Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261016/rossiya-qurolli-kuchlari-hafta-davomida-12ta-aholi-punkti-ustidan-nazorat-ornatdi-61259867.html
Россия Қуролли кучлари ҳафта давомида 12та аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
Россия Қуролли кучлари ҳафта давомида 12та аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Украина Қуролли кучлари йўқотишлари (қурбон ва яраланган) ҳафта двомида 9055 нафар ҳарбий хизматчини ташкил қилди. 16.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-16T19:05+0500
2026-10-16T19:05+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60709303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5a513638bca259661c7bbccb682e710.jpg
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари 10 октябрдан 16 октябргача 12та аҳоли пунктини назоратга олди ҳамда узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ва учувчисиз аппаратлар ёрдамида Украина ҳудудига еттита гуруҳли ҳужумлар уюштирди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги. Ҳужумлар натижасида: Ҳаво мудофаа кучлари ҳафта давомида еттита бошқариладиган ҳаво бомбаси, иккита АҚШда ишлаб чиқарилган HIMARS ракеталари, тўртта "Фламинго" узоқ масофали ракеталар, битта "Нептун" узоқ масофали бошқариладиган ракета ва 5695 та қўзғалмас қанотли учувчисиз аппаратларини уриб туширди.Ҳафта двомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 9055 нафар ҳарбий хизматчи, 77та зирҳли жанговар машина, 47та дала артиллерия қуроллари, 619та ҳарбий автомобилни ташкил қилди.
украина
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60709303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f42cc13a6346b95da2fca8642a5dd599.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги

Россия Қуролли кучлари ҳафта давомида 12та аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди

19:05 16.10.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковВоеннослужащие Псковского ВДВ. Архивное фото
Военнослужащие Псковского ВДВ. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
Oбуна бўлиш
Украина Қуролли кучлари йўқотишлари (қурбон ва яраланган) ҳафта двомида 9055 нафар ҳарбий хизматчини ташкил қилди.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари 10 октябрдан 16 октябргача 12та аҳоли пунктини назоратга олди ҳамда узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ва учувчисиз аппаратлар ёрдамида Украина ҳудудига еттита гуруҳли ҳужумлар уюштирди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги.

Ҳужумлар натижасида:

Ҳарбий юкларни қабул қилиш, сақлаш ва тарқатиш учун масъул бўлган бир нечта Украина порт инфратузилмаси объектлари ишдан чиқарилди.
Украина Қуролли кучлари учун Ғарб қуроллари, ҳарбий техника, ёқилғи ва материалларни етказиб беришда иштирок этган 15 та қуруқ юк кемаси зарбага учради.
"Шимол" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Харков вилоятининг шимоли-шарқида душман тузилмаларини қамал қилишни кучайтирди ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этди.
Лукашово, Лобановка, Резниково, Купино, Нефедовка ва Чёрное аҳоли пунктлари назоратга олинди ва кеча Харков вилоятидаги Варваровка ва Николаевка аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатилди.
"Ғарб" гуруҳи янада қулай позицияларни эгаллади. Улар иккита УҚКнинг механизациялашган ҳужум бригадаси, денгиз пиёдалари бригадаси ва иккита ҳудудий мудофаа бригадасини мағлуб этишди.
"Жануб" кучлар гуруҳи фронт чизиғида ўз позицияларини яхшиладилар. УҚКнинг иккита механизациялашган бригадаси, мото-ўқчи бригадаси, тоғ ҳужум бригадаси, аэромобил бригадаси, учувчисиз тизимлар бригадаси, денгиз пиёдалари бригадаси ва ҳудудий мудофаа бригадасининг ишчи кучи ва техникасини мағлуб этишди.
"Марказ" гуруҳи фаол операциялар натижасида ДХРдаги Новотроицкое, Петровское ва Лидино қишлоқларини озод қилди.
"Шарқ" қўшинлар гуруҳи душман мудофаасига чуқур кириб боришда давом этди ва Запорожье вилоятидаги Никольское қишлоғини озод қилди.
"Днепр" кучлар гуруҳи ўзининг тактик позициясини яхшилади. Улар УҚКнинг иккита механизациялашган бригадаси, тоғ ҳужум полки ва ҳудудий мудофаа бригадасининг ишчи кучи ва техникасини мағлуб этишди.
Ҳаво мудофаа кучлари ҳафта давомида еттита бошқариладиган ҳаво бомбаси, иккита АҚШда ишлаб чиқарилган HIMARS ракеталари, тўртта "Фламинго" узоқ масофали ракеталар, битта "Нептун" узоқ масофали бошқариладиган ракета ва 5695 та қўзғалмас қанотли учувчисиз аппаратларини уриб туширди.

Ҳафта двомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 9055 нафар ҳарбий хизматчи, 77та зирҳли жанговар машина, 47та дала артиллерия қуроллари, 619та ҳарбий автомобилни ташкил қилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0