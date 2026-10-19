https://sputniknews.uz/20261019/uzbekistan-russia-belarus-yuk-tashish-61317639.html
Ўзбекистондан Россияга юк ташиш буюртмалари 26 фоизга, Беларусьга 80 фоизга ошди
Ўзбекистондан Россияга юк ташиш буюртмалари 26 фоизга, Беларусьга 80 фоизга ошди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистондан Россияга юк ташиш буюртмалари 26%, Беларусга 80% ошди. ATI.SU маълумотларига кўра, экспорт ташувларига талаб 29% кўпайган. Россиядан импорт ташувларига эса ёзги ёқилғи инқирози таъсир кўрсатган.
2026-10-19T15:42+0500
2026-10-19T15:42+0500
2026-10-19T15:42+0500
транспорт
юк
россия
беларусь
экспорт
импорт
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55051243_0:43:1134:681_1920x0_80_0_0_314422ce4e9017e103d617183d795bdf.jpg
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Ўзбекистондан хорижга автомобиль транспортида юк ташиш бўйича буюртмалар 2026 йилнинг учинчи чорагида ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 29 фоизга ошди. Бу ҳақда ATI.SU халқаро логистика платформаси маълум қилди.Компания ҳисоботида талаб ўсиши бўйича Россия ва, айниқса, Беларусь йўналишлари алоҳида қайд этилган. Россияга юк ташиш буюртмалари 26 фоизга, Беларусьга эса 80 фоизга кўпайган.Экспорт йўналишидаги юк ташиш нархлари йиллик ҳисобда 10 фоизга қимматлашди.Импортда вазият бошқача: учинчи чоракда хориждан Ўзбекистонга юк етказиб бериш бўйича буюртмалар 8 фоизга, жумладан, Россиядан импорт юкларини ташиш бўйича 4 фоизга камайди.Таъкидланишича, сентябрда дизель ёқилғиси билан боғлиқ вазият яхшиланиши юк ташишга талабнинг кескин ўсишига хизмат қилган.Шу билан бирга, мамлакат ичидаги юк ташувларига талаб ҳам ўсмоқда. Учинчи чоракда бундай буюртмалар сони иккинчи чоракка нисбатан 12 фоизга кўпайди.Компания статистикаси платформада жойлаштирилган буюртмаларга асосланган бўлиб, кўрсаткичларга фойдаланувчилар сонининг ортиши ҳам таъсир қилган.
https://sputniknews.uz/20260715/uzbekistan-import-ichki-tashuvlar-59043013.html
беларусь
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55051243_56:0:1064:756_1920x0_80_0_0_a7830db852e8e7e5a38b49d0632e674e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
транспорт, юк , россия, беларусь, экспорт, импорт, ўзбекистон
транспорт, юк , россия, беларусь, экспорт, импорт, ўзбекистон
Ўзбекистондан Россияга юк ташиш буюртмалари 26 фоизга, Беларусьга 80 фоизга ошди
Ўзбекистондан Беларусьга юк ташиш буюртмалари 80 фоизга, Россияга 26 фоизга ошди. Умумий экспорт ташувларига талаб 29 фоизга ўсди.
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Ўзбекистондан хорижга автомобиль транспортида юк ташиш бўйича буюртмалар 2026 йилнинг учинчи чорагида ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 29 фоизга ошди. Бу ҳақда ATI.SU халқаро логистика платформаси маълум қилди.
Компания ҳисоботида талаб ўсиши бўйича Россия ва, айниқса, Беларусь йўналишлари алоҳида қайд этилган. Россияга юк ташиш буюртмалари 26 фоизга, Беларусьга эса 80 фоизга кўпайган.
Экспорт йўналишидаги юк ташиш нархлари йиллик ҳисобда 10 фоизга қимматлашди.
Импортда вазият бошқача: учинчи чоракда хориждан Ўзбекистонга юк етказиб бериш бўйича буюртмалар 8 фоизга, жумладан, Россиядан импорт юкларини ташиш бўйича 4 фоизга камайди.
Бироқ сентябрда вазият ўзгарди. Хориждан Ўзбекистонга юк ташишга умумий талаб 39 фоизга, Россиядан юк етказиб бериш бўйича буюртмалар эса 47 фоизга ошди.
Таъкидланишича, сентябрда дизель ёқилғиси билан боғлиқ вазият яхшиланиши юк ташишга талабнинг кескин ўсишига хизмат қилган.
Шу билан бирга, мамлакат ичидаги юк ташувларига талаб ҳам ўсмоқда. Учинчи чоракда бундай буюртмалар сони иккинчи чоракка нисбатан 12 фоизга кўпайди.
Компания статистикаси платформада жойлаштирилган буюртмаларга асосланган бўлиб, кўрсаткичларга фойдаланувчилар сонининг ортиши ҳам таъсир қилган.