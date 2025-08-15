Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250815/ozbekiston-tojikiston-51248846.html
Ўзбекистон ва Тожикистон энергетика соҳасидаги ҳамкорликни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва Тожикистон энергетика соҳасидаги ҳамкорликни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Тожикистон энергетика вазирлари электр энергияси ва табиий газ экспорти ва импортини муҳокама қилишди. 15.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-15T09:35+0500
2025-08-15T09:35+0500
ўзбекистон
тожикистон
жамият
иқтисод
импорт
электр энергияси
газ
марказий осиё
энергетика вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51248930_35:0:586:310_1920x0_80_0_0_460f570d81a94359fd375f3379dcf449.jpg
ТОШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Тожикистоннинг Гулистон шаҳрида Ўзбекистон энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов ва Тожикистон энергетика ва сув ресурслари вазири Далер Жума ўртасида амалий учрашув бўлиб ўтди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда куз-қиш мавсуми учун электр энергияси экспорти ва импортини мувофиқлаштириш, "Марказий Осиёнинг ягона энергия тизимига қайта уланиш" лойиҳаси доирасида юзага келадиган техник масалалар муҳокама қилиндиШунингдек, томонлар табиий газ етказиб бериш масалаларига алоҳида эътибор қаратишди.Тожикистон Энергетика ва сув ресурслари вазирлиги маълумотларига кўра, 2024 йилда Тожикистон Ўзбекистондан 267 миллион куб метр табий газ сотиб олган ва бу 2023 йилга нисбатан 47,1 миллион куб метрга кўп.
https://sputniknews.uz/20250805/samarqand-andijonda-chiqindi-elektr-energiyasi-51051713.html
ўзбекистон
тожикистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51248930_104:0:517:310_1920x0_80_0_0_919c9b2aaceaf957cec86a1fca355ad1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, тожикистон, жамият, иқтисод, импорт, электр энергияси, газ, марказий осиё, энергетика вазирлиги
ўзбекистон, тожикистон, жамият, иқтисод, импорт, электр энергияси, газ, марказий осиё, энергетика вазирлиги

Ўзбекистон ва Тожикистон энергетика соҳасидаги ҳамкорликни муҳокама қилди

09:35 15.08.2025
© Министерство энергетики Республики УзбекистанВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИК УЗБЕКИСТАН И ТАДЖИКИСТАН
ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИК УЗБЕКИСТАН И ТАДЖИКИСТАН - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.08.2025
© Министерство энергетики Республики Узбекистан
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ва Тожикистон энергетика вазирлари электр энергияси ва табиий газ экспорти ва импортини муҳокама қилишди.
ТОШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Тожикистоннинг Гулистон шаҳрида Ўзбекистон энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов ва Тожикистон энергетика ва сув ресурслари вазири Далер Жума ўртасида амалий учрашув бўлиб ўтди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда куз-қиш мавсуми учун электр энергияси экспорти ва импортини мувофиқлаштириш, "Марказий Осиёнинг ягона энергия тизимига қайта уланиш" лойиҳаси доирасида юзага келадиган техник масалалар муҳокама қилинди
Шунингдек, томонлар табиий газ етказиб бериш масалаларига алоҳида эътибор қаратишди.
Тожикистон Энергетика ва сув ресурслари вазирлиги маълумотларига кўра, 2024 йилда Тожикистон Ўзбекистондан 267 миллион куб метр табий газ сотиб олган ва бу 2023 йилга нисбатан 47,1 миллион куб метрга кўп.
В Самарканде приступили к строительству завода по выработке электроэнергии из отходов. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.08.2025
Самарқанд ва Андижонда чиқиндидан электр энергияси ишлаб чиқарувчи завод қурилиши бошланди
5 Август, 12:04
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0