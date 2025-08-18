Ўзбекистон Афғонистон энергетикасига 243 миллион доллар сармоя киритади

https://sputniknews.uz/20250818/ozbekiston-afgoniston-energetika-sarmoya-51308010.html
Сармоялар асосан 4та йирик лойиҳаларга йўналтирлади. Уларни амалга ошириш муддати — 18 ой. 18.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Кеча, 17 август куни Афғонистон Ҳукумат ахборот марказида Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) компанияси ва Ўзбекистон ўртасида тўртта электр энергетика лойиҳаси бўйича шартномалар имзоланди. Бу ҳақда Афғонистон бош вазирининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари матбуот хизмати хабар берди.Тадбирда Афғонистон бош вазирининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари мулло Абдул Ғани Бародар Охунд ва Ўзбекистон энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов иштирок этди. Асосий лойиҳалар: Ўзбекистон томонидан киритиладиган инвестицияларнинг умумий ҳажми қарийб 243 миллион АҚШ долларини ташкил этади. Лойиҳалар 18 ойга мўлжалланган. Қурилиш якунлангач, Афғонистон Ўзбекистондан 800 мегаваттдан 1000 мегаваттгача электр энергияси олиши мумкин бўлади, бу эса Афғонистоннинг энергия хавфсизлигини сезиларли даражада мустаҳкамлайди.
https://sputniknews.uz/20250815/ozbekiston-tojikiston-51248846.html
сурхондарё
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Кеча, 17 август куни Афғонистон Ҳукумат ахборот марказида Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) компанияси ва Ўзбекистон ўртасида тўртта электр энергетика лойиҳаси бўйича шартномалар имзоланди. Бу ҳақда Афғонистон бош вазирининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари матбуот хизмати хабар берди
Тадбирда Афғонистон бош вазирининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари мулло Абдул Ғани Бародар Охунд ва Ўзбекистон энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов иштирок этди.
Сурхон-Дашт-Алвон электр узатиш тармоғини қуриш, қуввати 1000 МВт, 500 кВли;
"Арганди" подстанциясини кенгайтириш, қуввати 800 МВА;
Кобул-Шайх Месри электр узатиш тармоғини барпо этиш, қуввати 800 МВт, 220 кВ;
Нангарҳор Шайх Месри подстанцияси, қуввати 126 МВА.
Ўзбекистон томонидан киритиладиган инвестицияларнинг умумий ҳажми қарийб 243 миллион АҚШ долларини ташкил этади. Лойиҳалар 18 ойга мўлжалланган.
Қурилиш якунлангач, Афғонистон Ўзбекистондан 800 мегаваттдан 1000 мегаваттгача электр энергияси олиши мумкин бўлади, бу эса Афғонистоннинг энергия хавфсизлигини сезиларли даражада мустаҳкамлайди.