https://sputniknews.uz/20251118/uzbekistan-afghanistan-elektr-etkazish-53554982.html
Ўзбекистон Афғонистонга 2026 йилда ҳам электр энергияси етказиб беради
Ўзбекистон Афғонистонга 2026 йилда ҳам электр энергияси етказиб беради
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Афғонистон 2026 йилда электр энергиясини етказиб бериш бўйича шартнома имзолади. Томонлар электр узатиш тармоқлари ва подстанциялардаги ишлар ҳолатини ҳам муҳокама қилди.
2025-11-18T11:50+0500
2025-11-18T11:50+0500
2025-11-18T11:50+0500
энергетика
энергетика вазирлиги
иқтисод
ўзбекистон
афғонистон
электр энергияси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/12/53554796_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_ca5e5b2d8116522de7ad621b8d43422f.jpg
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Ўзбекистон энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов ва Афғонистоннинг “DABS” компанияси бош директори Абдул Бори Умар билан 2026 йилда электр энергиясини етказиб бериш бўйича шартнома имзоланди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Томонлар 17 ноябрь куни Тошкентда учрашиб, энергетика соҳасидаги ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилишди.Маълумот учун: DABS — Афғонистоннинг Миллий электр энергияси компанияси (Da Afghanistan Breshna Sherkat).
https://sputniknews.uz/20250818/ozbekiston-afgoniston-energetika-sarmoya-51308010.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/12/53554796_112:0:1249:853_1920x0_80_0_0_e25fbf458fe7d836f93d88946eaaa77b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, афғонистон, электр энергияси, энергия экспорти, 2026 шартнома, dabs, жўрабек мирзамаҳмудов, энергетика вазирлиги, юқори кучланишли тармоқлар, подстанциялар, энергетика ҳамкорлиги, тошкентда учрашув, инфратузилма лойиҳалари, электр таъминоти, энергетика лойиҳалари, узебкистон, авганистон
ўзбекистон, афғонистон, электр энергияси, энергия экспорти, 2026 шартнома, dabs, жўрабек мирзамаҳмудов, энергетика вазирлиги, юқори кучланишли тармоқлар, подстанциялар, энергетика ҳамкорлиги, тошкентда учрашув, инфратузилма лойиҳалари, электр таъминоти, энергетика лойиҳалари, узебкистон, авганистон
Ўзбекистон Афғонистонга 2026 йилда ҳам электр энергияси етказиб беради
Ўзбекистон Афғонистон билан 2026 йилга электр энергияси етказиб бериш бўйича шартнома имзолади, шунингдек, энергетика инфратузилмаси бўйича қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik.
Ўзбекистон энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов ва Афғонистоннинг “DABS” компанияси бош директори Абдул Бори Умар билан 2026 йилда электр энергиясини етказиб бериш бўйича шартнома имзоланди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Томонлар 17 ноябрь куни Тошкентда учрашиб, энергетика соҳасидаги ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилишди.
Музокаралар чоғида Афғонистон ҳудудида қурилаётган юқори кучланишли электр узатиш тармоқлари ва подстанцияларнинг жорий ҳолати ҳамда ишлар суръатини тезлаштириш масалалари кўриб чиқилди.
Маълумот учун: DABS — Афғонистоннинг Миллий электр энергияси компанияси (Da Afghanistan Breshna Sherkat).