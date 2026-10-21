https://sputniknews.uz/20261021/russia-chervoniy-yar-yulevka-ozod-61377175.html
Россия қўшинлари Запорожьеда Червоний Яр ва Юльевкани озод қилди
Россия қўшинлари Запорожьеда Червоний Яр ва Юльевкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Запорожье вилоятида Червоний Яр ва Юльевкани озод қилди. Бир кун аввал Тимошевка ҳам назоратга олинган эди. Взвод командири 10 жангчи ёмғир остида 6 км масофани босиб ўтган операция тафсилотларини очиқлади.
2026-10-21T15:15+0500
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ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг "Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Червоний Яр аҳоли пунктини, "Днепр" гуруҳи эса Юльевкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Бир кун аввал, 20 октябрда Россия қўшинлари Тимошевкани ҳам ўз назоратига олган эди. Шу тариқа, икки кун ичида Запорожье вилоятида учта аҳоли пункти озод қилинди.Шунингдек, "Троха" чақирув белгили взвод командири Тимошевкани озод қилиш тафсилотларини сўзлаб берди.Унинг сўзларига кўра, 10 нафар жангчи бирин-кетин очиқ майдонни босиб ўтиб, душман позицияларига яширинча яқинлашган.
https://sputniknews.uz/20261020/russia-timoshevka-ozod-61354105.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, украина
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, украина
Россия қўшинлари Запорожьеда Червоний Яр ва Юльевкани озод қилди
15:15 21.10.2026 (янгиланди: 15:21 21.10.2026)
Запорожьеда икки кунда уч аҳоли пункти озод қилинди. Тимошевкада 10 жангчи 6 километрлик очиқ майдондан қандай ўтгани ҳам маълум бўлди.
ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
Россия Қуролли кучларининг "Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Червоний Яр аҳоли пунктини, "Днепр" гуруҳи эса Юльевкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Бир кун аввал, 20 октябрда Россия қўшинлари Тимошевкани ҳам ўз назоратига олган эди. Шу тариқа, икки кун ичида Запорожье вилоятида учта аҳоли пункти озод қилинди.
Шунингдек, "Троха" чақирув белгили взвод командири Тимошевкани озод қилиш тафсилотларини сўзлаб берди.
"Олдимизда вазифа бор эди: аҳоли пунктигача 6 километрлик очиқ майдонни, яъни далаларни босиб ўтишимиз керак эди. Қишлоқнинг кириш қисмида душманнинг таянч пункти жойлашган бўлиб, у ерда дрон операторлари ва пиёда аскарлар бор эди. Тунда кирдик. Ёмғир ёғаётгани қўл келди, осмон анча-мунча тинч эди", — деди "Троха".
Унинг сўзларига кўра, 10 нафар жангчи бирин-кетин очиқ майдонни босиб ўтиб, душман позицияларига яширинча яқинлашган.
"Шу тариқа 6 километрни босиб ўтдик ва аста-секин дарахтзорга етиб олдик. У ердан қисқа-қисқа югуриб, таянч пунктига яқинлашдик. Шовқин солмай, билдирмасдан кирдик. Улар бизни ҳатто кутмаган ҳам экан, шунчаки чой ичиб ўтиришган эди. Хуллас, шундан кейин ишга киришиб, ўз вазифамизни бажардик", — дея ҳикоя қилди взвод командири.