Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261022/eaeu-avtomobillar-elektron-pasport-61407901.html
ЕОИИда автомобиллар эркин ҳаракати учун электрон паспорт қоидалари янгиланади — Субботин
ЕОИИда автомобиллар эркин ҳаракати учун электрон паспорт қоидалари янгиланади — Субботин
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИда автомобиллар ва бошқа транспорт воситаларининг эркин ҳаракатини енгиллаштириш учун электрон паспорт қоидалари такомиллаштирилади. ЕИК вазири Александр Субботин ягона тизим ва янги ҳужжатлар ҳақида сўзлади.
2026-10-22T17:51+0500
2026-10-22T17:51+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
автомобил
янги қоидалар
рақамли технологиялар
қирғизистон
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59352579_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1f52a23e5bacfcffe74200cbda6eb1bb.jpg
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида автомобиль ва бошқа транспорт воситаларининг эркин ҳаракатланишини таъминлаш учун ягона электрон паспорт тизими такомиллаштирилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг техник тартибга солиш бўйича вазири Александр Субботин маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Қирғизистон.Унинг сўзларига кўра, транспорт воситаларининг электрон паспортларини расмийлаштириш ва улардан фойдаланиш қоидаларини такомиллаштириш режаси яқин орада тасдиқланади.Вазир бундай тизимни йўлга қўйиш учун ягона электрон транспорт паспорти зарурлигини таъкидлади.Ҳозирда ЕОИИ мамлакатларида миллий операторлар тизимлари яратилган. Уларнинг фаолияти Россия оператори томонидан мувофиқлаштирилмоқда. Айни пайтда ушбу тизимларни ягона механизмга бирлаштириш ишлари олиб борилмоқда.Субботиннинг айтишича, Қирғизистон электрон паспортлар бўйича режага қўшимча бандлар киритишни таклиф қилган. Иттифоқнинг барча аъзолари ҳужжатни муҳокама қилиб, таклифларнинг бир қисмини маъқуллаган, айримларини эса рад этган.Натижада транспорт воситаларига электрон паспорт расмийлаштириш тартибини янада соддалаштириш ва аниқлаштиришга хизмат қиладиган янги ҳужжатлар қабул қилиниши кутилмоқда.Электрон транспорт паспорти автомобилнинг техник маълумотлари сақланадиган рақамли ҳужжатдир. У транспорт воситасини давлат рўйхатидан ўтказиш билан боғлиқ жараёнларда қўлланилади.
https://sputniknews.uz/20261015/eoii-avtomobil-yuk-tashuvlarida-birinchi-elektron-yukxat-e-smrdan-foydalanishni-boshladi-61223925.html
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59352579_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_eef66734952e19a05ff22be805aac4a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, автомобил, янги қоидалар, рақамли технологиялар, қирғизистон, транспорт
еоии, еик, автомобил, янги қоидалар, рақамли технологиялар, қирғизистон, транспорт

ЕОИИда автомобиллар эркин ҳаракати учун электрон паспорт қоидалари янгиланади — Субботин

17:51 22.10.2026
© Пресс-служба ЕЭК Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин
Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.10.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
ЕОИИда автомобиль ва тракторларнинг эркин ҳаракатини енгиллаштириш учун ягона электрон паспорт тизими такомиллаштирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида автомобиль ва бошқа транспорт воситаларининг эркин ҳаракатланишини таъминлаш учун ягона электрон паспорт тизими такомиллаштирилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг техник тартибга солиш бўйича вазири Александр Субботин маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Қирғизистон.
Унинг сўзларига кўра, транспорт воситаларининг электрон паспортларини расмийлаштириш ва улардан фойдаланиш қоидаларини такомиллаштириш режаси яқин орада тасдиқланади.
"Евроосиё иқтисодий иттифоқи ташкил этилган пайтдаёқ барча транспорт воситалари — трактордан тортиб енгил автомобилгача — ташкилот ҳудудида эркин ҳаракатланиши кераклиги ҳақида қарор қабул қилинган эди", — деди Субботин.
Вазир бундай тизимни йўлга қўйиш учун ягона электрон транспорт паспорти зарурлигини таъкидлади.
Ҳозирда ЕОИИ мамлакатларида миллий операторлар тизимлари яратилган. Уларнинг фаолияти Россия оператори томонидан мувофиқлаштирилмоқда. Айни пайтда ушбу тизимларни ягона механизмга бирлаштириш ишлари олиб борилмоқда.
Субботиннинг айтишича, Қирғизистон электрон паспортлар бўйича режага қўшимча бандлар киритишни таклиф қилган. Иттифоқнинг барча аъзолари ҳужжатни муҳокама қилиб, таклифларнинг бир қисмини маъқуллаган, айримларини эса рад этган.
Натижада транспорт воситаларига электрон паспорт расмийлаштириш тартибини янада соддалаштириш ва аниқлаштиришга хизмат қиладиган янги ҳужжатлар қабул қилиниши кутилмоқда.
Электрон транспорт паспорти автомобилнинг техник маълумотлари сақланадиган рақамли ҳужжатдир. У транспорт воситасини давлат рўйхатидан ўтказиш билан боғлиқ жараёнларда қўлланилади.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ автомобил юк ташувларида электрон юкхат е-СМRдан фойдаланишни бошлади
15 Октябр, 18:27
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0