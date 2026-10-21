Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261021/qashqadaryo-loyiha-61378745.html
Курорт, Nestle учун маҳсулот, чиқиндидан электр: Қашқадарёда $6 миллиардлик лойиҳалар
Курорт, Nestle учун маҳсулот, чиқиндидан электр: Қашқадарёда $6 миллиардлик лойиҳалар
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев Қашқадарёда 6 млрд доллардан зиёд 161 та лойиҳани ишга тушириш ва қурилишини бошлаш маросимида иштирок этди. Россия билан 300 млн долларлик тоғ-чанғи курорти, янги саноат корхоналари ва ГЭСлар қурилади.
2026-10-21T15:51+0500
2026-10-21T15:51+0500
қашқадарё
россия
хитой
инвестиция
лойиҳа
корхона
олтин
курорт
қишлоқ хўжалиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/15/61377794_0:145:1900:1214_1920x0_80_0_0_e639a402ff2616d4a6df6b0b35b372bf.jpg
ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Қашқадарё вилоятига ташрифи давомида умумий қиймати 6 млрд доллардан зиёд бўлган 161 та лойиҳани ишга тушириш ва қурилишини бошлаш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Давлат раҳбари рамзий тугмани босиб, 69 та лойиҳани ишга туширди ва яна 92 тасининг қурилишига старт берди.Бошқа йирик лойиҳалар:
https://sputniknews.uz/20261012/yangi-toshkent-61122959.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/15/61377794_126:0:1814:1266_1920x0_80_0_0_602af43c95f911ec6593ca57194fb423.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
қашқадарё, россия, хитой, инвестиция, лойиҳа, корхона, олтин, курорт, қишлоқ хўжалиги
қашқадарё, россия, хитой, инвестиция, лойиҳа, корхона, олтин, курорт, қишлоқ хўжалиги

Курорт, Nestle учун маҳсулот, чиқиндидан электр: Қашқадарёда $6 миллиардлик лойиҳалар

15:51 21.10.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в запуске новых проектов в Кашкадарьинской области
Шавкат Мирзиёев принял участие в запуске новых проектов в Кашкадарьинской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Қашқадарёда 6 млрд доллардан ортиқ 161 лойиҳа тақдим этилди. Улар орасида Россия иштирокидаги 300 млн долларлик тоғ-чанғи курорти ҳам бор.
ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Қашқадарё вилоятига ташрифи давомида умумий қиймати 6 млрд доллардан зиёд бўлган 161 та лойиҳани ишга тушириш ва қурилишини бошлаш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари рамзий тугмани босиб, 69 та лойиҳани ишга туширди ва яна 92 тасининг қурилишига старт берди.
Йирик лойиҳалардан бири Шаҳрисабз туманида россиялик инвесторлар билан амалга оширилади. Умумий қиймати 300 млн долларлик мажмуа дор йўли, меҳмонхона ва тоғ-чанғи курортини ўз ичига олади.
Бошқа йирик лойиҳалар:
Саноат: 7 мингга яқин доимий иш ўрни яратиладиган 28 та корхона ишга туширилмоқда. Италиянинг Cotonella бренди йилига 8,5 млн дона тайёр трикотаж маҳсулоти ишлаб чиқаришни йўлга қўймоқда.
Тўқимачилик: Косон, Миришкор ва Касби туманларида яна 14 та лойиҳа бошланмоқда. Улар ҳисобидан 18 мингта иш ўрни яратиш режалаштирилган.
Озиқ-овқат саноати: АҚШлик ҳамкорлар иштирокидаги Wosune Food Ingredients Karshi корхонаси 3,5 минг гектарда етиштириладиган 100 минг тонна мева-сабзавотни қайта ишлайди. Nestle ва Purina каби халқаро брендлар учун 40 млн долларлик маҳсулот экспорт қилиш режалаштирилган.
Қишлоқ хўжалиги: Миср ва Покистон инвесторлари Нишон ва Ғузор туманларида 24 минг гектар ерни ўзлаштириб, картошкачилик ва чорвачилик лойиҳаларини бошламоқда.
Гидроэнергетика: Оқсув дарёсида умумий қуввати 24 МВт бўлган учта ГЭС ишга туширилди. Китоб, Яккабоғ ва Шаҳрисабз туманларида эса жами 58 МВт қувватга эга тўққизта микроГЭС қурилади.
Чиқиндидан электр энергияси: Қарши туманида Хитойнинг Shanghai SUS компанияси иштирокида 150 млн долларлик завод йил якунига қадар ишга туширилиши режалаштирилган.
Тоғ-кон саноати: Китоб туманида Озарбайжон билан ҳамкорликда олтин қазиб олиш лойиҳаси бошланмоқда.
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии ввода в строй и начала строительства новых проектов в Новом Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2026
Янги Тошкентда 1 млрд долларлик объектлар ишга туширилди
12 Октябр, 13:09
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0