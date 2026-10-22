https://sputniknews.uz/20261022/turkmanistan-gaz-uzbekistan-yonalish-61400481.html
Туркманистон гази Ўзбекистонга янги йўналишдан келиши мумкин — GGC раҳбари
Туркманистон гази Ўзбекистонга янги йўналишдан келиши мумкин — GGC раҳбари
Sputnik Ўзбекистон
Туркманистондан Ўзбекистонга газ етказиб беришнинг қўшимча йўналиши пайдо бўлиши мумкин. “Марказий Осиё газ ҳалқаси” беш давлат газ қувурларини бирлаштиришни кўзда тутади. Лойиҳа қиймати 5 миллиард долларга баҳоланмоқда.
2026-10-22T13:55+0500
2026-10-22T13:55+0500
2026-10-22T13:55+0500
газ
газ қувури
туркманистон
ўзбекистон
жамият
марказий осиё
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40797368_0:87:2062:1247_1920x0_80_0_0_a272637b52e5b493bc5a07d398398d87.jpg
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. “Марказий Осиё газ ҳалқаси” лойиҳаси Туркманистондан Ўзбекистонга табиий газ етказиб беришнинг қўшимча йўналишини яратиши мумкин. Бу ҳақда Женевадаги Глобал газ маркази (GGC) ижрочи директори Валери Дюкро Ашхободдаги “Туркманистон нефть ва гази — 2026” халқаро конференциясида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, янги йўналиш Ўзбекистон ва Қозоғистонга, газ қувурлари ўзаро уланган тақдирда эса Қирғизистон ва Тожикистонга ҳам газ етказиб бериш имкониятини кенгайтиради. Бунда Туркманистоннинг амалдаги экспорт мажбуриятлари сақланиб қолади.Туркманистон ҳозир ҳам Ўзбекистонга газ етказиб беради. Жумладан, 2023 йилда “Туркмангаз” ва UzGasTrade йилига 2 миллиард куб метргача газ етказиб бериш бўйича қисқа муддатли шартнома имзолаган.2026 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистон Россия ва Туркманистондан жами 1,21 миллиард долларлик газ импорт қилган. Статистикада ҳар бир мамлакатнинг алоҳида улуши келтирилмаган.Euronews маълумотига кўра, “газ ҳалқаси” 3 минг километрдан ортиқ янги ва модернизация қилинадиган қувурларни қамраб олиши мумкин. Ташаббус муаллифлари лойиҳа қийматини тахминан 5 миллиард доллар, йиллик ўтказиш қувватини эса 20 миллиард куб метр деб баҳоламоқда.Мазкур тармоқ мавжуд газ қувурларини боғлаш ва газ оқимларини турли йўналишларда бошқариш орқали, айниқса қишда, таъминот барқарорлигини оширишга қаратилган.Дюкро газ тармоқларини ўзаро боғлаш, инвестиция жалб қилиш ва экспорт йўналишларини кўпайтиришни асосий вазифалар сифатида санади.
https://sputniknews.uz/20261006/ozbekiston-magistral-gaz-60985574.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40797368_339:313:2062:1606_1920x0_80_0_0_7cee055143ab3a7f9fdab9e7a8dc7e17.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
газ, газ қувури, туркманистон, ўзбекистон, жамият, марказий осиё, иқтисод
газ, газ қувури, туркманистон, ўзбекистон, жамият, марказий осиё, иқтисод
Туркманистон гази Ўзбекистонга янги йўналишдан келиши мумкин — GGC раҳбари
“Марказий Осиё газ ҳалқаси” лойиҳаси Туркманистондан Ўзбекистонга газ етказиб беришнинг қўшимча йўналишини яратиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
“Марказий Осиё газ ҳалқаси” лойиҳаси Туркманистондан Ўзбекистонга табиий газ етказиб беришнинг қўшимча йўналишини яратиши мумкин. Бу ҳақда Женевадаги Глобал газ маркази (GGC) ижрочи директори Валери Дюкро Ашхободдаги “Туркманистон нефть ва гази — 2026” халқаро конференциясида маълум қилди
.
Унинг сўзларига кўра, янги йўналиш Ўзбекистон ва Қозоғистонга, газ қувурлари ўзаро уланган тақдирда эса Қирғизистон ва Тожикистонга ҳам газ етказиб бериш имкониятини кенгайтиради. Бунда Туркманистоннинг амалдаги экспорт мажбуриятлари сақланиб қолади.
Туркманистон ҳозир ҳам Ўзбекистонга газ етказиб беради. Жумладан, 2023 йилда “Туркмангаз” ва UzGasTrade йилига 2 миллиард куб метргача газ етказиб бериш бўйича қисқа муддатли шартнома имзолаган.
2026 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистон Россия ва Туркманистондан жами 1,21 миллиард долларлик газ импорт қилган. Статистикада ҳар бир мамлакатнинг алоҳида улуши келтирилмаган.
Euronews маълумотига кўра, “газ ҳалқаси” 3 минг километрдан ортиқ янги ва модернизация қилинадиган қувурларни қамраб олиши мумкин. Ташаббус муаллифлари лойиҳа қийматини тахминан 5 миллиард доллар, йиллик ўтказиш қувватини эса 20 миллиард куб метр деб баҳоламоқда.
Мазкур тармоқ мавжуд газ қувурларини боғлаш ва газ оқимларини турли йўналишларда бошқариш орқали, айниқса қишда, таъминот барқарорлигини оширишга қаратилган.
Дюкро газ тармоқларини ўзаро боғлаш, инвестиция жалб қилиш ва экспорт йўналишларини кўпайтиришни асосий вазифалар сифатида санади.