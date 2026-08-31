Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260831/afghanistan-uzbekistan-elektr-tarmoq-ulanish-60102506.html
Афғонистон ОАВ: электр узилиши сабаб Мозори Шариф Ўзбекистон электр тармоғига уланди
Афғонистон ОАВ: электр узилиши сабаб Мозори Шариф Ўзбекистон электр тармоғига уланди
Sputnik Ўзбекистон
Туркманистон ҳудудидаги техник носозлик Афғонистоннинг еттита вилоятини электрсиз қолдирди. Ўзбекистон Мозори Шарифни ўз тармоғига вақтинча улаб, муҳим объектларга электр узата бошлади.
2026-08-31T18:21+0500
2026-08-31T18:21+0500
электр энергияси
афғонистон
туркманистон
ёрдам
ўзбекистон
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/07/45065457_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e0182678a2ed087fff991f12cb26961.jpg
ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Афғонистоннинг Мозори Шариф шаҳри вақтинча ва чекланган тарзда Ўзбекистон электр тармоғига уланди. Бу ҳақда маҳаллий манбаларга таянган ҳолда "Shafaqna Afghanistan" хабар берди.Афғонистоннинг давлат электр компанияси — "Da Afghanistan Breshna Sherkat" (DABS) маълумотига кўра, Туркманистон ҳудудидаги техник носозлик сабаб импорт электр энергияси узатилиши тўхтаган. Натижада Афғонистоннинг еттита вилоятида электр таъминоти издан чиққан.Таъкидланишича, Мозори Шариф электр тармоғи вақтинча ва чекланган тарзда Ўзбекистон электр тизимига уланган. Дастлаб қувват Ибн Сино шифохонаси, муҳим давлат идоралари ва бошқа стратегик объектларга йўналтирилган.Афғонистон электр энергиясига бўлган эҳтиёжининг 75–80 фоизини Ўзбекистон, Туркманистон, Тожикистон ва Эрондан импорт ҳисобига қоплайди. Ўзбекистон мамлакатнинг асосий электр етказиб берувчиларидан бири бўлиб, томонлар 2026 йил учун ҳам алоҳида экспорт шартномасини имзолаган.Шунингдек, Ўзбекистон Афғонистонда юқори кучланишли электр тармоқлари ва подстанциялар қуриш, мавжуд инфратузилмани янгилаш ҳамда мамлакат энергетика тизимини ривожлантиришнинг 15 йиллик дастурини тайёрлашда иштирок этмоқда.
https://sputniknews.uz/20251118/uzbekistan-afghanistan-elektr-etkazish-53554982.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/07/45065457_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c194c07eb88ad03faa5331ec8ed1eebb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
электр энергияси, афғонистон, туркманистон, ёрдам, ўзбекистон, дунёда, дунё янгиликлари
электр энергияси, афғонистон, туркманистон, ёрдам, ўзбекистон, дунёда, дунё янгиликлари

Афғонистон ОАВ: электр узилиши сабаб Мозори Шариф Ўзбекистон электр тармоғига уланди

18:21 31.08.2026
© Unsplash / Matthew HenryЭнергетика
Энергетика - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.08.2026
© Unsplash / Matthew Henry
Oбуна бўлиш
Бунга Туркманистондан импорт қилинадиган электр узилиб, Афғонистоннинг еттита вилоятида таъминот издан чиққани сабаб бўлди.
ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Афғонистоннинг Мозори Шариф шаҳри вақтинча ва чекланган тарзда Ўзбекистон электр тармоғига уланди. Бу ҳақда маҳаллий манбаларга таянган ҳолда "Shafaqna Afghanistan" хабар берди.
Афғонистоннинг давлат электр компанияси — "Da Afghanistan Breshna Sherkat" (DABS) маълумотига кўра, Туркманистон ҳудудидаги техник носозлик сабаб импорт электр энергияси узатилиши тўхтаган. Натижада Афғонистоннинг еттита вилоятида электр таъминоти издан чиққан.
Компания муаммони вақтинча ҳал қилиш учун Ўзбекистон билан музокара ва мувофиқлаштириш ишлари олиб борилганини билдирди. Ўзбекистон томони зарар кўрган ҳудудларни муқобил электр билан таъминлашда ёрдам кўрсатишга рози бўлган.
Таъкидланишича, Мозори Шариф электр тармоғи вақтинча ва чекланган тарзда Ўзбекистон электр тизимига уланган. Дастлаб қувват Ибн Сино шифохонаси, муҳим давлат идоралари ва бошқа стратегик объектларга йўналтирилган.
Афғонистон электр энергиясига бўлган эҳтиёжининг 75–80 фоизини Ўзбекистон, Туркманистон, Тожикистон ва Эрондан импорт ҳисобига қоплайди. Ўзбекистон мамлакатнинг асосий электр етказиб берувчиларидан бири бўлиб, томонлар 2026 йил учун ҳам алоҳида экспорт шартномасини имзолаган.
Шунингдек, Ўзбекистон Афғонистонда юқори кучланишли электр тармоқлари ва подстанциялар қуриш, мавжуд инфратузилмани янгилаш ҳамда мамлакат энергетика тизимини ривожлантиришнинг 15 йиллик дастурини тайёрлашда иштирок этмоқда.
Узбекистан подписал соглашение о поставках электроэнергии в Афганистан в 2026 году - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.11.2025
Ўзбекистон Афғонистонга 2026 йилда ҳам электр энергияси етказиб беради
18 Ноябр 2025, 11:50
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0