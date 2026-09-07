Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260907/suyultirilgan-gaz-narx-mexanizm-60269571.html
Суюлтирилган газ учун янги нарх механизми жорий этилади
Суюлтирилган газ учун янги нарх механизми жорий этилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда суюлтирилган газ таъминоти тизимини ислоҳ қилиш таклиф этилди. Нарх белгилаш механизми ўзгаради, эҳтиёжмандларга компенсация берилади, Андижонда хусусий операторлар жалб қилинади.
2026-09-07T15:49+0500
2026-09-07T15:57+0500
аэс
газ
нарх-наво
шавкат мирзиёев
жамият
лойиҳа
ҳудудгазтаъминот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/07/60269339_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_26939bc4138b548ca3891eada9648fb9.jpg
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев аҳолини суюлтирилган газ билан таъминлаш тизимини ислоҳ қилиш бўйича таклифлар билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Таклифларга кўра, “Ҳудудгазтаъминот” таъсисчилигида “LPG-Trade” МЧЖ ташкил этилади. Компания суюлтирилган газни биржа орқали харид қилиб, белгиланган тартибда аҳолига етказиб беради.Шу билан бирга, суюлтирилган газнинг чакана нархини белгилашда иқтисодий асосланган механизм жорий этиш режалаштирилмоқда. Ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолига харид қилинган газнинг ҳар бир килограмми учун компенсация тўланади.Ижтимоий соҳа объектларига суюлтирилган газни биржа нархларида етказиб бериш, аҳолига белгиланган нархда сотиш натижасида юзага келадиган фарқни республика бюджети ҳисобидан қоплаш ҳам кўзда тутилмоқда.Соҳада хусусий сектор иштирокини кенгайтириш режалаштирилган. Андижон вилоятида суюлтирилган газ етказиб беришга хусусий операторларни жалб қилиш бўйича пилот лойиҳа амалга оширилади.Операторлар лицензия ва зарур рухсатномаларга, малакали муҳандис-техник ходимларга эга бўлиши шарт. Ҳар бир ҳудудда камида икки оператор ишлаши, истеъмолчилар учун мобил илова ва онлайн хизматлар йўлга қўйилиши режалаштирилган.Шунингдек, Жиззахда қурилаётган атом электр станцияси инфратузилмаси ва унга ёндош шаҳарча бўйича топшириқлар ижроси муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20260806/mirziyoev-elektr-gaz-reja-59533919.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/07/60269339_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_5173d6ec17e418880b04d28c58aec3fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
аэс, газ, нарх-наво, шавкат мирзиёев, жамият, лойиҳа, ҳудудгазтаъминот
аэс, газ, нарх-наво, шавкат мирзиёев, жамият, лойиҳа, ҳудудгазтаъминот

Суюлтирилган газ учун янги нарх механизми жорий этилади

15:49 07.09.2026 (янгиланди: 15:57 07.09.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по реформированию системы обеспечения сжиженным газом
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по реформированию системы обеспечения сжиженным газом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Суюлтирилган газ нархи иқтисодий асосда белгиланади, эҳтиёжманд оилаларга эса ҳар бир килограмм учун компенсация берилади.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев аҳолини суюлтирилган газ билан таъминлаш тизимини ислоҳ қилиш бўйича таклифлар билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Таклифларга кўра, “Ҳудудгазтаъминот” таъсисчилигида “LPG-Trade” МЧЖ ташкил этилади. Компания суюлтирилган газни биржа орқали харид қилиб, белгиланган тартибда аҳолига етказиб беради.
Шу билан бирга, суюлтирилган газнинг чакана нархини белгилашда иқтисодий асосланган механизм жорий этиш режалаштирилмоқда. Ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолига харид қилинган газнинг ҳар бир килограмми учун компенсация тўланади.
Натижада давлат маблағлари умумий субсидия ўрнига бевосита эҳтиёжманд истеъмолчиларга йўналтирилади.
Ижтимоий соҳа объектларига суюлтирилган газни биржа нархларида етказиб бериш, аҳолига белгиланган нархда сотиш натижасида юзага келадиган фарқни республика бюджети ҳисобидан қоплаш ҳам кўзда тутилмоқда.
Соҳада хусусий сектор иштирокини кенгайтириш режалаштирилган. Андижон вилоятида суюлтирилган газ етказиб беришга хусусий операторларни жалб қилиш бўйича пилот лойиҳа амалга оширилади.
Операторлар лицензия ва зарур рухсатномаларга, малакали муҳандис-техник ходимларга эга бўлиши шарт. Ҳар бир ҳудудда камида икки оператор ишлаши, истеъмолчилар учун мобил илова ва онлайн хизматлар йўлга қўйилиши режалаштирилган.
Шунингдек, Жиззахда қурилаётган атом электр станцияси инфратузилмаси ва унга ёндош шаҳарча бўйича топшириқлар ижроси муҳокама қилинди.
Ремонт электросети - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.08.2026
Мирзиёев электр ва суюлтирилган газ таъминотини яхшилаш режалари билан танишди
6 Август, 17:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0