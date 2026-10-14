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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261014/tramp-bayden-ukraina-61169209.html
Трамп Байденни Украинадаги можаро айбдорларидан бири деб атади
Трамп Байденни Украинадаги можаро айбдорларидан бири деб атади
Sputnik Ўзбекистон
Америка етакчиси Дональд Трамп Украинадаги можаро бошланишининг сабабларидан бири собиқ АҚШ президенти Жо Байденнинг Россияга қарши баёнотлари бўлган деб ҳисоблайди.
2026-10-14T12:00+0500
2026-10-14T12:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Америка етакчиси Дональд Трамп Украинадаги можаро бошланишининг сабабларидан бири собиқ АҚШ президенти Жо Байденнинг Россияга қарши баёнотлари бўлган деб ҳисоблайди.Трамп биринчи марта 2017-2021 йилларда Америка маъмуриятини бошқарган. У 2020 йил ноябрь ойида АҚШда бўлиб ўтган президентлик сайловларида демократ Байденга ютқазган эди. Трамп 2024 йил ноябрь ойида бўлиб ўтган сайловларда ғалаба қозониб, иккинчи марта АҚШ президенти бўлди.
https://sputniknews.uz/20261013/putin-tramp-61141546.html
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дунёда, дунё янгиликлари, дональд трамп, жо байден, украина
дунёда, дунё янгиликлари, дональд трамп, жо байден, украина

Трамп Байденни Украинадаги можаро айбдорларидан бири деб атади

12:00 14.10.2026
© OLIVIER DOULIERYПрезидент США Джо Байден приветствует президента Украины Владимира Зеленского
Президент США Джо Байден приветствует президента Украины Владимира Зеленского - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.10.2026
© OLIVIER DOULIERY
Oбуна бўлиш
АҚШ раҳбари унинг даврида бу можаро рўй бермаган бўлишини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Америка етакчиси Дональд Трамп Украинадаги можаро бошланишининг сабабларидан бири собиқ АҚШ президенти Жо Байденнинг Россияга қарши баёнотлари бўлган деб ҳисоблайди.
“Бу уруш бўлмаслиги керак эди. Агар президент мен бўлганимда, агар ўша сайловларда сохталаштиришлар бўлмаганида, Украина ва Россия ўртасида уруш бўлмасди”, - деди Трамп “Gray Media” телекомпаниясига берган интервьюсида.
Трамп биринчи марта 2017-2021 йилларда Америка маъмуриятини бошқарган. У 2020 йил ноябрь ойида АҚШда бўлиб ўтган президентлик сайловларида демократ Байденга ютқазган эди. Трамп 2024 йил ноябрь ойида бўлиб ўтган сайловларда ғалаба қозониб, иккинчи марта АҚШ президенти бўлди.
Заявление президента США Д. Трампа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.10.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Путин Украинадаги можарони Зеленскийдан кўра кўпроқ ҳал қилишни истайди – Трамп
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