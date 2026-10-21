https://sputniknews.uz/20261021/bola-zoravonlik-himoya-61371159.html
Умрбод қамоқ, оиладаги зўравонлик ва бепул адвокат — Болалар омбудсмани билан интервью
Умрбод қамоқ, оиладаги зўравонлик ва бепул адвокат — Болалар омбудсмани билан интервью
Sputnik Ўзбекистон
Болага нисбатан зўравонлик ота-онаси ёки яқин қариндошлари томонидан содир этилса, уни ким ҳимоя қилади? Болалар омбудсмани янги қонундаги жазолар, бепул адвокат ва жабрланган болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш чораларини тушунтирди.
2026-10-21T12:02+0500
2026-10-21T12:02+0500
2026-10-21T14:49+0500
янги қонун
зўравонлик
болалар омбудсмани
омбудсман
жамият
оила
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/15/61368189_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_8bb7b482070eb10d9f94c2c05a5da192.jpg
Ўзбекистонда болаларга нисбатан жинсий зўравонлик жиноятлари учун жазо кучайтирилди. Олий Мажлиснинг Бола ҳуқуқлари бўйича вакили Сурайё Раҳмонова берган интервьюсида янги қонуннинг аҳамияти ва унда назарда тутилган ўзгаришлар ҳақида сўз юритди.Унинг маълум қилишича, Болалар омбудсманига келиб тушган ҳар бешинчи мурожаат болаларга нисбатан зўравонлик билан боғлиқ бўлган. Уларнинг 20 фоиздан ортиғи эса айнан жинсий зўравонлик ҳолатларига оид.Янги қонунга мувофиқ, 14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан айрим жинсий зўравонлик жиноятлари учун 25 йилгача ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланди.Қонун билан боланинг ўлимига сабаб бўлган қасддан содир этилган жиноятлар учун ҳам жазо чоралари қатъийлаштирилди. Шунингдек, бир гуруҳ шахслар томонидан болага нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар содир этилиши оғирлаштирувчи ҳолат сифатида белгиланди.Жабрланган болаларнинг ҳуқуқий ҳимояси ҳам кучайтирилмоқда. Хусусан, жинсий зўравонлик қурбони бўлган болаларга давлат ҳисобидан адвокат иштирокини таъминлаш, тергов жараёнида уларни қайта руҳий жароҳатланишдан ҳимоя қилиш чоралари назарда тутилган.Агар жиноят ота-она ёки яқин қариндошлар томонидан содир этилган бўлса, боланинг манфаатларини ҳимоя қилиш учун ишга васийлик ва ҳомийлик органи вакили жалб этилади.Нима учун жазолар кучайтирилди, болалар оила ичидаги зўравонликдан қандай ҳимоя қилинади ва янги қонун яна қандай ўзгаришларни назарда тутади? Батафсил Sputnik Ўзбекистон видеосида томоша қилинг.
https://sputniknews.uz/20261014/bolalarga-nisbatan-zoravonlik-jazo-61192272.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/15/61368189_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_2876da349062b8ea4b73374db93fba05.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
янги қонун, зўравонлик, болалар омбудсмани, омбудсман, жамият, оила, видео
янги қонун, зўравонлик, болалар омбудсмани, омбудсман, жамият, оила, видео
Умрбод қамоқ, оиладаги зўравонлик ва бепул адвокат — Болалар омбудсмани билан интервью
12:02 21.10.2026 (янгиланди: 14:49 21.10.2026)
Болалар омбудсмани Сурайё Раҳмонова жинсий зўравонлик учун жазо кучайтирилиши ва жабрланган болаларни ҳимоя қилиш чораларини шарҳлади.
Ўзбекистонда болаларга нисбатан жинсий зўравонлик жиноятлари учун жазо кучайтирилди. Олий Мажлиснинг Бола ҳуқуқлари бўйича вакили Сурайё Раҳмонова берган интервьюсида янги қонуннинг аҳамияти ва унда назарда тутилган ўзгаришлар ҳақида сўз юритди.
Унинг маълум қилишича, Болалар омбудсманига келиб тушган ҳар бешинчи мурожаат болаларга нисбатан зўравонлик билан боғлиқ бўлган. Уларнинг 20 фоиздан ортиғи эса айнан жинсий зўравонлик ҳолатларига оид.
Янги қонунга мувофиқ, 14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан айрим жинсий зўравонлик жиноятлари учун 25 йилгача ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланди.
"Бола тирик қолса-да, бу жиноят унинг бутун ҳаётига салбий таъсир кўрсатади, уни маънан ўлдиришга тенг бўлган жиноят ҳисобланади", — деди Раҳмонова.
Қонун билан боланинг ўлимига сабаб бўлган қасддан содир этилган жиноятлар учун ҳам жазо чоралари қатъийлаштирилди. Шунингдек, бир гуруҳ шахслар томонидан болага нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар содир этилиши оғирлаштирувчи ҳолат сифатида белгиланди.
Жабрланган болаларнинг ҳуқуқий ҳимояси ҳам кучайтирилмоқда. Хусусан, жинсий зўравонлик қурбони бўлган болаларга давлат ҳисобидан адвокат иштирокини таъминлаш, тергов жараёнида уларни қайта руҳий жароҳатланишдан ҳимоя қилиш чоралари назарда тутилган.
Агар жиноят ота-она ёки яқин қариндошлар томонидан содир этилган бўлса, боланинг манфаатларини ҳимоя қилиш учун ишга васийлик ва ҳомийлик органи вакили жалб этилади.
Нима учун жазолар кучайтирилди, болалар оила ичидаги зўравонликдан қандай ҳимоя қилинади ва янги қонун яна қандай ўзгаришларни назарда тутади? Батафсил Sputnik Ўзбекистон
видеосида томоша қилинг.