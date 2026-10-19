Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261019/usa-central-asia-hamkorlik-61317164.html
АҚШ ва Марказий Осиё савдо, кончилик ва атом энергетикасида ҳамкорликни кучайтирмоқчи
АҚШ ва Марказий Осиё савдо, кончилик ва атом энергетикасида ҳамкорликни кучайтирмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Самарқанддаги C5+1 учрашуви муносабати билан АҚШ ва Марказий Осиё мамлакатлари қўшма баёнот эълон қилди. Унда Транскаспий йўлаги, фойдали қазилмалар, атом энергетикаси, хавфсизлик ва таълим бўйича режалар белгиланди.
2026-10-19T14:56+0500
2026-10-19T14:56+0500
марказий осиё
ўзбекистон тив
транспорт
самарқанд
энергетика
хавфсизлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61316995_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d022c41ac0da0db412fb320c81081b36.jpg
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. АҚШ ва Марказий Осиёнинг беш давлати иқтисодиёт, энергетика, хавфсизлик ва технологиялар соҳасида узоқ муддатли шерикликни кенгайтиришга интилмоқда. Бу ҳақда Самарқанддаги C5+1 ташқи ишлар вазирлари учрашуви муносабати билан эълон қилинган қўшма баёнотда сўз боради.Ҳужжатда давлатлар суверенитети, мустақиллиги ва ҳудудий яхлитлигига ҳурмат ҳамда низоларни тинч йўл билан ҳал этиш тамойиллари тасдиқланган.Савдо ва транспорт. Томонлар Транскаспий савдо йўлагини ривожлантириш, транспорт инфратузилмасига сармоя киритиш ва божхона тартибларини уйғунлаштириш орқали минтақа ичидаги ҳамда АҚШ билан савдони кенгайтиришни кўзламоқда.Энергетика ва фойдали қазилмалар. Мамлакатлар геологик маълумотлар билан ишлаш тажрибасини алмашиш, қазилмаларни нафақат қазиб олиш, балки қайта ишлаш ҳамда юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар экспортини кўпайтиришга эътибор қаратмоқчи.Шунингдек, атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш, ядровий материаллар хавфсизлиги ва уларнинг жисмоний ҳимояси бўйича ҳамкорликни чуқурлаштириш белгиланган.Хавфсизлик ва таълим. Терроризм, ноқонуний миграция, одам савдоси, гиёҳвандлик ва қурол-яроғ контрабандаси, кибержиноятчиликка қарши кураш ҳамда чегара хавфсизлигини мустаҳкамлаш устувор вазифалар сифатида қайд этилган.2015 йилда ташкил этилган C5+1 формати АҚШ ва Марказий Осиё давлатларини бирлаштиради. Янги баёнот келгусидаги ҳамкорлик йўналишларини белгилайди, бироқ унда алоҳида лойиҳаларнинг қиймати ва муддатлари келтирилмаган.
https://sputniknews.uz/20261019/mirziyoev-rubio-investitsiya-kengash-yigilish-61305755.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61316995_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2aef9a80e885eca8ea3a516db54dd7bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
марказий осиё, ўзбекистон тив, транспорт, самарқанд, энергетика, хавфсизлик
марказий осиё, ўзбекистон тив, транспорт, самарқанд, энергетика, хавфсизлик

АҚШ ва Марказий Осиё савдо, кончилик ва атом энергетикасида ҳамкорликни кучайтирмоқчи

14:56 19.10.2026
© REUTERS / Kylie CooperВстреча министров иностранных дел в формате С5+1 в Самарканде
Встреча министров иностранных дел в формате С5+1 в Самарканде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.10.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Oбуна бўлиш
C5+1 мамлакатлари Транскаспий йўлаги, қазилмалар, атом энергетикаси ва хавфсизликда ҳамкорликни кучайтириш ниятини билдирди.
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. АҚШ ва Марказий Осиёнинг беш давлати иқтисодиёт, энергетика, хавфсизлик ва технологиялар соҳасида узоқ муддатли шерикликни кенгайтиришга интилмоқда. Бу ҳақда Самарқанддаги C5+1 ташқи ишлар вазирлари учрашуви муносабати билан эълон қилинган қўшма баёнотда сўз боради.
Ҳужжатда давлатлар суверенитети, мустақиллиги ва ҳудудий яхлитлигига ҳурмат ҳамда низоларни тинч йўл билан ҳал этиш тамойиллари тасдиқланган.
Савдо ва транспорт. Томонлар Транскаспий савдо йўлагини ривожлантириш, транспорт инфратузилмасига сармоя киритиш ва божхона тартибларини уйғунлаштириш орқали минтақа ичидаги ҳамда АҚШ билан савдони кенгайтиришни кўзламоқда.
Америка компанияларининг Марказий Осиёда, минтақа корхоналарининг эса АҚШ бозорида фаолият юритиши учун янги имкониятлар яратиш, электрон тижорат ва рақамли технологияларни ривожлантириш ҳам назарда тутилган.
Энергетика ва фойдали қазилмалар. Мамлакатлар геологик маълумотлар билан ишлаш тажрибасини алмашиш, қазилмаларни нафақат қазиб олиш, балки қайта ишлаш ҳамда юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар экспортини кўпайтиришга эътибор қаратмоқчи.
Шунингдек, атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш, ядровий материаллар хавфсизлиги ва уларнинг жисмоний ҳимояси бўйича ҳамкорликни чуқурлаштириш белгиланган.
Хавфсизлик ва таълим. Терроризм, ноқонуний миграция, одам савдоси, гиёҳвандлик ва қурол-яроғ контрабандаси, кибержиноятчиликка қарши кураш ҳамда чегара хавфсизлигини мустаҳкамлаш устувор вазифалар сифатида қайд этилган.
Ҳужжатда таълим алмашинувларини кенгайтириш, инглиз тилини ўргатиш, маданий меросни муҳофаза қилиш ва туризмни ривожлантириш ҳам кўзда тутилган.
2015 йилда ташкил этилган C5+1 формати АҚШ ва Марказий Осиё давлатларини бирлаштиради. Янги баёнот келгусидаги ҳамкорлик йўналишларини белгилайди, бироқ унда алоҳида лойиҳаларнинг қиймати ва муддатлари келтирилмаган.
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.10.2026
Мирзиёев ва Рубио Самарқандда инвестиция кенгаши йиғилишида қатнашади
09:18
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0