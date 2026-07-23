https://sputniknews.uz/20260723/lavrov-rubio-uchrashuv-59208936.html
Украина можаросини ҳал қилиш ва Форс кўрфазидаги вазият: Лавров – Рубио учрашуви якунлари
Украина можаросини ҳал қилиш ва Форс кўрфазидаги вазият: Лавров – Рубио учрашуви якунлари
Sputnik Ўзбекистон
Манилада Сергей Лавров ва Марко Рубио ўртасидаги музокаралар қарийб 35 дақиқа давом этди. Томонлар Украина, дипломатик ваколатхоналар, космос ва халқаро масалаларни муҳокама қилди.
2026-07-23T11:45+0500
2026-07-23T11:45+0500
2026-07-23T13:45+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
сергей лавров
россия тив
дунё янгиликлари
дунёда
марко рубио
россия
ақш
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59208410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8fa96a500984ceb952c16563caabebea.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва АҚШ давлат котиби Марко Рубио Манилада АСЕАН тадбирлари доирасида музокара ўтказди. Бу ҳақда Россия ТИВ матбуот хизмати хабар берди.Маълумотларга кўра, Украина масаласини муҳокама қилиш чоғида Лавров америкалик ҳамкасбига жанговар тўқнашувлар чизиғидаги вазият ҳақида маълумот берган.Вазирлик баёнотида Лавров Россиянинг можарони сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилишга тайёрлиги, Америка томонидан Путин ва Трампнинг Анкориждаги учрашувида илгари сурилган таклифларга содиқлигини билдирган.Учрашувда икки мамлакат дипломатик ваколатхоналари фаолияти учун шароитларни нормаллаштириш масаласига ҳам эътибор қаратилди. Ташқи сиёсат идоралари, жумладан, халқаро ташкилотлар доирасида алоқаларни давом эттиришга келишиб олди.Лавров ва Рубио "Роскосмос" давлат корпорацияси ҳамда NASA агентлиги ўртасида тўлақонли алоқаларнинг қайта тикланишини олқишлади. Улар парламентлараро алмашинувлар ва маданий алоқаларни ривожлантириш тарафдори эканликларини ҳам билдирди.Рубио учрашув арафасида Украинадаги можаро Россия ва АҚШнинг бошқа соҳаларда келишувга эришишига тўсқинлик қилаётганини айтган эди. Унинг сўзларига кўра, имконият пайдо бўлса, Вашингтон можарони тугатишда конструктив роль ўйнашга тайёр.
https://sputniknews.uz/20260623/russia-tiv-rahbar-ukraine-mojaro-bayonotlar-58546912.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59208410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c8975b52496048a399d58704fa0ba2c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сергей лавров, россия тив, дунё янгиликлари, дунёда, марко рубио, россия, ақш, украина
сергей лавров, россия тив, дунё янгиликлари, дунёда, марко рубио, россия, ақш, украина
Украина можаросини ҳал қилиш ва Форс кўрфазидаги вазият: Лавров – Рубио учрашуви якунлари
11:45 23.07.2026 (янгиланди: 13:45 23.07.2026)
Лавров ва Рубио Украина, дипломатик ваколатхоналар, Форс кўрфазидаги вазият ҳамда Россия–АҚШнинг космик ҳамкорлигини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва АҚШ давлат котиби Марко Рубио Манилада АСЕАН тадбирлари доирасида музокара ўтказди. Бу ҳақда Россия ТИВ матбуот хизмати хабар берди
.
Маълумотларга кўра, Украина масаласини муҳокама қилиш чоғида Лавров америкалик ҳамкасбига жанговар тўқнашувлар чизиғидаги вазият ҳақида маълумот берган.
У Киев режимини қурол-яроғ билан таъминлашни янада кучайтиришга, шунингдек, Европа давлатларининг Россияга "стратегик мағлубият" етказишга қаратилган беқарорлаштирувчи сиёсатига йўл қўйиб бўлмаслигини таъкидлади
Вазирлик баёнотида Лавров Россиянинг можарони сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилишга тайёрлиги, Америка томонидан Путин ва Трампнинг Анкориждаги учрашувида илгари сурилган таклифларга содиқлигини билдирган.
Учрашувда икки мамлакат дипломатик ваколатхоналари фаолияти учун шароитларни нормаллаштириш масаласига ҳам эътибор қаратилди. Ташқи сиёсат идоралари, жумладан, халқаро ташкилотлар доирасида алоқаларни давом эттиришга келишиб олди.
Лавров ва Рубио "Роскосмос" давлат корпорацияси ҳамда NASA агентлиги ўртасида тўлақонли алоқаларнинг қайта тикланишини олқишлади. Улар парламентлараро алмашинувлар ва маданий алоқаларни ривожлантириш тарафдори эканликларини ҳам билдирди.
Бундан ташқари, минтақавий ва халқаро масалалар, жумладан, Форс кўрфазидаги вазият муҳокама қилинди.
Рубио учрашув арафасида Украинадаги можаро Россия ва АҚШнинг бошқа соҳаларда келишувга эришишига тўсқинлик қилаётганини айтган эди
. Унинг сўзларига кўра, имконият пайдо бўлса, Вашингтон можарони тугатишда конструктив роль ўйнашга тайёр.