мегаваттни ташкил этади.
2026 йил 4 июнда биринчи кичик энергоблок пойдеворига илк бетон қуйилиб, станция қурилишига расман старт берилган эди.
Станция энергоблокларини босқичма-босқич 2029–2035 йилларда ишга тушириш режалаштирилган.