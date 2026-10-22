https://sputniknews.uz/20261022/russia-mirovkani-ozod-61408628.html
Россия қўшинлари Мировкани озод қилди, Киев ва Одессадаги объектларга зарба берди
Россия қўшинлари Мировкани озод қилди, Киев ва Одессадаги объектларга зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Мировка озод қилингани ҳамда Киевдаги "Антонов" корхонаси, дрон омборлари ва "Южний" кўпригига, Одесса вилоятида Килия порти ҳамда ҳарбий юк ташувчи кемага зарба берилганини маълум қилди.
2026-10-22T19:03+0500
2026-10-22T19:03+0500
2026-10-22T19:03+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
киев
одесса
дрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1b/49065320_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_376fe3d567eb02bf8acc3efcbb1ca777.jpg
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Россия армиясининг "Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Мировка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Бундан ташқари, Россия Қуролли Кучлари тунда юқори аниқликдаги қуроллар ва зарбдор дронлар ёрдамида Украина ҳарбий-саноат корхоналари, транспорт ва порт инфратузилмаси объектларига ёппасига зарба берди.Киевда қуйидаги объектлар нишонга олинди:Шунингдек, денгизда Черноморск портига Украина Қуролли Кучлари таъминоти учун юк олиб кетаётган қуруқ юк ташувчи кема ҳам нишонга олинди.
https://sputniknews.uz/20261021/russia-chervoniy-yar-yulevka-ozod-61377175.html
киев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1b/49065320_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3003db5699e6b74d63775e7693199699.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, киев, одесса, дрон
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, киев, одесса, дрон
Россия қўшинлари Мировкани озод қилди, Киев ва Одессадаги объектларга зарба берди
Россия қўшинлари Мировкани озод қилди. Киевда ҳарбий саноат объектлари, Одесса вилоятида эса порт ва юк кемаси нишонга олинди.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik
. Россия армиясининг "Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Мировка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Бундан ташқари, Россия Қуролли Кучлари тунда юқори аниқликдаги қуроллар ва зарбдор дронлар ёрдамида Украина ҳарбий-саноат корхоналари, транспорт ва порт инфратузилмаси объектларига ёппасига зарба берди.
Киевда қуйидаги объектлар нишонга олинди:
"Антонов" авиация корхонаси — узоқ ва ўрта масофага учувчи дронлар, FP-5 "Фламинго" қанотли ракеталари ҳамда FP-7 ва FP-9 тезкор-тактик ракеталари ишлаб чиқариладиган корхона;
3-сонли совутиш комбинати — самолёт типидаги дронлар ва "Хорнет" барражловчи ўқ-дорилари ишлаб чиқариш йўлга қўйилган омбор мажмуаси;
дронлар ва робототехника мажмуалари учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи саноат корхонаси;
дронлар ва уларнинг реактив тезлатгичлари сақланадиган омбор;
ҳарбий юкларни автомобиль ва темир йўл орқали ташишда фойдаланиладиган "Южний" кўприги.
Одесса вилоятида хориждан Украина Қуролли Кучлари учун етказиб бериладиган ҳарбий юкларни тушириш ва сақлашга мўлжалланган Килия порти инфратузилмасига зарба берилди.
Шунингдек, денгизда Черноморск портига Украина Қуролли Кучлари таъминоти учун юк олиб кетаётган қуруқ юк ташувчи кема ҳам нишонга олинди.