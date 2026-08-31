https://sputniknews.uz/20260831/afghanistan-uzbekistan-elektr-tarmoq-ulanish-60102506.html
Афғонистон ОАВ: электр узилиши сабаб Мозори Шариф Ўзбекистон электр тармоғига уланди
Афғонистон ОАВ: электр узилиши сабаб Мозори Шариф Ўзбекистон электр тармоғига уланди
Sputnik Ўзбекистон
Туркманистон ҳудудидаги техник носозлик Афғонистоннинг еттита вилоятини электрсиз қолдирди. Ўзбекистон Мозори Шарифни ўз тармоғига вақтинча улаб, муҳим объектларга электр узата бошлади.
2026-08-31T18:21+0500
2026-08-31T18:21+0500
2026-08-31T18:21+0500
электр энергияси
афғонистон
туркманистон
ёрдам
ўзбекистон
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/07/45065457_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e0182678a2ed087fff991f12cb26961.jpg
ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Афғонистоннинг Мозори Шариф шаҳри вақтинча ва чекланган тарзда Ўзбекистон электр тармоғига уланди. Бу ҳақда маҳаллий манбаларга таянган ҳолда "Shafaqna Afghanistan" хабар берди.Афғонистоннинг давлат электр компанияси — "Da Afghanistan Breshna Sherkat" (DABS) маълумотига кўра, Туркманистон ҳудудидаги техник носозлик сабаб импорт электр энергияси узатилиши тўхтаган. Натижада Афғонистоннинг еттита вилоятида электр таъминоти издан чиққан.Таъкидланишича, Мозори Шариф электр тармоғи вақтинча ва чекланган тарзда Ўзбекистон электр тизимига уланган. Дастлаб қувват Ибн Сино шифохонаси, муҳим давлат идоралари ва бошқа стратегик объектларга йўналтирилган.Афғонистон электр энергиясига бўлган эҳтиёжининг 75–80 фоизини Ўзбекистон, Туркманистон, Тожикистон ва Эрондан импорт ҳисобига қоплайди. Ўзбекистон мамлакатнинг асосий электр етказиб берувчиларидан бири бўлиб, томонлар 2026 йил учун ҳам алоҳида экспорт шартномасини имзолаган.Шунингдек, Ўзбекистон Афғонистонда юқори кучланишли электр тармоқлари ва подстанциялар қуриш, мавжуд инфратузилмани янгилаш ҳамда мамлакат энергетика тизимини ривожлантиришнинг 15 йиллик дастурини тайёрлашда иштирок этмоқда.
https://sputniknews.uz/20251118/uzbekistan-afghanistan-elektr-etkazish-53554982.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/07/45065457_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c194c07eb88ad03faa5331ec8ed1eebb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
электр энергияси, афғонистон, туркманистон, ёрдам, ўзбекистон, дунёда, дунё янгиликлари
электр энергияси, афғонистон, туркманистон, ёрдам, ўзбекистон, дунёда, дунё янгиликлари
Афғонистон ОАВ: электр узилиши сабаб Мозори Шариф Ўзбекистон электр тармоғига уланди
Бунга Туркманистондан импорт қилинадиган электр узилиб, Афғонистоннинг еттита вилоятида таъминот издан чиққани сабаб бўлди.
ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Афғонистоннинг Мозори Шариф шаҳри вақтинча ва чекланган тарзда Ўзбекистон электр тармоғига уланди. Бу ҳақда маҳаллий манбаларга таянган ҳолда "Shafaqna Afghanistan" хабар берди
.
Афғонистоннинг давлат электр компанияси — "Da Afghanistan Breshna Sherkat" (DABS) маълумотига кўра
, Туркманистон ҳудудидаги техник носозлик сабаб импорт электр энергияси узатилиши тўхтаган. Натижада Афғонистоннинг еттита вилоятида электр таъминоти издан чиққан.
Компания муаммони вақтинча ҳал қилиш учун Ўзбекистон билан музокара ва мувофиқлаштириш ишлари олиб борилганини билдирди. Ўзбекистон томони зарар кўрган ҳудудларни муқобил электр билан таъминлашда ёрдам кўрсатишга рози бўлган.
Таъкидланишича, Мозори Шариф электр тармоғи вақтинча ва чекланган тарзда Ўзбекистон электр тизимига уланган. Дастлаб қувват Ибн Сино шифохонаси, муҳим давлат идоралари ва бошқа стратегик объектларга йўналтирилган.
Афғонистон электр энергиясига бўлган эҳтиёжининг 75–80 фоизини Ўзбекистон, Туркманистон, Тожикистон ва Эрондан импорт ҳисобига қоплайди. Ўзбекистон мамлакатнинг асосий электр етказиб берувчиларидан бири бўлиб, томонлар 2026 йил учун ҳам алоҳида экспорт шартномасини имзолаган.
Шунингдек, Ўзбекистон Афғонистонда юқори кучланишли электр тармоқлари ва подстанциялар қуриш, мавжуд инфратузилмани янгилаш ҳамда мамлакат энергетика тизимини ривожлантиришнинг 15 йиллик дастурини тайёрлашда иштирок этмоқда.