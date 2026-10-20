https://sputniknews.uz/20261020/usa-ukraine-keskinlik-61357108.html
Рубио АҚШ ва Украина ўртасида жиддий кескинлик борлигини тан олди
Рубио АҚШ ва Украина ўртасида жиддий кескинлик борлигини тан олди
Sputnik Ўзбекистон
Марко Рубио Вашингтон ва Киев муносабатларида кескинлик борлигини тасдиқлади. У Украинага разведка маълумотлари бериш тўхтатилгани ҳақидаги даъволарни рад этди ва можаронинг кенгайиши хавфидан огоҳлантирди.
2026-10-20T19:02+0500
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2026-10-20T19:02+0500
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ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. АҚШ давлат котиби Марко Рубио Вашингтон ва Киев ўртасида жиддий кескинлик мавжудлигини тасдиқлади. У бу ҳақда Ҳиндистонда журналистларга маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости.Рубио Украина президенти Владимир Зеленский билан 45 дақиқа телефон орқали суҳбатлашганини билдирди. У муносабатларда кескинлик мавжудлиги ҳақидаги саволга жавобан шундай деди:Давлат котиби Киевнинг АҚШ разведка маълумотларини тақдим этишни тўхтатгани ҳақидаги даъволарини кескин рад этди.Унинг таъкидлашича, АҚШ Украинага разведка маълумотларини тақдим этишни тўхтатмаган. Ракета ҳужумлари ҳақида олдиндан огоҳлантириш билан боғлиқ муаммо эса техник носозлик оқибати бўлган.Аввалроқ Киев АҚШ разведка маълумотлари, шунингдек, Starlink ва Starshield сунъий йўлдош алоқа тизимларидан фойдаланишда чекловлар юзага келганидан шикоят қилган эди.14 октябрда Украина мудофаа вазирининг собиқ маслаҳатчиси Сергей Стерненко айрим ҳарбий қурилмаларда алоқа соатига 60–70 километр тезликда ҳам узила бошлаганини маълум қилди. Дастлаб чеклов соатига 160 километр этиб белгиланган эди.Унинг сўзларига кўра, можарони музокаралар орқали якунлаш зарур ва Вашингтон ҳар икки томонни келишувга келтиришга ҳаракат қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20261019/rubio-bayonotlar-russia-muzokaralar-61308630.html
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марко рубио, дунё янгиликлари, дунёда, владимир зеленский, разведка хизмати
марко рубио, дунё янгиликлари, дунёда, владимир зеленский, разведка хизмати
Рубио АҚШ ва Украина ўртасида жиддий кескинлик борлигини тан олди
АҚШ давлат котиби Киевнинг разведка маълумотлари берилмаётгани ҳақидаги даъволарини ёлғон деб атади ва муносабатларда кескинлик борлигини тасдиқлади.
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
АҚШ давлат котиби Марко Рубио Вашингтон ва Киев ўртасида жиддий кескинлик мавжудлигини тасдиқлади. У бу ҳақда Ҳиндистонда журналистларга маълум қилди, деб хабар бермоқда
РИА Новости.
Рубио Украина президенти Владимир Зеленский билан 45 дақиқа телефон орқали суҳбатлашганини билдирди. У муносабатларда кескинлик мавжудлиги ҳақидаги саволга жавобан шундай деди:
"Бунга ҳеч қандай шубҳа йўқ. Айнан шунинг учун ҳам улар бизга қўнғироқ қилишди".
Давлат котиби Киевнинг АҚШ разведка маълумотларини тақдим этишни тўхтатгани ҳақидаги даъволарини кескин рад этди.
"Бу шармандалик. Бу ғазабни қўзғатадиган ҳолат. Бу шунчаки ёлғон ва ҳақиқатга тўғри келмайди", — деди Рубио.
Унинг таъкидлашича, АҚШ Украинага разведка маълумотларини тақдим этишни тўхтатмаган. Ракета ҳужумлари ҳақида олдиндан огоҳлантириш билан боғлиқ муаммо эса техник носозлик оқибати бўлган.
Аввалроқ Киев АҚШ разведка маълумотлари, шунингдек, Starlink ва Starshield сунъий йўлдош алоқа тизимларидан фойдаланишда чекловлар юзага келганидан шикоят қилган эди.
14 октябрда Украина мудофаа вазирининг собиқ маслаҳатчиси Сергей Стерненко айрим ҳарбий қурилмаларда алоқа соатига 60–70 километр тезликда ҳам узила бошлаганини маълум қилди. Дастлаб чеклов соатига 160 километр этиб белгиланган эди.
Шу билан бирга, Рубио Украинадаги можаронинг янада кескинлашиши ва бошқа ҳудудларга тарқалиши хавфи ҳақиқий эканини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, можарони музокаралар орқали якунлаш зарур ва Вашингтон ҳар икки томонни келишувга келтиришга ҳаракат қилмоқда.