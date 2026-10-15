Вирусли контент: нима учун баъзи видеолар кўп улашилади?
18:08 15.10.2026 (янгиланди: 18:51 15.10.2026)
© SputnikМодуль SputnikPRO: Виральный контент: почему одни видео пролистывают, а другие сохраняют и отправляют друзьям?
© Sputnik
Oбуна бўлиш
SputnikPROдан навбатдаги маҳорат дарси: бу сафар миллионлаб одамлар орасида тарқаладиган вирусли видеолар сирини билиб оламиз.
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Нима учун баъзи видеолар бир сонияда ўтказиб юборилади, бошқалари эса охиригача кўрилади ва дўстлар билан улашилади?
"Россия сегодня" медиагуруҳи видео ишлаб чиқариш бўлими контентни тарғиб қилиш бўлими бошлиғи Полина Голубева Тошкентда маъруза ўтказади.
"Россия сегодня" медиагуруҳи видео ишлаб чиқариш бўлими контентни тарғиб қилиш бўлими бошлиғи Полина Голубева Тошкентда маъруза ўтказади.
© SputnikВирусли контент: нима учун баъзи видеолар кўп улашилади?
Вирусли контент: нима учун баъзи видеолар кўп улашилади?
© Sputnik
Маърузаларда вирусли контент қандай яратилилиши, видеолар қандай оммалашиши ва миллионлаб кишилар томонидан кўрилишини билиб оласиз. Бундай видео қандай талабларга жавоб бериши керак? Биз видеоларни вирусли қиладиган ҳис-туйғуларни муҳокама қиламиз ва видеолар бизнинг эътиборимиз ва қарорларимизга қандай таъсир қилишини ўрганамиз.
Қачон ва қаерда:
22 октябрь соат 10:00 да - Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети (Тошкент, Лутфий кўчаси, 8-уй)
23 октябрь соат 10:00 да - Халқаро ижтимоий инновациялар университети (IUSI) (Юнусобод тумани, ТашГРЭС мавзеси, 26А-уй)
Тадбирга қуйидаги рақам орқали рўйхатдан ўтишингиз мумкин: +998971907178
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.