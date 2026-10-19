https://sputniknews.uz/20261019/uzbekistan-aholi-raqamlar-61310179.html
Ўзбекистон аҳолиси 40 миллионга яқинлашмоқда — янги рақамлар
Ўзбекистон аҳолиси 40 миллионга яқинлашмоқда — янги рақамлар
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон аҳолиси 39,5 миллиондан ошди. Бир йилда 692 минг кишига кўпайган аҳоли сони 40 миллионлик маррага яқинлашмоқда. Самарқанд энг кўп аҳоли яшайдиган ҳудуд бўлиб қолмоқда.
2026-10-19T11:31+0500
2026-10-19T11:31+0500
2026-10-19T11:36+0500
умумий аҳоли сони
аҳолини рўйхатга олиш
миллий статистика қўмитаси
тошкент вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61311395_0:282:2400:1632_1920x0_80_0_0_99af44726e4b91e50558515727df190a.jpg
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси 2026 йил 1 октябрь ҳолатига 39 535 225 кишига етди, деб хабар берди Миллий статистика қўмитаси.Аҳолини рўйхатга олиш натижалари ҳисобга олинган маълумотларга кўра, мамлакатда 40 миллионлик маррага етиш учун яна 464 775 киши керак.Сўнгги бир йилда аҳоли сони 692,2 минг кишига ёки 1,8 фоизга кўпайган.Пойтахтнинг ўзида 3,28 млн киши яшайди. Тошкент шаҳри ва вилояти аҳолисининг умумий сони эса 7 миллиондан ошган.Умуман, мамлакатнинг саккизта ҳудудида аҳоли сони 3 миллиондан юқори.Қолган ҳудудларда аҳоли сони қуйидагича:
https://sputniknews.uz/20260630/uzbekistan-aholi-statistika-58689457.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61311395_11:0:2400:1792_1920x0_80_0_0_b2c50c7645df83ede14dbfb7cd655886.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
умумий аҳоли сони, аҳолини рўйхатга олиш, миллий статистика қўмитаси , тошкент вилояти
умумий аҳоли сони, аҳолини рўйхатга олиш, миллий статистика қўмитаси , тошкент вилояти
Ўзбекистон аҳолиси 40 миллионга яқинлашмоқда — янги рақамлар
11:31 19.10.2026 (янгиланди: 11:36 19.10.2026)
Ўзбекистон аҳолиси 39,5 миллиондан ошди. 40 миллионлик маррага 465 минг киши қолди, энг кўп аҳоли Самарқанд вилоятида яшайди.
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси 2026 йил 1 октябрь ҳолатига 39 535 225 кишига етди, деб хабар берди Миллий статистика қўмитаси.
Аҳолини рўйхатга олиш натижалари ҳисобга олинган маълумотларга кўра, мамлакатда 40 миллионлик маррага етиш учун яна 464 775 киши керак.
Сўнгги бир йилда аҳоли сони 692,2 минг кишига ёки 1,8 фоизга кўпайган.
Энг кўп аҳоли Самарқанд вилоятида истиқомат қилади — 4,46 млн киши. Кейинги ўринларда Фарғона (4,29 млн), Тошкент (3,8 млн), Қашқадарё (3,75 млн) ва Андижон (3,57 млн) вилоятлари жойлашган.
Пойтахтнинг ўзида 3,28 млн киши яшайди. Тошкент шаҳри ва вилояти аҳолисининг умумий сони эса 7 миллиондан ошган.
Умуман, мамлакатнинг саккизта ҳудудида аҳоли сони 3 миллиондан юқори.
Қолган ҳудудларда аҳоли сони қуйидагича:
Қашқадарё вилояти — 3 746 228 киши;
Андижон вилояти — 3 574 464 киши;
Тошкент шаҳри — 3 278 512 киши;
Наманган вилояти — 3 190 767 киши;
Сурхондарё вилояти — 3 030 030 киши;
Қорақалпоғистон Республикаси — 2 166 044 киши;
Хоразм вилояти — 2 162 068 киши;
Бухоро вилояти — 2 125 129 киши;
Жиззах вилояти — 1 545 176 киши;
Навоий вилояти — 1 196 559 киши;
Сирдарё вилояти — 965 421 киши.