https://sputniknews.uz/20261019/usa-central-asia-hamkorlik-61317164.html
АҚШ ва Марказий Осиё савдо, кончилик ва атом энергетикасида ҳамкорликни кучайтирмоқчи
АҚШ ва Марказий Осиё савдо, кончилик ва атом энергетикасида ҳамкорликни кучайтирмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Самарқанддаги C5+1 учрашуви муносабати билан АҚШ ва Марказий Осиё мамлакатлари қўшма баёнот эълон қилди. Унда Транскаспий йўлаги, фойдали қазилмалар, атом энергетикаси, хавфсизлик ва таълим бўйича режалар белгиланди.
2026-10-19T14:56+0500
2026-10-19T14:56+0500
2026-10-19T14:56+0500
марказий осиё
ўзбекистон тив
транспорт
самарқанд
энергетика
хавфсизлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61316995_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d022c41ac0da0db412fb320c81081b36.jpg
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. АҚШ ва Марказий Осиёнинг беш давлати иқтисодиёт, энергетика, хавфсизлик ва технологиялар соҳасида узоқ муддатли шерикликни кенгайтиришга интилмоқда. Бу ҳақда Самарқанддаги C5+1 ташқи ишлар вазирлари учрашуви муносабати билан эълон қилинган қўшма баёнотда сўз боради.Ҳужжатда давлатлар суверенитети, мустақиллиги ва ҳудудий яхлитлигига ҳурмат ҳамда низоларни тинч йўл билан ҳал этиш тамойиллари тасдиқланган.Савдо ва транспорт. Томонлар Транскаспий савдо йўлагини ривожлантириш, транспорт инфратузилмасига сармоя киритиш ва божхона тартибларини уйғунлаштириш орқали минтақа ичидаги ҳамда АҚШ билан савдони кенгайтиришни кўзламоқда.Энергетика ва фойдали қазилмалар. Мамлакатлар геологик маълумотлар билан ишлаш тажрибасини алмашиш, қазилмаларни нафақат қазиб олиш, балки қайта ишлаш ҳамда юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар экспортини кўпайтиришга эътибор қаратмоқчи.Шунингдек, атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш, ядровий материаллар хавфсизлиги ва уларнинг жисмоний ҳимояси бўйича ҳамкорликни чуқурлаштириш белгиланган.Хавфсизлик ва таълим. Терроризм, ноқонуний миграция, одам савдоси, гиёҳвандлик ва қурол-яроғ контрабандаси, кибержиноятчиликка қарши кураш ҳамда чегара хавфсизлигини мустаҳкамлаш устувор вазифалар сифатида қайд этилган.2015 йилда ташкил этилган C5+1 формати АҚШ ва Марказий Осиё давлатларини бирлаштиради. Янги баёнот келгусидаги ҳамкорлик йўналишларини белгилайди, бироқ унда алоҳида лойиҳаларнинг қиймати ва муддатлари келтирилмаган.
https://sputniknews.uz/20261019/mirziyoev-rubio-investitsiya-kengash-yigilish-61305755.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61316995_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2aef9a80e885eca8ea3a516db54dd7bf.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
марказий осиё, ўзбекистон тив, транспорт, самарқанд, энергетика, хавфсизлик
марказий осиё, ўзбекистон тив, транспорт, самарқанд, энергетика, хавфсизлик
АҚШ ва Марказий Осиё савдо, кончилик ва атом энергетикасида ҳамкорликни кучайтирмоқчи
C5+1 мамлакатлари Транскаспий йўлаги, қазилмалар, атом энергетикаси ва хавфсизликда ҳамкорликни кучайтириш ниятини билдирди.
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
АҚШ ва Марказий Осиёнинг беш давлати иқтисодиёт, энергетика, хавфсизлик ва технологиялар соҳасида узоқ муддатли шерикликни кенгайтиришга интилмоқда. Бу ҳақда Самарқанддаги C5+1 ташқи ишлар вазирлари учрашуви муносабати билан эълон қилинган қўшма баёнотда сўз боради
.
Ҳужжатда давлатлар суверенитети, мустақиллиги ва ҳудудий яхлитлигига ҳурмат ҳамда низоларни тинч йўл билан ҳал этиш тамойиллари тасдиқланган.
Савдо ва транспорт. Томонлар Транскаспий савдо йўлагини ривожлантириш, транспорт инфратузилмасига сармоя киритиш ва божхона тартибларини уйғунлаштириш орқали минтақа ичидаги ҳамда АҚШ билан савдони кенгайтиришни кўзламоқда.
Америка компанияларининг Марказий Осиёда, минтақа корхоналарининг эса АҚШ бозорида фаолият юритиши учун янги имкониятлар яратиш, электрон тижорат ва рақамли технологияларни ривожлантириш ҳам назарда тутилган.
Энергетика ва фойдали қазилмалар. Мамлакатлар геологик маълумотлар билан ишлаш тажрибасини алмашиш, қазилмаларни нафақат қазиб олиш, балки қайта ишлаш ҳамда юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар экспортини кўпайтиришга эътибор қаратмоқчи.
Шунингдек, атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш, ядровий материаллар хавфсизлиги ва уларнинг жисмоний ҳимояси бўйича ҳамкорликни чуқурлаштириш белгиланган.
Хавфсизлик ва таълим. Терроризм, ноқонуний миграция, одам савдоси, гиёҳвандлик ва қурол-яроғ контрабандаси, кибержиноятчиликка қарши кураш ҳамда чегара хавфсизлигини мустаҳкамлаш устувор вазифалар сифатида қайд этилган.
Ҳужжатда таълим алмашинувларини кенгайтириш, инглиз тилини ўргатиш, маданий меросни муҳофаза қилиш ва туризмни ривожлантириш ҳам кўзда тутилган.
2015 йилда ташкил этилган C5+1 формати АҚШ ва Марказий Осиё давлатларини бирлаштиради. Янги баёнот келгусидаги ҳамкорлик йўналишларини белгилайди, бироқ унда алоҳида лойиҳаларнинг қиймати ва муддатлари келтирилмаган.