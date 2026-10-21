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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261021/russia-chervoniy-yar-yulevka-ozod-61377175.html
Россия қўшинлари Запорожьеда Червоний Яр ва Юльевкани озод қилди
Россия қўшинлари Запорожьеда Червоний Яр ва Юльевкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Запорожье вилоятида Червоний Яр ва Юльевкани озод қилди. Бир кун аввал Тимошевка ҳам назоратга олинган эди. Взвод командири 10 жангчи ёмғир остида 6 км масофани босиб ўтган операция тафсилотларини очиқлади.
2026-10-21T15:15+0500
2026-10-21T15:21+0500
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ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг "Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Червоний Яр аҳоли пунктини, "Днепр" гуруҳи эса Юльевкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Бир кун аввал, 20 октябрда Россия қўшинлари Тимошевкани ҳам ўз назоратига олган эди. Шу тариқа, икки кун ичида Запорожье вилоятида учта аҳоли пункти озод қилинди.Шунингдек, "Троха" чақирув белгили взвод командири Тимошевкани озод қилиш тафсилотларини сўзлаб берди.Унинг сўзларига кўра, 10 нафар жангчи бирин-кетин очиқ майдонни босиб ўтиб, душман позицияларига яширинча яқинлашган.
https://sputniknews.uz/20261020/russia-timoshevka-ozod-61354105.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, украина
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, украина

Россия қўшинлари Запорожьеда Червоний Яр ва Юльевкани озод қилди

15:15 21.10.2026 (янгиланди: 15:21 21.10.2026)
© Sputnik / Станислав КрасильниковВоеннослужащие Псковского ВДВ. Архивное фото
Военнослужащие Псковского ВДВ. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Запорожьеда икки кунда уч аҳоли пункти озод қилинди. Тимошевкада 10 жангчи 6 километрлик очиқ майдондан қандай ўтгани ҳам маълум бўлди.
ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг "Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Червоний Яр аҳоли пунктини, "Днепр" гуруҳи эса Юльевкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Бир кун аввал, 20 октябрда Россия қўшинлари Тимошевкани ҳам ўз назоратига олган эди. Шу тариқа, икки кун ичида Запорожье вилоятида учта аҳоли пункти озод қилинди.
Шунингдек, "Троха" чақирув белгили взвод командири Тимошевкани озод қилиш тафсилотларини сўзлаб берди.
"Олдимизда вазифа бор эди: аҳоли пунктигача 6 километрлик очиқ майдонни, яъни далаларни босиб ўтишимиз керак эди. Қишлоқнинг кириш қисмида душманнинг таянч пункти жойлашган бўлиб, у ерда дрон операторлари ва пиёда аскарлар бор эди. Тунда кирдик. Ёмғир ёғаётгани қўл келди, осмон анча-мунча тинч эди", — деди "Троха".
Унинг сўзларига кўра, 10 нафар жангчи бирин-кетин очиқ майдонни босиб ўтиб, душман позицияларига яширинча яқинлашган.
"Шу тариқа 6 километрни босиб ўтдик ва аста-секин дарахтзорга етиб олдик. У ердан қисқа-қисқа югуриб, таянч пунктига яқинлашдик. Шовқин солмай, билдирмасдан кирдик. Улар бизни ҳатто кутмаган ҳам экан, шунчаки чой ичиб ўтиришган эди. Хуллас, шундан кейин ишга киришиб, ўз вазифамизни бажардик", — дея ҳикоя қилди взвод командири.
Боевая работа связистов группировки войск Центр в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Тимошевкани озод қилди ва ҳарбий юк ташувчи кемаларга зарба берди
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