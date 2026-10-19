https://sputniknews.uz/20261019/rubio-bayonotlar-russia-muzokaralar-61308630.html
Трамп нега Россияга қарши янги санкцияларни кечиктирди— Рубионинг Самарқанддаги баёнотлари
Трамп нега Россияга қарши янги санкцияларни кечиктирди— Рубионинг Самарқанддаги баёнотлари
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда бўлиб турган АҚШ давлат котиби Марко Рубио Россия ва Украина билан музокаралар, Трампнинг янги санкцияларни кечиктириш қарори ҳамда Вашингтоннинг можарони тугатишга қаратилган саъй-ҳаракатлари ҳақида гапирди.
2026-10-19T10:37+0500
2026-10-19T10:37+0500
2026-10-19T11:00+0500
дунё янгиликлари
сиёсат
марко рубио
санкция
дональд трамп
россия
самарқанд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61308347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78331dd7065873359fefd9e730b46add.jpg
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россияга қарши янги санкцияларни кечиктириш орқали Москва ва Киев билан давом этаётган музокаралар натижасини кузатмоқчи. Бу ҳақда Самарқандда бўлиб турган АҚШ давлат котиби Марко Рубио журналистлар билан мулоқот чоғида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Вашингтон музокаралар ижобий натижа бериши ва Украинадаги можарони тугатишга ёрдам бериши мумкинлигини кўрмоқчи.Шунингдек, у АҚШ Киевга разведка маълумотларини тақдим этишни тўхтатгани ҳақидаги баёнотларни рад этди.Аввалроқ Владимир Зеленский АҚШ уч кун давомида Украинага разведка маълумотларини етказмагани, кейин эса бу жараён тикланганини айтган эди.Рубио Зеленский нега бундай баёнотлар бераётганини билмаслигини, унинг матбуотдаги ҳар бир гапига жавоб қайтариш нияти йўқлигини таъкидлади.Эслатиб ўтамиз, Трамп Россияга қарши янги санкциялар ва божларни қўллашни кечиктирган. Рубионинг аввалги изоҳига кўра, АҚШ президенти 60 кунлик муддатда ушбу чекловларнинг мамлакат ва жаҳон иқтисодиётига таъсирини баҳоламоқчи.
https://sputniknews.uz/20260924/lavrov-rubio-ukraine-russia-usa-muhokama-60693678.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61308347_0:0:2677:2008_1920x0_80_0_0_c8acc315743fc4e53d577e73b6c1faf8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, сиёсат, марко рубио, санкция, дональд трамп, россия, самарқанд
дунё янгиликлари, сиёсат, марко рубио, санкция, дональд трамп, россия, самарқанд
Трамп нега Россияга қарши янги санкцияларни кечиктирди— Рубионинг Самарқанддаги баёнотлари
10:37 19.10.2026 (янгиланди: 11:00 19.10.2026)
Самарқандда бўлиб турган Марко Рубио Россияга қарши янги санкциялар кечиктирилиши ва Москва ҳамда Киев билан музокаралар ҳақида гапирди
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россияга қарши янги санкцияларни кечиктириш орқали Москва ва Киев билан давом этаётган музокаралар натижасини кузатмоқчи. Бу ҳақда Самарқандда бўлиб турган АҚШ давлат котиби Марко Рубио журналистлар билан мулоқот чоғида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Вашингтон музокаралар ижобий натижа бериши ва Украинадаги можарони тугатишга ёрдам бериши мумкинлигини кўрмоқчи.
"Биз можарони тугатиш имкониятларини излашда давом этамиз. Ўйлайманки, президент бунга эришиш учун қўлидан келган барча ишни қилишга тайёр", — деди Рубио.
Шунингдек, у АҚШ Киевга разведка маълумотларини тақдим этишни тўхтатгани ҳақидаги баёнотларни рад этди.
"Ҳеч қандай танаффус бўлмаган", — деди давлат котиби.
Аввалроқ Владимир Зеленский АҚШ уч кун давомида Украинага разведка маълумотларини етказмагани, кейин эса бу жараён тикланганини айтган эди.
Рубио Зеленский нега бундай баёнотлар бераётганини билмаслигини, унинг матбуотдаги ҳар бир гапига жавоб қайтариш нияти йўқлигини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Трамп Россияга қарши янги санкциялар ва божларни қўллашни кечиктирган. Рубионинг аввалги изоҳига кўра, АҚШ президенти 60 кунлик муддатда ушбу чекловларнинг мамлакат ва жаҳон иқтисодиётига таъсирини баҳоламоқчи.
Марко Рубио 18 октябрда Самарқандга келди. Унинг ташрифи доирасида Марказий Осиё давлатлари ва АҚШ ташқи ишлар вазирларининг C5+1 форматидаги музокаралари режалаштирилган.