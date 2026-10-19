https://sputniknews.uz/20261019/uzbekistan-kompaniyalar-birja-61325249.html
700 млн долларлик IPOдан кейин: Ўзбекистон йирик компанияларни биржага тайёрламоқчи
700 млн долларлик IPOдан кейин: Ўзбекистон йирик компанияларни биржага тайёрламоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Миллий инвестиция жамғармасининг илк халқаро IPOси қарийб 700 млн доллар жалб қилди. Мирзиёев Franklin Templeton билан кейинги IPOларни, Wabtec билан эса локомотивлар етказиб бериш ва техник хизмат кўрсатишни муҳокама қилди
2026-10-19T19:49+0500
2026-10-19T19:49+0500
2026-10-19T19:49+0500
шавкат мирзиёев
ақш
ҳамкорлик
энергетика
инвестиция
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ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Ўзбекистон Миллий инвестиция жамғармасининг Лондон ва Тошкент биржаларидаги илк халқаро IPOси натижасида қарийб 700 млн доллар жалб қилинди. Инвесторлар талаби таклифдан тўрт баравардан зиёд ошди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Бу ҳақда Шавкат Мирзиёевнинг Franklin Templeton компанияси президенти ва бош ижрочи директори Женни Жонсон билан учрашувида маълум қилинди.Учрашувда жамғарма таркибидаги давлат компанияларини ислоҳ қилиш, йирик корхоналарни навбатдаги IPOларга тайёрлаш ва фуқароларнинг акциялар савдосидаги иштирокини кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.Шунингдек, компаниялар раҳбарларининг малакасини ошириш ҳамда Franklin Templeton компаниясини Тошкент халқаро молия маркази фаолиятига жалб этиш имкониятлари кўриб чиқилди.Локомотивлар паркини янгилашПрезидент АҚШнинг Wabtec компанияси раҳбари Рафаэль Сантана билан ҳам учрашди.Томонлар АҚШ молия институтлари иштирокида Ўзбекистонга янги локомотивлар етказиб бериш, уларга узоқ муддатли техник хизмат кўрсатиш, бутловчи қисмларни маҳаллий ишлаб чиқариш ва мутахассислар тайёрлаш масалаларини муҳокама қилди.Шунингдек, тоғ-кон техникаси учун сервис маркази ташкил этиш ва дизель-генераторлар соҳасида ҳамкорлик қилиш имкониятлари кўриб чиқилди.
https://sputniknews.uz/20260219/usa-kompaniyalar-hujjatlar-imzolanish-55805684.html
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шавкат мирзиёев, ақш, ҳамкорлик, энергетика, инвестиция
шавкат мирзиёев, ақш, ҳамкорлик, энергетика, инвестиция
700 млн долларлик IPOдан кейин: Ўзбекистон йирик компанияларни биржага тайёрламоқчи
Ўзбекистоннинг илк халқаро IPOси қарийб 700 млн доллар жалб қилди. Энди йирик компанияларни биржага чиқариш режалари муҳокама қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Ўзбекистон Миллий инвестиция жамғармасининг Лондон ва Тошкент биржаларидаги илк халқаро IPOси натижасида қарийб 700 млн доллар жалб қилинди. Инвесторлар талаби таклифдан тўрт баравардан зиёд ошди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Бу ҳақда Шавкат Мирзиёевнинг Franklin Templeton компанияси президенти ва бош ижрочи директори Женни Жонсон билан учрашувида маълум қилинди.
IPO — компания акцияларини илк бор оммавий савдога чиқариш жараёни. Миллий инвестиция жамғармасининг акциялари жорий йил май ойида Лондон ва Тошкент биржаларида савдога чиқарилган.
Учрашувда жамғарма таркибидаги давлат компанияларини ислоҳ қилиш, йирик корхоналарни навбатдаги IPOларга тайёрлаш ва фуқароларнинг акциялар савдосидаги иштирокини кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Шунингдек, компаниялар раҳбарларининг малакасини ошириш ҳамда Franklin Templeton компаниясини Тошкент халқаро молия маркази фаолиятига жалб этиш имкониятлари кўриб чиқилди.
Локомотивлар паркини янгилаш
Президент АҚШнинг Wabtec компанияси раҳбари Рафаэль Сантана билан ҳам учрашди.
Томонлар АҚШ молия институтлари иштирокида Ўзбекистонга янги локомотивлар етказиб бериш, уларга узоқ муддатли техник хизмат кўрсатиш, бутловчи қисмларни маҳаллий ишлаб чиқариш ва мутахассислар тайёрлаш масалаларини муҳокама қилди.
Шунингдек, тоғ-кон техникаси учун сервис маркази ташкил этиш ва дизель-генераторлар соҳасида ҳамкорлик қилиш имкониятлари кўриб чиқилди.