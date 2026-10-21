Украинага кўп нарса бердик. Лекин қайғу, ўлим ва йўқотишлардан бошқа нарса олмадик — Трамп
10:13 21.10.2026 (янгиланди: 10:21 21.10.2026)
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Evan Vucci
Oбуна бўлиш
Трамп Украинага кўрсатилган ёрдам натижаларини танқид қилди. Унинг фикрича, Зеленский можарони аввалроқ, ўзлари учун анча фойдалироқ шартларда ҳал қилиши мумкин эди
ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Оқ уйда журналистлар билан суҳбатда Вашингтоннинг Украинага кўрсатган улкан ҳарбий ёрдами, Россия қўшинларининг илгарилаши ва можарони ҳал этиш истиқболлари ҳақида фикр билдирди.
"Биз Украинага кўп нарса бердик. Бунинг эвазига эса қайғу, ўлим ва улкан молиявий йўқотишлардан бошқа мутлақо ҳеч нарса олмадик", — деди Трамп.
Унинг сўзларига кўра, АҚШ Киевга ақл бовар қилмас ҳажмдаги, асосан ҳарбий техникадан иборат ёрдам етказиб берган.
Трамп Россия қўшинлари олдинга силжишда давом этаётганини ҳам таъкидлади.
"Россия — жуда катта машина. Улар шунчаки аста-секин олдинга силжишда давом этмоқда", — деди у.
АҚШ президентининг сўзларига кўра, Россия назоратига катта ҳудудлар ўтган ва бу жараён давом этмоқда.
"Украина яхши ёки ёмон ҳаракат қиляпти, деб айтиш мумкин. Лекин Россия назоратидаги ҳудуд ҳафта сайин кенгайиб бормоқда. Улар шунчаки олдинга кетмоқда", — деди Трамп.
Унинг таъкидлашича, ҳар икки мамлакат катта инсоний йўқотишларга учраган, бироқ аҳоли сони жиҳатидан Россия ва Украина ўртасида сезиларли фарқ бор.
"Россия жуда катта мамлакат, Украина эса ундай эмас. Зеленскийнинг одамлари бунга бундан буён ҳам дош бера олади деб ўйламайман", — деди у.
Шу сабабли Трамп Зеленскийни келишув тузишга чақирди.
"Биз Зеленский битим тузишини истаймиз. У битим тузиши мумкин. Украина бу можарони ҳал этишни хоҳлаши керак. Агар Зеленский буни хоҳламаса, менимча, бу жуда ёмон оқибатларга олиб келади", — деди АҚШ президенти.
Трамп Россия ҳам келишувга эришишни хоҳлаётганига ишонишини билдирди.
Унинг фикрича, Зеленский 2025 йил февралида Оқ уйда бўлиб ўтган учрашувдаёқ келишувга эришиши мумкин эди.
"У ўшанда яхши битим тузиши мумкин эди. Эҳтимол, ҳозир тузиши мумкин бўлганидан кўра анча фойдалироқ битим тузган бўларди", — деди Трамп.
АҚШ президенти Путин ва Зеленский тинчлик битимини имзолаш учун шахсан учрашиши шарт эмаслигини ҳам таъкидлади.
"Улар битта хонада бўлиши шарт эмас. Ўйлайманки, буни бошқа йўл билан ҳам амалга ошириш мумкин", — деди у.
Трамп Европа давлатлари ҳам Украинага катта маблағ сарфлаганини эслатди.
"Европа бунга жуда катта маблағ сарфлади, энди эса улар чарчади", — деди АҚШ президенти.
Шу орада Финляндия президенти Александр Стубб ҳам АҚШ ва Украина ўртасидаги мулоқотга кўмаклашиш муҳимлигини таъкидлади.
"Бизнинг вазифамиз, шубҳасиз, Қўшма Штатлар ва Украина ўртасидаги мулоқотга кўмаклашишдир", — деди Стубб Владимир Зеленский ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёре билан ўтказилган қўшма матбуот анжуманида.