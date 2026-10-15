Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261015/virusli-kontent-nima-uchun-bazi-videolar-kop-ulashiladi-61223343.html
Вирусли контент: нима учун баъзи видеолар кўп улашилади?
Вирусли контент: нима учун баъзи видеолар кўп улашилади?
Sputnik Ўзбекистон
SputnikPROдан навбатдаги маҳорат дарси: бу сафар миллионлаб одамлар орасида тарқаладиган вирусли видеолар сирини билиб оламиз. 15.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-15T18:08+0500
2026-10-15T18:51+0500
sputnik
sputnikpro
маъруза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0f/61220676_0:0:3559:2003_1920x0_80_0_0_74b5f321cfe682312ba70abab6c20bef.jpg
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Нима учун баъзи видеолар бир сонияда ўтказиб юборилади, бошқалари эса охиригача кўрилади ва дўстлар билан улашилади?"Россия сегодня" медиагуруҳи видео ишлаб чиқариш бўлими контентни тарғиб қилиш бўлими бошлиғи Полина Голубева Тошкентда маъруза ўтказади. Қачон ва қаерда:Тадбирга қуйидаги рақам орқали рўйхатдан ўтишингиз мумкин: +998971907178Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0f/61220676_828:0:3559:2048_1920x0_80_0_0_aac013349400aa9bdfdbb855ce717c16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sputnik, sputnikpro , маъруза
sputnik, sputnikpro , маъруза

Вирусли контент: нима учун баъзи видеолар кўп улашилади?

18:08 15.10.2026 (янгиланди: 18:51 15.10.2026)
© SputnikМодуль SputnikPRO: Виральный контент: почему одни видео пролистывают, а другие сохраняют и отправляют друзьям?
Модуль SputnikPRO: Виральный контент: почему одни видео пролистывают, а другие сохраняют и отправляют друзьям? - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
SputnikPROдан навбатдаги маҳорат дарси: бу сафар миллионлаб одамлар орасида тарқаладиган вирусли видеолар сирини билиб оламиз.
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Нима учун баъзи видеолар бир сонияда ўтказиб юборилади, бошқалари эса охиригача кўрилади ва дўстлар билан улашилади?

"Россия сегодня" медиагуруҳи видео ишлаб чиқариш бўлими контентни тарғиб қилиш бўлими бошлиғи Полина Голубева Тошкентда маъруза ўтказади.
© SputnikВирусли контент: нима учун баъзи видеолар кўп улашилади?
Вирусли контент: нима учун баъзи видеолар кўп улашилади? - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2026
Вирусли контент: нима учун баъзи видеолар кўп улашилади?
© Sputnik
Маърузаларда вирусли контент қандай яратилилиши, видеолар қандай оммалашиши ва миллионлаб кишилар томонидан кўрилишини билиб оласиз. Бундай видео қандай талабларга жавоб бериши керак? Биз видеоларни вирусли қиладиган ҳис-туйғуларни муҳокама қиламиз ва видеолар бизнинг эътиборимиз ва қарорларимизга қандай таъсир қилишини ўрганамиз.
Қачон ва қаерда:
22 октябрь соат 10:00 да - Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети (Тошкент, Лутфий кўчаси, 8-уй)
23 октябрь соат 10:00 да - Халқаро ижтимоий инновациялар университети (IUSI) (Юнусобод тумани, ТашГРЭС мавзеси, 26А-уй)
Тадбирга қуйидаги рақам орқали рўйхатдан ўтишингиз мумкин: +998971907178
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0