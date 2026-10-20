https://sputniknews.uz/20261020/moliya-jarima-qonun-loyiha-61342953.html
Молиявий жарима бекор қилинса, пул фоизи билан қайтарилади—қонун лойиҳаси Сенатга юборилди
Молиявий жарима бекор қилинса, пул фоизи билан қайтарилади—қонун лойиҳаси Сенатга юборилди
Sputnik Ўзбекистон
Қонунчилик палатаси молиявий жарималар бўйича қонун лойиҳасини учинчи ўқишда қабул қилди. Ҳужжатда жариманинг ярмини тўлаш, олти ойлик бўлиб тўлаш ва ноқонуний ундирилган маблағларни фоизи билан қайтариш тартиби назарда тутилган.
2026-10-20T12:02+0500
2026-10-20T12:02+0500
2026-10-20T12:02+0500
имтиёз
тадбиркор
жарима
ўзбекистон олий мажлиси сенати
олий мажлис қонунчилик палатаси
жамият
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ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Ўзбекистонда молиявий жарималарни қўллаш, улардан шикоят қилиш ва ноқонуний ундирилган маблағларни қайтариш тартибини белгилайдиган қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасида учинчи ўқишда қабул қилиниб, Сенатга юборилди.Қонунчилик палатаси маълумотига кўра, ҳужжат тадбиркорларни асоссиз молиявий жазолардан ҳимоя қилиш ва жарималарни тўлаш тартибини енгиллаштиришга қаратилган.Лойиҳада молиявий жаримани тўлашнинг икки усули назарда тутилган:Шунингдек, молиявий жарима солиш тўғрисидаги қарор бекор қилинса ёки ҳақиқий эмас деб топилса, ноқонуний ундирилган маблағлар қайтарилиши белгиланмоқда.Масалан, амалдаги 14 фоизлик асосий ставка бўйича 1 миллион сўмни қайтариш кечиктирилса, ҳар бир кун учун қарийб 467 сўм, 30 кун учун эса 14 минг сўм фоиз тўланади.Қонун лойиҳасида молиявий санкцияларни қўллашнинг ягона тартибини белгилаш ва улар устидан шикоят қилиш механизмларини такомиллаштириш ҳам кўзда тутилган.Эслатиб ўтамиз, молиявий жариманинг ярмини бир ой ичида тўлаш ёки уни олти ойга бўлиб тўлаш имконияти Президентнинг апрель ойидаги қарорига мувофиқ 2026 йил 1 октябрдан жорий этилган.
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имтиёз, тадбиркор, жарима, ўзбекистон олий мажлиси сенати, олий мажлис қонунчилик палатаси, жамият
имтиёз, тадбиркор, жарима, ўзбекистон олий мажлиси сенати, олий мажлис қонунчилик палатаси, жамият
Молиявий жарима бекор қилинса, пул фоизи билан қайтарилади—қонун лойиҳаси Сенатга юборилди
Депутатлар молиявий жарималарни қўллаш, улардан шикоят қилиш ва ноқонуний ундирилган пулни қайтариш тартибини маъқуллади.
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Ўзбекистонда молиявий жарималарни қўллаш, улардан шикоят қилиш ва ноқонуний ундирилган маблағларни қайтариш тартибини белгилайдиган қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасида учинчи ўқишда қабул қилиниб, Сенатга юборилди.
Қонунчилик палатаси маълумотига кўра
, ҳужжат тадбиркорларни асоссиз молиявий жазолардан ҳимоя қилиш ва жарималарни тўлаш тартибини енгиллаштиришга қаратилган.
Лойиҳада молиявий жаримани тўлашнинг икки усули назарда тутилган:
Жарима тўғрисидаги қарор топширилганидан кейин бир ой ичида сумманинг 50 фоизини ихтиёрий тўлаб, қолган қисмидан озод бўлиш;
Жаримани олти ой давомида бўлиб-бўлиб тўлаш.
Шунингдек, молиявий жарима солиш тўғрисидаги қарор бекор қилинса ёки ҳақиқий эмас деб топилса, ноқонуний ундирилган маблағлар қайтарилиши белгиланмоқда.
Қайтариш кечиктирилган тақдирда, Марказий банк асосий ставкасининг 300 дан бири миқдорида фоиз тўлаш тартиби назарда тутилган.
Масалан, амалдаги 14 фоизлик асосий ставка бўйича 1 миллион сўмни қайтариш кечиктирилса, ҳар бир кун учун қарийб 467 сўм, 30 кун учун эса 14 минг сўм фоиз тўланади.
Қонун лойиҳасида молиявий санкцияларни қўллашнинг ягона тартибини белгилаш ва улар устидан шикоят қилиш механизмларини такомиллаштириш ҳам кўзда тутилган.
Эслатиб ўтамиз, молиявий жариманинг ярмини бир ой ичида тўлаш ёки уни олти ойга бўлиб тўлаш имконияти Президентнинг апрель ойидаги қарорига мувофиқ 2026 йил 1 октябрдан жорий этилган.