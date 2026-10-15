Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261015/eoii-avtomobil-yuk-tashuvlarida-birinchi-elektron-yukxat-e-smrdan-foydalanishni-boshladi-61223925.html
ЕОИИ автомобил юк ташувларида электрон юкхат е-СМRдан фойдаланишни бошлади
ЕОИИ автомобил юк ташувларида электрон юкхат е-СМRдан фойдаланишни бошлади
Sputnik Ўзбекистон
Лойиҳа мақсади — юридик аҳамиятга эга бўлган электрон ҳужжатларни трансчегаравий алмашиш технологиясини амалда синаб кўриш. 15.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-15T18:27+0500
2026-10-15T18:31+0500
еоии
қозоғистон
россия
транспорт
ҳужжатлар
божхона
ўзбекистон ва еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0f/61224023_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_bbdccb565bdfde8224a7597d74c1e01d.jpg
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. ЕОИИ автомобиль юк ташувларида электрон юкхат (накладная) — е-СМRдан фойдаланиш бошланди. Россия ва Қозоғистон орасида халқаро автомобиль юк ташувларида е-СМRдан фойдаланишни бошлаш маросими 15 октябрь куни Остонада ЕОИИ транспорт агентликлари раҳбарлари иштирокида бўлиб ўтди. ЕИК энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев е-СМR Иттифоқнинг рақамли кун тартибидаги флагман лойиҳа эканлигини ва уни амалга ошириш фақат турли соҳалардаги мутахассисларнинг ҳамкорлиги туфайли амалга оширилганини таъкидлади.Синов лойиҳасининг асосий мақсади халқаро автомобиль ташиш иштирокчилари ва ишончли учинчи томон ўртасида электрон имзолардан фойдаланган ҳолда юридик аҳамиятга эга электрон ҳужжатларни трансчегаравий алмашиш технологиясини амалда синаб кўришдир.Тадбир Қозоғистон транспорт ҳафталиги доирасидаги "Янги Ипак йўли" халқаро бизнес форуми доирасида бўлиб ўтди.
https://sputniknews.uz/20261014/ozbekiston-eoii-61176380.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0f/61224023_3:0:1140:853_1920x0_80_0_0_4cbd0c83f557dd3e43fcad3019abadcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, қозоғистон, россия, транспорт, ҳужжатлар , божхона
еоии, қозоғистон, россия, транспорт, ҳужжатлар , божхона

ЕОИИ автомобил юк ташувларида электрон юкхат е-СМRдан фойдаланишни бошлади

18:27 15.10.2026 (янгиланди: 18:31 15.10.2026)
© пресс-служба ЕИКМинистр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2026
© пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
Лойиҳа мақсади — юридик аҳамиятга эга бўлган электрон ҳужжатларни трансчегаравий алмашиш технологиясини амалда синаб кўриш.
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. ЕОИИ автомобиль юк ташувларида электрон юкхат (накладная) — е-СМRдан фойдаланиш бошланди.
Россия ва Қозоғистон орасида халқаро автомобиль юк ташувларида е-СМRдан фойдаланишни бошлаш маросими 15 октябрь куни Остонада ЕОИИ транспорт агентликлари раҳбарлари иштирокида бўлиб ўтди.
ЕИК энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев е-СМR Иттифоқнинг рақамли кун тартибидаги флагман лойиҳа эканлигини ва уни амалга ошириш фақат турли соҳалардаги мутахассисларнинг ҳамкорлиги туфайли амалга оширилганини таъкидлади.

“Биз яқин вақтгача узоқ муддатли бўлиб туюлган муаммоларни ҳал қилмоқдамиз: электрон имзоларни ўзаро тан олиш, трансчегаравий форматдаги ҳужжатларнинг ҳуқуқий асослилиги ва ишончли маълумотлар алмашинуви муҳити. Бугун биз биринчи амалий натижаларни кўрмоқдамиз –е-СМR ёрдамида синов юк ташиш”, - деб таъкидлади Кожошев.

Синов лойиҳасининг асосий мақсади халқаро автомобиль ташиш иштирокчилари ва ишончли учинчи томон ўртасида электрон имзолардан фойдаланган ҳолда юридик аҳамиятга эга электрон ҳужжатларни трансчегаравий алмашиш технологиясини амалда синаб кўришдир.
Тадбир Қозоғистон транспорт ҳафталиги доирасидаги "Янги Ипак йўли" халқаро бизнес форуми доирасида бўлиб ўтди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Ўзбекистон ЕОИИ мамлакатлари билан қўшма ишлаб чиқаришлардан манфаатдор – эксперт - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.10.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон ЕОИИ мамлакатлари билан қўшма ишлаб чиқаришлардан манфаатдор – эксперт
Кеча, 12:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0