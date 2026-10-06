https://sputniknews.uz/20261006/ozbekiston-magistral-gaz-60985574.html
Ўзбекистонда ўтказувчанлик қувватини ошириш учун янги магистрал газ қувурлари қурилади
Ўзбекистонда ўтказувчанлик қувватини ошириш учун янги магистрал газ қувурлари қурилади
Sputnik Ўзбекистон
Йил бошидан бешта янги газ конлари очилди. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T09:23+0500
2026-10-06T09:23+0500
2026-10-06T09:32+0500
жамият
ўзбекистон
газ
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0c/24502752_0:194:3073:1922_1920x0_80_0_0_6d37f60b9cfa067235bf31c36b48343a.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев нефть ва газ тармоғида амалга оширилаётган йирик лойиҳалар юзасидан тақдимот билан танишди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Тақдимот доирасида газ транспорт тизимининг ўтказувчанлик қувватини оширишга доир лойиҳаларга алоҳида тўхталиб ўтилди. Мазкур лойиҳаларнинг амалга оширилиши, шунингдек, айрим станцияларда замонавий электр двигателларини ишга тушириш, газ етказиб бериш барқарорлигини ошириш ҳамда йилига 125 миллион куб метр газ тежаш имконини беради. Шу муносабат билан уларни амалга оширишни молиялаштириш манбалари бўйича таклифлар ҳам кўриб чиқилди.Маълум қилинишича, газ захираларини кўпайтириш мақсадида геология-қидирув ишлари кенгайтирилмоқда. Жумладан, жорий йилда 3D сейсмик разведка ишларининг ҳажми ўтган йилга нисбатан 5 бараварга ошириш режалаштирилмоқда.Йил бошидан бешта янги газ конлари очилди, ҳудудларда 6000 метргача ва ундан ортиқ чуқурликларга 80 та қудуқ бурғиланган бўлса, тўртинчи чоракда ушбу қудуқлардан яна 40 тасини бурғилаш режа қилинган.Истиқболли майдонларни, айниқса Устюртнинг катта чуқурликдаги қатламларни ўрганиш, янги конларни ўзлаштириш ҳамда мавжуд қудуқлар самарадорлигини ошириш бўйича режалар тақдимот қилинди.Мирзиёев геология-қидирув ва бурғилаш ишлари натижадорлигини ошириш, йирик лойиҳаларни пухта ҳисоб-китоб ва аниқ молиялаштириш манбалари асосида олиб бориш юзасидан масъулларга тегишли кўрсатмалар берди.
https://sputniknews.uz/20260907/suyultirilgan-gaz-narx-mexanizm-60269571.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0c/24502752_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_074ec509bf551467e7f5491a442051c6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, газ, шавкат мирзиёев
жамият, ўзбекистон, газ, шавкат мирзиёев
Ўзбекистонда ўтказувчанлик қувватини ошириш учун янги магистрал газ қувурлари қурилади
09:23 06.10.2026 (янгиланди: 09:32 06.10.2026)
Йил бошидан бешта янги газ конлари очилди.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев нефть ва газ тармоғида амалга оширилаётган йирик лойиҳалар юзасидан тақдимот билан танишди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Тақдимот доирасида газ транспорт тизимининг ўтказувчанлик қувватини оширишга доир лойиҳаларга алоҳида тўхталиб ўтилди.
Унда янги магистрал газ қувурларини қуриш, компрессор станцияларини модернизация қилиш каби тадбирлар қамраб олинади.
Мазкур лойиҳаларнинг амалга оширилиши, шунингдек, айрим станцияларда замонавий электр двигателларини ишга тушириш, газ етказиб бериш барқарорлигини ошириш ҳамда йилига 125 миллион куб метр газ тежаш имконини беради. Шу муносабат билан уларни амалга оширишни молиялаштириш манбалари бўйича таклифлар ҳам кўриб чиқилди.
Маълум қилинишича, газ захираларини кўпайтириш мақсадида геология-қидирув ишлари кенгайтирилмоқда. Жумладан, жорий йилда 3D сейсмик разведка ишларининг ҳажми ўтган йилга нисбатан 5 бараварга ошириш режалаштирилмоқда.
Йил бошидан бешта янги газ конлари очилди, ҳудудларда 6000 метргача ва ундан ортиқ чуқурликларга 80 та қудуқ бурғиланган бўлса, тўртинчи чоракда ушбу қудуқлардан яна 40 тасини бурғилаш режа қилинган.
Истиқболли майдонларни, айниқса Устюртнинг катта чуқурликдаги қатламларни ўрганиш, янги конларни ўзлаштириш ҳамда мавжуд қудуқлар самарадорлигини ошириш бўйича режалар тақдимот қилинди.
Мирзиёев геология-қидирув ва бурғилаш ишлари натижадорлигини ошириш, йирик лойиҳаларни пухта ҳисоб-китоб ва аниқ молиялаштириш манбалари асосида олиб бориш юзасидан масъулларга тегишли кўрсатмалар берди.