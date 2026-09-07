https://sputniknews.uz/20260907/suyultirilgan-gaz-narx-mexanizm-60269571.html
Суюлтирилган газ учун янги нарх механизми жорий этилади
Суюлтирилган газ учун янги нарх механизми жорий этилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда суюлтирилган газ таъминоти тизимини ислоҳ қилиш таклиф этилди. Нарх белгилаш механизми ўзгаради, эҳтиёжмандларга компенсация берилади, Андижонда хусусий операторлар жалб қилинади.
2026-09-07T15:49+0500
2026-09-07T15:49+0500
2026-09-07T15:57+0500
аэс
газ
нарх-наво
шавкат мирзиёев
жамият
лойиҳа
ҳудудгазтаъминот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/07/60269339_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_26939bc4138b548ca3891eada9648fb9.jpg
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев аҳолини суюлтирилган газ билан таъминлаш тизимини ислоҳ қилиш бўйича таклифлар билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Таклифларга кўра, “Ҳудудгазтаъминот” таъсисчилигида “LPG-Trade” МЧЖ ташкил этилади. Компания суюлтирилган газни биржа орқали харид қилиб, белгиланган тартибда аҳолига етказиб беради.Шу билан бирга, суюлтирилган газнинг чакана нархини белгилашда иқтисодий асосланган механизм жорий этиш режалаштирилмоқда. Ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолига харид қилинган газнинг ҳар бир килограмми учун компенсация тўланади.Ижтимоий соҳа объектларига суюлтирилган газни биржа нархларида етказиб бериш, аҳолига белгиланган нархда сотиш натижасида юзага келадиган фарқни республика бюджети ҳисобидан қоплаш ҳам кўзда тутилмоқда.Соҳада хусусий сектор иштирокини кенгайтириш режалаштирилган. Андижон вилоятида суюлтирилган газ етказиб беришга хусусий операторларни жалб қилиш бўйича пилот лойиҳа амалга оширилади.Операторлар лицензия ва зарур рухсатномаларга, малакали муҳандис-техник ходимларга эга бўлиши шарт. Ҳар бир ҳудудда камида икки оператор ишлаши, истеъмолчилар учун мобил илова ва онлайн хизматлар йўлга қўйилиши режалаштирилган.Шунингдек, Жиззахда қурилаётган атом электр станцияси инфратузилмаси ва унга ёндош шаҳарча бўйича топшириқлар ижроси муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20260806/mirziyoev-elektr-gaz-reja-59533919.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/07/60269339_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_5173d6ec17e418880b04d28c58aec3fd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аэс, газ, нарх-наво, шавкат мирзиёев, жамият, лойиҳа, ҳудудгазтаъминот
аэс, газ, нарх-наво, шавкат мирзиёев, жамият, лойиҳа, ҳудудгазтаъминот
Суюлтирилган газ учун янги нарх механизми жорий этилади
15:49 07.09.2026 (янгиланди: 15:57 07.09.2026)
Суюлтирилган газ нархи иқтисодий асосда белгиланади, эҳтиёжманд оилаларга эса ҳар бир килограмм учун компенсация берилади.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев аҳолини суюлтирилган газ билан таъминлаш тизимини ислоҳ қилиш бўйича таклифлар билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Таклифларга кўра, “Ҳудудгазтаъминот” таъсисчилигида “LPG-Trade” МЧЖ ташкил этилади. Компания суюлтирилган газни биржа орқали харид қилиб, белгиланган тартибда аҳолига етказиб беради.
Шу билан бирга, суюлтирилган газнинг чакана нархини белгилашда иқтисодий асосланган механизм жорий этиш режалаштирилмоқда. Ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолига харид қилинган газнинг ҳар бир килограмми учун компенсация тўланади.
Натижада давлат маблағлари умумий субсидия ўрнига бевосита эҳтиёжманд истеъмолчиларга йўналтирилади.
Ижтимоий соҳа объектларига суюлтирилган газни биржа нархларида етказиб бериш, аҳолига белгиланган нархда сотиш натижасида юзага келадиган фарқни республика бюджети ҳисобидан қоплаш ҳам кўзда тутилмоқда.
Соҳада хусусий сектор иштирокини кенгайтириш режалаштирилган. Андижон вилоятида суюлтирилган газ етказиб беришга хусусий операторларни жалб қилиш бўйича пилот лойиҳа амалга оширилади.
Операторлар лицензия ва зарур рухсатномаларга, малакали муҳандис-техник ходимларга эга бўлиши шарт. Ҳар бир ҳудудда камида икки оператор ишлаши, истеъмолчилар учун мобил илова ва онлайн хизматлар йўлга қўйилиши режалаштирилган.
Шунингдек, Жиззахда қурилаётган атом электр станцияси инфратузилмаси ва унга ёндош шаҳарча бўйича топшириқлар ижроси муҳокама қилинди.