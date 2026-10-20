https://sputniknews.uz/20261020/russia-timoshevka-ozod-61354105.html
Россия қўшинлари Тимошевкани озод қилди ва ҳарбий юк ташувчи кемаларга зарба берди
Россия қўшинлари Тимошевкани озод қилди ва ҳарбий юк ташувчи кемаларга зарба берди
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Россия Мудофаа вазирлигига кўра, "Шарқ" гуруҳи Запорожье вилоятида Тимошевка ва Омельникни озод қилди. Россия дронлари Хмельницкий ва Ковелдаги логистика марказлари, Рени порти ва тўртта қуруқ юк кемасини нишонга олди.
2026-10-20T18:01+0500
2026-10-20T18:01+0500
2026-10-20T18:01+0500
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ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Россия қўшинларининг "Шарқ" гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Тимошевкани озод қилди. Бир кун аввал шу гуруҳ Омельник аҳоли пунктини озод қилган эди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.20 октябрга ўтар кечаси Россия зарбдор дронлари Украина Қуролли кучларини таъминлаш учун фойдаланилаётган логистика марказлари, порт иншоотлари ва денгиз кемаларини нишонга олди.Хмельницкий шаҳрида ҳарбий ва икки мақсадли юклар сақланадиган "Гранд импорт" логистика марказига зарба берилди. Волин вилоятининг Ковель шаҳрида эса Украина ҳарбий юклари ва мулкини сақлаш ҳамда тақсимлаш учун ишлатиладиган "Виндор Транс Сервис" транспорт-логистика маркази зарба остида қолди. Шунингдек, юк ортиш-тушириш терминаллари фаолиятини таъминловчи порт иншоотларига зарба берилди.Бундан ташқари, Украинага ҳарбий юк етказаётган яна бир қуруқ юк кемаси Одесса портига денгиз орқали йўл олаётган вақтида зарбага учради.
https://sputniknews.uz/20261016/rossiya-qurolli-kuchlari-hafta-davomida-12ta-aholi-punkti-ustidan-nazorat-ornatdi-61259867.html
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россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, запорожье вилояти
Россия қўшинлари Тимошевкани озод қилди ва ҳарбий юк ташувчи кемаларга зарба берди
Россия қўшинлари бугун Тимошевкани, кеча эса Омельникни озод қилди. Украинанинг икки логистика маркази, Рени порти ва тўртта юк кемасига ҳам зарба берилди
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Россия қўшинларининг "Шарқ" гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Тимошевкани озод қилди. Бир кун аввал шу гуруҳ Омельник аҳоли пунктини озод қилган эди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
20 октябрга ўтар кечаси Россия зарбдор дронлари Украина Қуролли кучларини таъминлаш учун фойдаланилаётган логистика марказлари, порт иншоотлари ва денгиз кемаларини нишонга олди.
Хмельницкий шаҳрида ҳарбий ва икки мақсадли юклар сақланадиган "Гранд импорт" логистика марказига зарба берилди. Волин вилоятининг Ковель шаҳрида эса Украина ҳарбий юклари ва мулкини сақлаш ҳамда тақсимлаш учун ишлатиладиган "Виндор Транс Сервис" транспорт-логистика маркази зарба остида қолди.
Одесса вилоятидаги Рени портида Украина Қуролли кучлари учун мўлжалланган ҳарбий ва икки мақсадли юкларни тушираётган учта қуруқ юк кемаси нишонга олинди.
Шунингдек, юк ортиш-тушириш терминаллари фаолиятини таъминловчи порт иншоотларига зарба берилди.
Бундан ташқари, Украинага ҳарбий юк етказаётган яна бир қуруқ юк кемаси Одесса портига денгиз орқали йўл олаётган вақтида зарбага учради.