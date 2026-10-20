https://sputniknews.uz/20261020/sco-taraqqiyot-bank-61347639.html
Арипов ШҲТ Тараққиёт банкини ишга туширишни таклиф қилди
Арипов ШҲТ Тараққиёт банкини ишга туширишни таклиф қилди
Sputnik Ўзбекистон
Абдулла Арипов Душанбе шаҳридаги ШҲТ йиғилишида Тараққиёт банкини ишга тушириш, саноат кооперацияси харитасини яратиш, сунъий интеллект соҳасида ҳамкорликни кучайтириш ва 2027 йилда Тошкентда форум ўтказишни таклиф қилди.
2026-10-20T14:51+0500
2026-10-20T14:51+0500
2026-10-20T14:51+0500
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
абдулла арипов
душанбе
сунъий интеллект
ўзбекистон
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51255483_0:0:1352:761_1920x0_80_0_0_e45acf3751252d813b206b78701636d0.jpg
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов Душанбедаги ШҲТ Ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилишида иқтисодий ва технологик ҳамкорликка оид қатор ташаббусларни илгари сурди.У ШҲТ Тараққиёт банкининг таъсис ҳужжатларини тезроқ келишиб, фаолиятини бошлашни таклиф қилди. Банк транспорт, энергетика, саноат кооперацияси ва рақамли инфратузилма лойиҳаларини молиялаштириш учун янги имкониятлар очади.Арипов ишлаб чиқариш ва қўшилган қиймат занжирларини ривожлантириш учун ШҲТ Саноат кооперацияси харитасини ишлаб чиқиш, шунингдек, “ШҲТ – 2040: умумий тараққиёт макони” концепциясини тайёрлаш ташаббусини билдирди.Шунингдек, 2027 йилда Тошкентда ШҲТнинг сунъий интеллект ва янги рақамли ечимлар бўйича форумини ташкил этиш ҳамда ташкилотнинг очиқ кўп тилли маълумотлар корпусини ишга тушириш таклифлари билдирилди.Озиқ-овқат, сув ва энергетика хавфсизлиги бўйича мувофиқлаштирувчи механизмни ташкил этиш, 2035 йилгача сув ва энергия самарадорлигига оид технологик ҳамкорлик дастурини ишга тушириш ҳам таклиф этилди.Маданий соҳада 2028–2030 йилларга мўлжалланган анъанавий санъат ва номоддий меросни асраш қўшма дастурини қабул қилиш ташаббуси илгари сурилди.Арипов йиғилиш иштирокчиларини 2027 йилда Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган ШҲТ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги мажлисига таклиф қилди.
https://sputniknews.uz/20261002/aripov-eoii-60922024.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51255483_71:0:1271:900_1920x0_80_0_0_976134a8e16e12c65e248af160741383.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), абдулла арипов, душанбе, сунъий интеллект, ўзбекистон, ҳамкорлик
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), абдулла арипов, душанбе, сунъий интеллект, ўзбекистон, ҳамкорлик
Арипов ШҲТ Тараққиёт банкини ишга туширишни таклиф қилди
Абдулла Арипов ШҲТ Тараққиёт банкини ишга тушириш ва 2027 йилда Тошкентда сунъий интеллект форумини ўтказишни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов Душанбедаги ШҲТ Ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилишида иқтисодий ва технологик ҳамкорликка оид қатор ташаббусларни илгари сурди.
У ШҲТ Тараққиёт банкининг таъсис ҳужжатларини тезроқ келишиб, фаолиятини бошлашни таклиф қилди. Банк транспорт, энергетика, саноат кооперацияси ва рақамли инфратузилма лойиҳаларини молиялаштириш учун янги имкониятлар очади.
Арипов ишлаб чиқариш ва қўшилган қиймат занжирларини ривожлантириш учун ШҲТ Саноат кооперацияси харитасини ишлаб чиқиш, шунингдек, “ШҲТ – 2040: умумий тараққиёт макони” концепциясини тайёрлаш ташаббусини билдирди.
Бош вазир Тошкентда ўтган “ШҲТ – Invest” бизнес-форумига доимий платформа мақомини бериш ва навбатдаги тадбирни 2027 йилда Ўзбекистонда ўтказишни таклиф қилди.
Шунингдек, 2027 йилда Тошкентда ШҲТнинг сунъий интеллект ва янги рақамли ечимлар бўйича форумини ташкил этиш ҳамда ташкилотнинг очиқ кўп тилли маълумотлар корпусини ишга тушириш таклифлари билдирилди.
Озиқ-овқат, сув ва энергетика хавфсизлиги бўйича мувофиқлаштирувчи механизмни ташкил этиш, 2035 йилгача сув ва энергия самарадорлигига оид технологик ҳамкорлик дастурини ишга тушириш ҳам таклиф этилди.
Маданий соҳада 2028–2030 йилларга мўлжалланган анъанавий санъат ва номоддий меросни асраш қўшма дастурини қабул қилиш ташаббуси илгари сурилди.
Арипов йиғилиш иштирокчиларини 2027 йилда Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган ШҲТ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги мажлисига таклиф қилди.