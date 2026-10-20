https://sputniknews.uz/20261020/afghanistan-gosht-klaster-61332370.html
Афғонистонда Ўзбекистон учун гўшт кластери очилиши ва қурилиш лойиҳалари муҳокама қилинди
Афғонистонда Ўзбекистон учун гўшт кластери очилиши ва қурилиш лойиҳалари муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Афғонистоннинг Мозори Шариф шаҳрида гўштни қайта ишлаш кластерини ташкил этишни таклиф қилди. Шунингдек, Қобулда турар-жой мажмуалари қуриш ва Ҳайратонда саноат лойиҳаларини амалга ошириш режалаштирилмоқда.
2026-10-20T10:02+0500
2026-10-20T10:02+0500
2026-10-20T10:02+0500
афғонистон
кобул
қурилиш
кўп квартирали уйлар
лойиҳа
гўшт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/14/61331910_45:25:950:534_1920x0_80_0_0_4a5616dbb5508cb3ce3e27b1cc51af19.jpg
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Қобулда Афғонистон шаҳарсозлик ва уй-жой қурилиши вазирлиги вакиллари билан қатор қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди."O‘zshaharsozlik LITI" бош директори Бобур Элмуродов илгари сурган ташаббуслар орасида Мозори Шарифда Ўзбекистонга сифатли гўшт маҳсулотлари етказиб бериш учун гўштни қайта ишлаш кластерини ташкил этиш ҳам бор.Афғонистон томони ўзбек компанияларининг йирик қурилиш ва инфратузилма лойиҳаларида иштирок этиши учун зарур шароитлар яратишга тайёрлигини билдирди.Музокараларда Қобулда "O‘zshaharsozlik LITI" ваколатхонасини очиш ва афғонистонлик қурилиш мутахассислари малакасини ошириш масалалари ҳам кўтарилди.Октябрь ойида техник учрашувлар ўтказиш, Қобулдаги лойиҳалар, жумладан, "Янги Қобул" ташаббуси билан танишиш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260831/afghanistan-uzbekistan-elektr-tarmoq-ulanish-60102506.html
кобул
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/14/61331910_119:0:832:535_1920x0_80_0_0_82ad29c077d1d091d0bfed4f15c2620b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
афғонистон, кобул, қурилиш, кўп квартирали уйлар, лойиҳа, гўшт
афғонистон, кобул, қурилиш, кўп квартирали уйлар, лойиҳа, гўшт
Афғонистонда Ўзбекистон учун гўшт кластери очилиши ва қурилиш лойиҳалари муҳокама қилинди
Ўзбекистон Афғонистонда гўштни қайта ишлаш кластери, турар-жой мажмуалари ва саноат лойиҳаларини ташкил этишни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Ўзбекистон делегацияси Қобулда Афғонистон шаҳарсозлик ва уй-жой қурилиши вазирлиги вакиллари билан қатор қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди
.
"O‘zshaharsozlik LITI" бош директори Бобур Элмуродов илгари сурган ташаббуслар орасида Мозори Шарифда Ўзбекистонга сифатли гўшт маҳсулотлари етказиб бериш учун гўштни қайта ишлаш кластерини ташкил этиш ҳам бор.
Бундан ташқари, Қобулда ишбилармонлик мажмуаси ва турар-жой бинолари, халқаро аэропорт яқинидаги 60 гектар майдонда замонавий турар-жой ва ижтимоий мажмуа қуриш, "Ҳайратон" саноат зонасида лойиҳаларни амалга ошириш таклиф этилди.
Афғонистон томони ўзбек компанияларининг йирик қурилиш ва инфратузилма лойиҳаларида иштирок этиши учун зарур шароитлар яратишга тайёрлигини билдирди.
Музокараларда Қобулда "O‘zshaharsozlik LITI" ваколатхонасини очиш ва афғонистонлик қурилиш мутахассислари малакасини ошириш масалалари ҳам кўтарилди.
Октябрь ойида техник учрашувлар ўтказиш, Қобулдаги лойиҳалар, жумладан, "Янги Қобул" ташаббуси билан танишиш режалаштирилган.