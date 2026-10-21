https://sputniknews.uz/20261021/uzbekistan-bashkortostan-texnopark-61384983.html
Бекободда Ўзбекистон – Бошқирдистон қўшма технопарки қурилиши бошланди
Бекободда Ўзбекистон – Бошқирдистон қўшма технопарки қурилиши бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вилоятида 100 гектарлик қўшма технопарк қурилиши бошланди. Радий Хабиров буни ҳамкорликдаги янги саҳифа деб атади. 21.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-21T18:13+0500
2026-10-21T18:13+0500
2026-10-21T18:13+0500
россия
бекобод тумани
имтиёз
инвестор
инвестиция
иқтисод
тошкент вилояти
зойир мирзаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/15/61384482_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4e6d0f39ea22295d830513d2e15bf755.jpg
ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Тошкент вилоятининг Бекобод туманида Ўзбекистон–Бошқирдистон қўшма технопарки қурилиши бошланди. Бу ҳақда Бошқирдистон раҳбари Радий Хабиров маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, қурилишга Тошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаев билан биргаликда старт берилган. Бу Бошқирдистон учун хорижий давлатда технопарк барпо этиш бўйича илк тажриба ҳисобланади.Технопарк Бекобод махсус иқтисодий зонаси ҳудудида жойлашади. Лойиҳага кўра, унинг умумий майдони 100 гектарни ташкил этади. Бу ерда ишлаб чиқариш корхоналари, муҳандислик инфратузилмаси ва транспорт йўллари барпо этилиши кўзда тутилган.Аввалроқ Хабиров беш нафар салоҳиятли инвестор технопаркда иш бошлашга тайёрлигини, уларнинг умумий инвестиция портфели 13 млн доллардан ошишини маълум қилган эди.Дастлабки биноларнинг умумий майдони қарийб 25 минг квадрат метр бўлиши режалаштирилган.Бўлажак резидентлар орасида қудуқларни бурғилаш ва таъмирлаш ускуналарини ишлаб чиқарувчи "Буринтех" ҳамда Урал пружина заводи тилга олинган.Эслатиб ўтамиз, технопаркни ташкил этиш масаласи 2026 йил апрелида Тошкентда бўлиб ўтган "Иннопром. Марказий Осиё" халқаро кўргазмасида ҳам муҳокама қилинган. Ўшанда лойиҳанинг бош режаси тайёрлангани ва бошқарув компанияси рўйхатдан ўтказилгани маълум қилинган эди.
https://sputniknews.uz/20260803/tashkent-viloyat-bashkortostan-loyihalar-59461687.html
бекобод тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/15/61384482_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_76149d171e56ed858097d645652bc96f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, бекобод тумани, имтиёз, инвестор, инвестиция, иқтисод, тошкент вилояти, зойир мирзаев
россия, бекобод тумани, имтиёз, инвестор, инвестиция, иқтисод, тошкент вилояти, зойир мирзаев
Бекободда Ўзбекистон – Бошқирдистон қўшма технопарки қурилиши бошланди
Тошкент вилоятида 100 гектарлик қўшма технопарк қурилиши бошланди. Радий Хабиров буни ҳамкорликдаги янги саҳифа деб атади.
ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
Тошкент вилоятининг Бекобод туманида Ўзбекистон–Бошқирдистон қўшма технопарки қурилиши бошланди. Бу ҳақда Бошқирдистон раҳбари Радий Хабиров маълум қилди
.
Унинг сўзларига кўра, қурилишга Тошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаев билан биргаликда старт берилган. Бу Бошқирдистон учун хорижий давлатда технопарк барпо этиш бўйича илк тажриба ҳисобланади.
"Бугун биз Бошқирдистон ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорликда янги саҳифа очдик. Ҳозирданоқ катта имтиёзларга эга бўладиган дастлабки резидентларимиз бор", — деди Хабиров.
Технопарк Бекобод махсус иқтисодий зонаси ҳудудида жойлашади. Лойиҳага кўра, унинг умумий майдони 100 гектарни ташкил этади. Бу ерда ишлаб чиқариш корхоналари, муҳандислик инфратузилмаси ва транспорт йўллари барпо этилиши кўзда тутилган.
Аввалроқ Хабиров беш нафар салоҳиятли инвестор технопаркда иш бошлашга тайёрлигини, уларнинг умумий инвестиция портфели 13 млн доллардан ошишини маълум қилган эди.
Дастлабки биноларнинг умумий майдони қарийб 25 минг квадрат метр бўлиши режалаштирилган.
Бўлажак резидентлар орасида қудуқларни бурғилаш ва таъмирлаш ускуналарини ишлаб чиқарувчи "Буринтех" ҳамда Урал пружина заводи тилга олинган.
Технопарк иштирокчиларига белгиланган шартлар асосида солиқ ва божхона имтиёзлари, тайёр муҳандислик инфратузилмаси ҳамда ишлаб чиқариш майдонларидан фойдаланиш имконияти берилади.
Эслатиб ўтамиз, технопаркни ташкил этиш масаласи 2026 йил апрелида Тошкентда бўлиб ўтган "Иннопром. Марказий Осиё" халқаро кўргазмасида ҳам муҳокама қилинган. Ўшанда лойиҳанинг бош режаси тайёрлангани ва бошқарув компанияси рўйхатдан ўтказилгани маълум қилинган эди.