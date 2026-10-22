Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261022/russia-mirovkani-ozod-61408628.html
Россия қўшинлари Мировкани озод қилди, Киев ва Одессадаги объектларга зарба берди
Россия қўшинлари Мировкани озод қилди, Киев ва Одессадаги объектларга зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Мировка озод қилингани ҳамда Киевдаги "Антонов" корхонаси, дрон омборлари ва "Южний" кўпригига, Одесса вилоятида Килия порти ҳамда ҳарбий юк ташувчи кемага зарба берилганини маълум қилди.
2026-10-22T19:03+0500
2026-10-22T19:03+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
киев
одесса
дрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1b/49065320_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_376fe3d567eb02bf8acc3efcbb1ca777.jpg
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Россия армиясининг "Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Мировка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Бундан ташқари, Россия Қуролли Кучлари тунда юқори аниқликдаги қуроллар ва зарбдор дронлар ёрдамида Украина ҳарбий-саноат корхоналари, транспорт ва порт инфратузилмаси объектларига ёппасига зарба берди.Киевда қуйидаги объектлар нишонга олинди:Шунингдек, денгизда Черноморск портига Украина Қуролли Кучлари таъминоти учун юк олиб кетаётган қуруқ юк ташувчи кема ҳам нишонга олинди.
https://sputniknews.uz/20261021/russia-chervoniy-yar-yulevka-ozod-61377175.html
киев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1b/49065320_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3003db5699e6b74d63775e7693199699.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, киев, одесса, дрон
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, киев, одесса, дрон

Россия қўшинлари Мировкани озод қилди, Киев ва Одессадаги объектларга зарба берди

19:03 22.10.2026
© Sputnik / Александр Гальперин / Медиабанкка ўтишБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт" в зоне СВО
Боевая стрельба РСЗО Торнадо-Г и пушек Гиацинт в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.10.2026
© Sputnik / Александр Гальперин
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия қўшинлари Мировкани озод қилди. Киевда ҳарбий саноат объектлари, Одесса вилоятида эса порт ва юк кемаси нишонга олинди.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Россия армиясининг "Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Мировка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Бундан ташқари, Россия Қуролли Кучлари тунда юқори аниқликдаги қуроллар ва зарбдор дронлар ёрдамида Украина ҳарбий-саноат корхоналари, транспорт ва порт инфратузилмаси объектларига ёппасига зарба берди.
Киевда қуйидаги объектлар нишонга олинди:
"Антонов" авиация корхонаси — узоқ ва ўрта масофага учувчи дронлар, FP-5 "Фламинго" қанотли ракеталари ҳамда FP-7 ва FP-9 тезкор-тактик ракеталари ишлаб чиқариладиган корхона;
3-сонли совутиш комбинати — самолёт типидаги дронлар ва "Хорнет" барражловчи ўқ-дорилари ишлаб чиқариш йўлга қўйилган омбор мажмуаси;
дронлар ва робототехника мажмуалари учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи саноат корхонаси;
дронлар ва уларнинг реактив тезлатгичлари сақланадиган омбор;
ҳарбий юкларни автомобиль ва темир йўл орқали ташишда фойдаланиладиган "Южний" кўприги.
Одесса вилоятида хориждан Украина Қуролли Кучлари учун етказиб бериладиган ҳарбий юкларни тушириш ва сақлашга мўлжалланган Килия порти инфратузилмасига зарба берилди.
Шунингдек, денгизда Черноморск портига Украина Қуролли Кучлари таъминоти учун юк олиб кетаётган қуруқ юк ташувчи кема ҳам нишонга олинди.
Военнослужащие Псковского ВДВ. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Запорожьеда Червоний Яр ва Юльевкани озод қилди
Кеча, 15:15
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0