Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261022/sputnikpro-mahorat-dars-61407051.html
Вирусли контент қандай яратилади: ЎзДЖТУда SputnikPRO маҳорат дарси
Вирусли контент қандай яратилади: ЎзДЖТУда SputnikPRO маҳорат дарси
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида SputnikPRO маҳорат дарси бўлиб ўтди. Полина Голубева талабалар билан вирусли видеолар, томошабин эътиборини жалб қилиш ва контентни оммалаштириш усулларини таҳлил қилди.
2026-10-22T18:35+0500
2026-10-22T18:35+0500
sputnikpro
видео
сунъий интеллект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/16/61408344_0:0:1805:1015_1920x0_80_0_0_f0fe3a9ab0fa0968c5928ec24264bc06.jpg
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида SputnikPRO лойиҳаси доирасида навбатдаги маҳорат дарси бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Маҳорат дарсини "Россия сегодня" медиагуруҳининг медиалойиҳалар ва бизнес-контентни ривожлантириш бўйича мутахассиси Полина Голубева олиб борди.Нима учун томошабин нотаниш одамларнинг айрилиши ҳақидаги видеони охиригача кўради? Чиқиндихонада яшовчи кишилар ҳаёти ҳақидаги ҳикоянинг қайси жиҳати уни ўзига тортади? Нега блогер видеони мавзуни тушунтиришдан эмас, балки кутилмаган ёки баҳсли баёнотдан бошлайди?Маълум бўлишича, бу саволларнинг жавоби ўйлаганимиздан кўра оддийроқ: томошабин эътибори ўз-ўзидан пайдо бўлмайди. Уни қизиқиш, зиддият, қўрқув, ҳайрат, фойда ёки воқеалар ривожини билиш истаги орқали жалб қилиш мумкин.Бироқ видеонинг вирусли тарзда тарқалиши фақат кўришлар сони билан белгиланмайди.Маҳорат дарсида видеонинг дастлабки сониялари нима учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканига алоҳида эътибор қаратилди.Ижтимоий тармоқлардаги чексиз видеолар тасмасида муаллифнинг мавзуга узоқ кириш қилишга деярли вақти йўқ. Томошабин кейинги видеога ўтиб кетмасидан аввал, нима учун айнан шу роликни кўришда давом этиши кераклигини англаб етиши лозим.Шу боис хук — видеонинг илк сонияларида эътиборни тортадиган усул, визуал ечим, динамик монтаж ва жавоби кейинроқ очиладиган савол муҳим аҳамиятга эга.Шу билан бирга, миллионлаб кўришларга эришишнинг барчага бирдек мос келадиган тайёр формуласи мавжуд эмас.Келажакда медиа, PR ва коммуникациялар соҳасида ишлайдиган талабалар учун ушбу маҳорат дарси нафақат вирусли контент яратиш усуллари билан танишиш, балки видеоларга бир вақтнинг ўзида ҳам ижодкор, ҳам томошабин нуқтаи назаридан танқидий ёндашишни ўрганиш имконияти бўлди.
https://sputniknews.uz/20261015/virusli-kontent-nima-uchun-bazi-videolar-kop-ulashiladi-61223343.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/16/61408344_217:0:1570:1015_1920x0_80_0_0_0435f5d12887a90f3db0fa9b65d638a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sputnikpro , видео, сунъий интеллект
sputnikpro , видео, сунъий интеллект

Вирусли контент қандай яратилади: ЎзДЖТУда SputnikPRO маҳорат дарси

18:35 22.10.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
ЎзДЖТУдаги SputnikPRO маҳорат дарсида талабалар видеолар нима учун миллионлаб кўрилиши ва томошабин эътиборини сақлаш сирларини ўрганди.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида SputnikPRO лойиҳаси доирасида навбатдаги маҳорат дарси бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Маҳорат дарсини "Россия сегодня" медиагуруҳининг медиалойиҳалар ва бизнес-контентни ривожлантириш бўйича мутахассиси Полина Голубева олиб борди.
Иштирокчилар ҳақиқий вирусли роликлар мисолида нима учун айрим видеолар миллионлаб марта кўрилиши, бошқалари эса томошабинлар эътиборидан четда қолишини таҳлил қилишди.
Нима учун томошабин нотаниш одамларнинг айрилиши ҳақидаги видеони охиригача кўради? Чиқиндихонада яшовчи кишилар ҳаёти ҳақидаги ҳикоянинг қайси жиҳати уни ўзига тортади? Нега блогер видеони мавзуни тушунтиришдан эмас, балки кутилмаган ёки баҳсли баёнотдан бошлайди?
Маълум бўлишича, бу саволларнинг жавоби ўйлаганимиздан кўра оддийроқ: томошабин эътибори ўз-ўзидан пайдо бўлмайди. Уни қизиқиш, зиддият, қўрқув, ҳайрат, фойда ёки воқеалар ривожини билиш истаги орқали жалб қилиш мумкин.
Бироқ видеонинг вирусли тарзда тарқалиши фақат кўришлар сони билан белгиланмайди.
"Вираллик — бу шунчаки оммалашиб кетган видео эмас. Вираллик эътиборни тортиш, уни сақлаш, ҳис-туйғулар, ҳаракатлар ва видеони улашишни ўз ичига олади", — дея таъкидлади маърузачи.
Маҳорат дарсида видеонинг дастлабки сониялари нима учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканига алоҳида эътибор қаратилди.
Ижтимоий тармоқлардаги чексиз видеолар тасмасида муаллифнинг мавзуга узоқ кириш қилишга деярли вақти йўқ. Томошабин кейинги видеога ўтиб кетмасидан аввал, нима учун айнан шу роликни кўришда давом этиши кераклигини англаб етиши лозим.
Шу боис хук — видеонинг илк сонияларида эътиборни тортадиган усул, визуал ечим, динамик монтаж ва жавоби кейинроқ очиладиган савол муҳим аҳамиятга эга.
Шу билан бирга, миллионлаб кўришларга эришишнинг барчага бирдек мос келадиган тайёр формуласи мавжуд эмас.
"Ҳеч қандай ягона рецепт йўқ: доимо турли форматларни синаб кўриш, буларнинг барчасини маданият, долзарб мавзулар ва мусиқий трендлар билан уйғунлаштириш зарур", — деди Полина Голубева.
Келажакда медиа, PR ва коммуникациялар соҳасида ишлайдиган талабалар учун ушбу маҳорат дарси нафақат вирусли контент яратиш усуллари билан танишиш, балки видеоларга бир вақтнинг ўзида ҳам ижодкор, ҳам томошабин нуқтаи назаридан танқидий ёндашишни ўрганиш имконияти бўлди.
SputnikPRO

SputnikPRO - Sputnik ахборот агентлиги томонидан ташкил этилган медиа соҳасидаги халқаро маърифий лойиҳа. Бу журналистлар, матбуот котиблари, блогерлар ва олий таълим муассасаларининг тегишли йўналишлари бўйича юқори курс талабалари учун Россия ва хориждаги энг яхши медиа-менежерлар, экспертлар ҳамда агентликнинг етакчи мутахассислари томонидан ўтказиладиган семинарлар, маърузалар ва маҳорат дарсларининг ноёб тизимидир.

КенгайтиришЙиғиштириш
Модуль SputnikPRO: Виральный контент: почему одни видео пролистывают, а другие сохраняют и отправляют друзьям? - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2026
Вирусли контент: нима учун баъзи видеолар кўп улашилади?
15 Октябр, 18:08
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0