https://sputniknews.uz/20260924/lavrov-rubio-ukraine-russia-usa-muhokama-60693678.html
Лавров ва Рубио Украина можароси ва Россия-АҚШ муносабатларини муҳокама қилди
Лавров ва Рубио Украина можароси ва Россия-АҚШ муносабатларини муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Сергей Лавров ва Марко Рубио Нью-Йоркда Украина можароси, Россия-АҚШ муносабатлари ва қатор халқаро масалалар юзасидан музокара ўтказди.
2026-09-24T09:19+0500
2026-09-24T09:19+0500
2026-09-24T10:04+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
марко рубио
сергей лавров
дунё янгиликлари
сиёсат
россия тив
дунёда
россия
ақш
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60692994_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_305b71fe87d85cf209890d60e4ca5a9a.jpg
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва АҚШ давлат котиби Марко Рубио Нью-Йоркда БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессияси юқори даражадаги ҳафталиги доирасида учрашди. Бу ҳақда Россия ТИВ матбуот хизмати хабар берди.Томонлар икки томонлама муносабатлар ва халқаро кун тартибидаги масалалар, жумладан, Украинадаги вазиятни тартибга солиш юзасидан фикр алмашди.Тинч аҳоли ва трансчегаравий инфратузилма объектларига қасддан зарбалар бераётган, шунингдек, жаҳон энергетика бозорларининг беқарорлашувига олиб келаётган Киевнинг бузғунчи ҳаракатлари атрофлича кўриб чиқилди.Россия томони махсус ҳарбий операция мақсадларига эришишга, шу жумладан, можаронинг туб сабабларини бартараф этиш асосида уни сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилишга сўзсиз содиқ эканини яна бир бор тасдиқлади.Учрашувдан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида Рубио АҚШ Украинадаги можаронинг бошқа ҳудудларга тарқалиши эҳтимолидан хавотирда эканини маълум қилди.Рубионинг сўзларига кўра, бундай хавф гибрид ҳужум, диверсия ёки тасодифий хато натижасида юзага келиши мумкин.Лавров ва Рубио, шунингдек, Яқин Шарқ, Кавказорти, Лотин Америкаси ва Кариб ҳавзасидаги вазият ҳамда йил охиригача ўтказиладиган G20 тадбирларига тайёргарликни муҳокама қилди.Россия томони Москва ва Вашингтон ўртасидаги муносабатларни яхшилаш, жумладан, иқтисодий ҳамкорлик, маданий-гуманитар алмашинувлар ва ўзаро саёҳатларни ривожлантириш масалаларини ҳам кўтарди.Учрашув якунлари бўйича томонлар икки мамлакат ташқи сиёсат идоралари орқали алоқаларни давом эттиришга келишиб олди.
https://sputniknews.uz/20260723/lavrov-rubio-uchrashuv-59208936.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60692994_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_c5404165bb2c6b33c8a4af7d1aa76b00.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
марко рубио, сергей лавров, дунё янгиликлари, сиёсат, россия тив, дунёда, россия, ақш, украина
марко рубио, сергей лавров, дунё янгиликлари, сиёсат, россия тив, дунёда, россия, ақш, украина
Лавров ва Рубио Украина можароси ва Россия-АҚШ муносабатларини муҳокама қилди
09:19 24.09.2026 (янгиланди: 10:04 24.09.2026)
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва АҚШ давлат котиби Марко Рубио Нью-Йоркда Украина можароси ва икки томонлама муносабатларни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва АҚШ давлат котиби Марко Рубио Нью-Йоркда БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессияси юқори даражадаги ҳафталиги доирасида учрашди. Бу ҳақда Россия ТИВ матбуот хизмати хабар берди
.
Томонлар икки томонлама муносабатлар ва халқаро кун тартибидаги масалалар, жумладан, Украинадаги вазиятни тартибга солиш юзасидан фикр алмашди.
Украинадаги вазиятни тартибга солиш масаласи муҳокама қилинар экан, Россия ташқи ишлар вазири Киев режими ва унинг европалик ҳомийлари ҳаракатларини яқиндан мувофиқлаштираётганига эътибор қаратди.
Тинч аҳоли ва трансчегаравий инфратузилма объектларига қасддан зарбалар бераётган, шунингдек, жаҳон энергетика бозорларининг беқарорлашувига олиб келаётган Киевнинг бузғунчи ҳаракатлари атрофлича кўриб чиқилди.
Россия томони махсус ҳарбий операция мақсадларига эришишга, шу жумладан, можаронинг туб сабабларини бартараф этиш асосида уни сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилишга сўзсиз содиқ эканини яна бир бор тасдиқлади.
Учрашувдан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида Рубио АҚШ Украинадаги можаронинг бошқа ҳудудларга тарқалиши эҳтимолидан хавотирда эканини маълум қилди.
"Россия ва Украина ўртасидаги можаро билан боғлиқ хавотирларимиздан бири — у кенгайиб, бошқа ҳудудларга тарқалиши мумкин", — деди у.
Рубионинг сўзларига кўра, бундай хавф гибрид ҳужум, диверсия ёки тасодифий хато натижасида юзага келиши мумкин.
Лавров ва Рубио, шунингдек, Яқин Шарқ, Кавказорти, Лотин Америкаси ва Кариб ҳавзасидаги вазият ҳамда йил охиригача ўтказиладиган G20 тадбирларига тайёргарликни муҳокама қилди.
Россия томони Москва ва Вашингтон ўртасидаги муносабатларни яхшилаш, жумладан, иқтисодий ҳамкорлик, маданий-гуманитар алмашинувлар ва ўзаро саёҳатларни ривожлантириш масалаларини ҳам кўтарди.
Шунингдек, дипломатик ваколатхоналар фаолиятини нормаллаштириш ва АҚШдаги Россия дипломатик мулки билан боғлиқ масалалар бўйича мулоқотни давом эттириш зарурлиги қайд этилди.
Учрашув якунлари бўйича томонлар икки мамлакат ташқи сиёсат идоралари орқали алоқаларни давом эттиришга келишиб олди.