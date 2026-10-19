https://sputniknews.uz/20261019/mirziyoev-rubio-investitsiya-kengash-yigilish-61305755.html
Мирзиёев ва Рубио Самарқандда инвестиция кенгаши йиғилишида қатнашади
Мирзиёев ва Рубио Самарқандда инвестиция кенгаши йиғилишида қатнашади
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда Шавкат Мирзиёев ва Марко Рубио иштирокида Америка–Ўзбекистон инвестиция кенгаши йиғилиши режалаштирилган. Шунингдек, C5+1 музокаралари ўтади. Тадбирлар учун 200 дан ортиқ америкалик тадбиркор келган.
2026-10-19T09:18+0500
2026-10-19T09:18+0500
2026-10-19T09:25+0500
марко рубио
саида мирзиёева
тадбиркор
музокаралар
самарқанд
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61305407_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_6e50498c2dc2f544f6711c5226be2f03.jpg
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. АҚШ давлат котиби Марко Рубионинг Самарқандга сафари доирасида юқори даражадаги музокаралар ва бизнес тадбирлари режалаштирилган. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева маълум қилди.19 октябрь куни кенгаш йиғилишида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Марко Рубио иштирок этиши режалаштирилган. АҚШ Давлат департаменти маълумотига кўра, Рубиога 200 нафардан ортиқ америкалик бизнес вакилларидан иборат делегация ҳамроҳлик қилмоқда.Шунингдек, Самарқандда C5+1 форматида АҚШ ва Марказий Осиёнинг беш давлати ташқи ишлар вазирлари учрашуви ўтказилади.18 октябрда Ўзбекистонга келган Рубио учун бу Марказий Осиёга биринчи ташриф ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20260906/usa-seattle-uzbekistan-bosh-konsulxona-60239218.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61305407_115:0:2391:1707_1920x0_80_0_0_54fcfbeb3e13ad64e79e117920df34c7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
марко рубио, саида мирзиёева, тадбиркор, музокаралар, самарқанд, ақш
марко рубио, саида мирзиёева, тадбиркор, музокаралар, самарқанд, ақш
Мирзиёев ва Рубио Самарқандда инвестиция кенгаши йиғилишида қатнашади
09:18 19.10.2026 (янгиланди: 09:25 19.10.2026)
Бугун Самарқандда Шавкат Мирзиёев ва Марко Рубио иштирокида инвестиция кенгаши йиғилиши ўтади. АҚШдан 200 дан ортиқ ишбилармон келган
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
АҚШ давлат котиби Марко Рубионинг Самарқандга сафари доирасида юқори даражадаги музокаралар ва бизнес тадбирлари режалаштирилган. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева маълум қилди
.
"Олдинда C5+1 форматидаги муҳим музокаралар, бизнес доиралари вакиллари билан учрашувлар ҳамда Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг навбатдаги йиғилиши кутмоқда", — деб ёзди у.
19 октябрь куни кенгаш йиғилишида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Марко Рубио иштирок этиши режалаштирилган. АҚШ Давлат департаменти маълумотига кўра
, Рубиога 200 нафардан ортиқ америкалик бизнес вакилларидан иборат делегация ҳамроҳлик қилмоқда.
Шунингдек, Самарқандда C5+1 форматида АҚШ ва Марказий Осиёнинг беш давлати ташқи ишлар вазирлари учрашуви ўтказилади.
18 октябрда Ўзбекистонга келган Рубио учун бу Марказий Осиёга биринчи ташриф ҳисобланади.