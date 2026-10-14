https://sputniknews.uz/20261014/tramp-bayden-ukraina-61169209.html
Трамп Байденни Украинадаги можаро айбдорларидан бири деб атади
Трамп Байденни Украинадаги можаро айбдорларидан бири деб атади
Sputnik Ўзбекистон
Америка етакчиси Дональд Трамп Украинадаги можаро бошланишининг сабабларидан бири собиқ АҚШ президенти Жо Байденнинг Россияга қарши баёнотлари бўлган деб ҳисоблайди.
2026-10-14T12:00+0500
2026-10-14T12:00+0500
2026-10-14T12:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
дональд трамп
жо байден
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/0a/43817988_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_4526c3f4dabbc9067aa14b06220bc849.jpg
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Америка етакчиси Дональд Трамп Украинадаги можаро бошланишининг сабабларидан бири собиқ АҚШ президенти Жо Байденнинг Россияга қарши баёнотлари бўлган деб ҳисоблайди.Трамп биринчи марта 2017-2021 йилларда Америка маъмуриятини бошқарган. У 2020 йил ноябрь ойида АҚШда бўлиб ўтган президентлик сайловларида демократ Байденга ютқазган эди. Трамп 2024 йил ноябрь ойида бўлиб ўтган сайловларда ғалаба қозониб, иккинчи марта АҚШ президенти бўлди.
https://sputniknews.uz/20261013/putin-tramp-61141546.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/0a/43817988_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_1ce01ece616a6048201f1b7d345b1845.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, дональд трамп, жо байден, украина
дунёда, дунё янгиликлари, дональд трамп, жо байден, украина
Трамп Байденни Украинадаги можаро айбдорларидан бири деб атади
АҚШ раҳбари унинг даврида бу можаро рўй бермаган бўлишини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Америка етакчиси Дональд Трамп Украинадаги можаро бошланишининг сабабларидан бири собиқ АҚШ президенти Жо Байденнинг Россияга қарши баёнотлари бўлган деб ҳисоблайди.
“Бу уруш бўлмаслиги керак эди. Агар президент мен бўлганимда, агар ўша сайловларда сохталаштиришлар бўлмаганида, Украина ва Россия ўртасида уруш бўлмасди”, - деди Трамп “Gray Media” телекомпаниясига берган интервьюсида.
Трамп биринчи марта 2017-2021 йилларда Америка маъмуриятини бошқарган. У 2020 йил ноябрь ойида АҚШда бўлиб ўтган президентлик сайловларида демократ Байденга ютқазган эди. Трамп 2024 йил ноябрь ойида бўлиб ўтган сайловларда ғалаба қозониб, иккинчи марта АҚШ президенти бўлди.