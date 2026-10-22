https://sputniknews.uz/20261022/qashqadaryo-loyihalar-dastur-61398945.html
Қашқадарёда 20 млрд долларлик лойиҳалар ва 50 минг иш ўрни учун дастур тайёрланади
Қашқадарёда 20 млрд долларлик лойиҳалар ва 50 минг иш ўрни учун дастур тайёрланади
Sputnik Ўзбекистон
Президент Қашқадарёда 20 миллиард долларлик лойиҳалар ва 50 минг иш ўрнига қаратилган уч йиллик дастур тайёрлашни топширди. GTL заводи, нефть-кимё, калий ишлаб чиқариш ва саноат кластерлари режалари маълум қилинди.
2026-10-22T12:38+0500
2026-10-22T12:38+0500
2026-10-22T12:38+0500
шавкат мирзиёев
иқтисод
қашқадарё вилояти
инвестиция
қазилма бойликлари
газ
электр энергияси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/16/61398499_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_ea189932531e7bc9ca6d1cdfe813157c.jpg
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Қашқадарёда 20 млрд долларлик лойиҳалар ва 50 минг иш ўрнини қамраб оладиган уч йиллик дастур тайёрлашни топширди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Бу вазифа вилоятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича йиғилишда лойиҳа менежери ва бошқа масъуллар зиммасига юклатилди.Жумладан, GTL заводида умумий қиймати 300 млн доллар бўлган учта йирик лойиҳа тайёр. Корхонадан олинадиган 430 минг тонна нафта негизида янги полимер ва нефть-кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича 1,5 млрд долларлик лойиҳани амалга ошириш имконияти бор.Деҳқонобод калий заводининг ишлаб чиқариш қувватини йилига 365 минг тоннадан 600 минг тоннага ошириш мумкин. Кичик тоннажли кимё саноатида эса умумий қиймати 830 млн долларлик 30 дан ортиқ лойиҳа таклифи мавжуд.Президент йирик корхоналар атрофида маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни бирлаштирадиган кооперация занжирларини ривожлантириш вазифасини қўйди.Уларнинг инфратузилмаси учун дастлаб 250 млрд сўм йўналтирилади.Шунингдек, Хитойнинг “FM World” корхонасида йиғилаётган трактор ва қишлоқ хўжалиги техникаларини маҳаллийлаштириш ҳамда агродронлар ишлаб чиқариш бўйича лойиҳаларни бошлаш вазифаси қўйилди.
https://sputniknews.uz/20261021/qashqadaryo-loyiha-61378745.html
қашқадарё вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/16/61398499_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_d328ea140e085e58984792097ec0b6ee.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, иқтисод, қашқадарё вилояти, инвестиция, қазилма бойликлари, газ, электр энергияси
шавкат мирзиёев, иқтисод, қашқадарё вилояти, инвестиция, қазилма бойликлари, газ, электр энергияси
Қашқадарёда 20 млрд долларлик лойиҳалар ва 50 минг иш ўрни учун дастур тайёрланади
Қашқадарёда олтита саноат кластери ва эркин иқтисодий зона филиаллари очилади. GTL заводида эса учта йирик лойиҳа тайёр.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Қашқадарёда 20 млрд долларлик лойиҳалар ва 50 минг иш ўрнини қамраб оладиган уч йиллик дастур тайёрлашни топширди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Бу вазифа вилоятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича йиғилишда лойиҳа менежери ва бошқа масъуллар зиммасига юклатилди.
Давлат раҳбари газ, электр энергияси ва ер ости бойликларини юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ҳамда даромадли иш ўринларига айлантириш зарурлигини таъкидлади.
Жумладан, GTL заводида умумий қиймати 300 млн доллар бўлган учта йирик лойиҳа тайёр. Корхонадан олинадиган 430 минг тонна нафта негизида янги полимер ва нефть-кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича 1,5 млрд долларлик лойиҳани амалга ошириш имконияти бор.
Деҳқонобод калий заводининг ишлаб чиқариш қувватини йилига 365 минг тоннадан 600 минг тоннага ошириш мумкин. Кичик тоннажли кимё саноатида эса умумий қиймати 830 млн долларлик 30 дан ортиқ лойиҳа таклифи мавжуд.
Президент йирик корхоналар атрофида маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни бирлаштирадиган кооперация занжирларини ривожлантириш вазифасини қўйди.
Йил якунигача Ғузор, Шўртан, Муборак, Деҳқонобод ва Нишонда олтита саноат кластери, Шўртан, Муборак, Яккабоғ ва Косонда эса "Қашқадарё" эркин иқтисодий зонасининг филиалларини ташкил этиш белгиланди.
Уларнинг инфратузилмаси учун дастлаб 250 млрд сўм йўналтирилади.
Шунингдек, Хитойнинг “FM World” корхонасида йиғилаётган трактор ва қишлоқ хўжалиги техникаларини маҳаллийлаштириш ҳамда агродронлар ишлаб чиқариш бўйича лойиҳаларни бошлаш вазифаси қўйилди.