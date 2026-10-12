https://sputniknews.uz/20261012/yangi-toshkent-61122959.html
Янги Тошкентда 1 млрд долларлик объектлар ишга туширилди
Янги Тошкентда 1 млрд долларлик объектлар ишга туширилди
Sputnik Ўзбекистон
“Соҳил боғи” истироҳат боғи, Савдо-саноат палатаси биноси шулар жумласидан. 12.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-12T13:09+0500
2026-10-12T13:09+0500
2026-10-12T13:09+0500
жамият
шавкат мирзиёев
янги тошкент
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0c/61123535_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_405c613ac32bae6a81eb5c48740e1d4e.jpg
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Янги Тошкентда бунёд этилган иншоотларни ишга тушириш ва янги лойиҳаларнинг қурилишига старт бериш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Ишга туширилган ва умумий қиймати 1 млрд доллар бўлган 7 та объект.Маросимда Хитой, Туркия, Бирлашган Араб Амирликлари ва бошқа хорижлик ҳамкорлар иштирокида умумий қиймати 2,5 миллиард доллар бўлган яна 10 та йирик лойиҳа қурилишига старт берилди.Янги Тошкентни пойтахт билан боғлаш учун Темур Малик кўчаси ва 4R12 автомобиль йўли ўртасида кўприк, йўл ўтказгич ва 10 километр йўл қурилади. Метро бекатлари билан туташган ер ости автотураргоҳини барпо этиш ҳам янги лойиҳалардан бири.Умумий майдони 818 минг квадрат метрдан ортиқ бўлган “Метрополис” бизнес-ситида офислар, меҳмонхона, турар жойлар ва хизмат кўрсатиш объектлари жойлашади. Майдоннинг 500 минг квадрат метр қисми бизнес учун мўлжалланган. Бу ерда 1,5 минг нафар одамнинг бандлигини таъминлаш кўзда тутилган.Бундан ташқари, “Silk City”, “Мавж” ва “Маржон” турар жой мажмуалари ҳамда 120 ўринли Янги Тошкент марказий шифохонаси қурилади.Давлат раҳбари ушбу лойиҳалар Янги Тошкентнинг бизнес, туризм ва маданият маркази сифатида шаклланишига хизмат қилишини таъкидлади.Янги Тошкент ҳудудида биринчи босқичнинг ўзида 50 млрд долларлик лойиҳаларни амалга ошириш кўзда тутилган.Шаҳарда 2 минг гектар яшил майдон ва 500 гектар истироҳат боғлари ташкил этилади. “Яшил қурилиш стандартлари” асосида 150 млн квадрат метр турар ва нотурар жой майдонлари барпо қилинади.Ўтган даврда Янги Тошкентда 2 млрд долларлик ишлар бажарилди. Турар жойлар, университетлар, кутубхона ва амфитеатр қурилди.
https://sputniknews.uz/20261012/yangi-toshkent-61121790.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0c/61123535_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_e274406c272574eba8e0a320cfad1e27.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, шавкат мирзиёев, янги тошкент, ўзбекистон
жамият, шавкат мирзиёев, янги тошкент, ўзбекистон
Янги Тошкентда 1 млрд долларлик объектлар ишга туширилди
“Соҳил боғи” истироҳат боғи, Савдо-саноат палатаси биноси шулар жумласидан.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Янги Тошкентда бунёд этилган иншоотларни ишга тушириш ва янги лойиҳаларнинг қурилишига старт бериш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Ишга туширилган ва умумий қиймати 1 млрд доллар бўлган 7 та объект.
“Шарқ баҳори” турар жой мажмуасининг биринчи босқичи;
йўл ва инфратузилма обектлари;
“Янги Тошкент” 1-сон нимстанцияси;
Савдо-саноат палатаси биноси;
“Соҳил боғи” истироҳат боғи:
Маросимда Хитой, Туркия, Бирлашган Араб Амирликлари ва бошқа хорижлик ҳамкорлар иштирокида умумий қиймати 2,5 миллиард доллар бўлган яна 10 та йирик лойиҳа қурилишига старт берилди.
Янги Тошкентни пойтахт билан боғлаш учун Темур Малик кўчаси ва 4R12 автомобиль йўли ўртасида кўприк, йўл ўтказгич ва 10 километр йўл қурилади. Метро бекатлари билан туташган ер ости автотураргоҳини барпо этиш ҳам янги лойиҳалардан бири.
Умумий майдони 818 минг квадрат метрдан ортиқ бўлган “Метрополис” бизнес-ситида офислар, меҳмонхона, турар жойлар ва хизмат кўрсатиш объектлари жойлашади. Майдоннинг 500 минг квадрат метр қисми бизнес учун мўлжалланган. Бу ерда 1,5 минг нафар одамнинг бандлигини таъминлаш кўзда тутилган.
Бундан ташқари, “Silk City”, “Мавж” ва “Маржон” турар жой мажмуалари ҳамда 120 ўринли Янги Тошкент марказий шифохонаси қурилади.
Давлат раҳбари ушбу лойиҳалар Янги Тошкентнинг бизнес, туризм ва маданият маркази сифатида шаклланишига хизмат қилишини таъкидлади.
Янги Тошкент ҳудудида биринчи босқичнинг ўзида 50 млрд долларлик лойиҳаларни амалга ошириш кўзда тутилган.
Шаҳарда 2 минг гектар яшил майдон ва 500 гектар истироҳат боғлари ташкил этилади. “Яшил қурилиш стандартлари” асосида 150 млн квадрат метр турар ва нотурар жой майдонлари барпо қилинади.
Ўтган даврда Янги Тошкентда 2 млрд долларлик ишлар бажарилди. Турар жойлар, университетлар, кутубхона ва амфитеатр қурилди.