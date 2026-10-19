Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261019/mirziyoev-rubio-investitsiya-kengash-yigilish-61305755.html
Мирзиёев ва Рубио Самарқандда инвестиция кенгаши йиғилишида қатнашади
Мирзиёев ва Рубио Самарқандда инвестиция кенгаши йиғилишида қатнашади
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда Шавкат Мирзиёев ва Марко Рубио иштирокида Америка–Ўзбекистон инвестиция кенгаши йиғилиши режалаштирилган. Шунингдек, C5+1 музокаралари ўтади. Тадбирлар учун 200 дан ортиқ америкалик тадбиркор келган.
2026-10-19T09:18+0500
2026-10-19T09:25+0500
марко рубио
саида мирзиёева
тадбиркор
музокаралар
самарқанд
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61305407_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_6e50498c2dc2f544f6711c5226be2f03.jpg
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. АҚШ давлат котиби Марко Рубионинг Самарқандга сафари доирасида юқори даражадаги музокаралар ва бизнес тадбирлари режалаштирилган. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева маълум қилди.19 октябрь куни кенгаш йиғилишида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Марко Рубио иштирок этиши режалаштирилган. АҚШ Давлат департаменти маълумотига кўра, Рубиога 200 нафардан ортиқ америкалик бизнес вакилларидан иборат делегация ҳамроҳлик қилмоқда.Шунингдек, Самарқандда C5+1 форматида АҚШ ва Марказий Осиёнинг беш давлати ташқи ишлар вазирлари учрашуви ўтказилади.18 октябрда Ўзбекистонга келган Рубио учун бу Марказий Осиёга биринчи ташриф ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20260906/usa-seattle-uzbekistan-bosh-konsulxona-60239218.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61305407_115:0:2391:1707_1920x0_80_0_0_54fcfbeb3e13ad64e79e117920df34c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
марко рубио, саида мирзиёева, тадбиркор, музокаралар, самарқанд, ақш
марко рубио, саида мирзиёева, тадбиркор, музокаралар, самарқанд, ақш

Мирзиёев ва Рубио Самарқандда инвестиция кенгаши йиғилишида қатнашади

09:18 19.10.2026 (янгиланди: 09:25 19.10.2026)
© Телеграм канал С.МирзиёевойГоссекретарь США Марко Рубио прибыл в Узбекистан
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.10.2026
© Телеграм канал С.Мирзиёевой
Oбуна бўлиш
Бугун Самарқандда Шавкат Мирзиёев ва Марко Рубио иштирокида инвестиция кенгаши йиғилиши ўтади. АҚШдан 200 дан ортиқ ишбилармон келган
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. АҚШ давлат котиби Марко Рубионинг Самарқандга сафари доирасида юқори даражадаги музокаралар ва бизнес тадбирлари режалаштирилган. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева маълум қилди.
"Олдинда C5+1 форматидаги муҳим музокаралар, бизнес доиралари вакиллари билан учрашувлар ҳамда Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг навбатдаги йиғилиши кутмоқда", — деб ёзди у.
19 октябрь куни кенгаш йиғилишида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Марко Рубио иштирок этиши режалаштирилган. АҚШ Давлат департаменти маълумотига кўра, Рубиога 200 нафардан ортиқ америкалик бизнес вакилларидан иборат делегация ҳамроҳлик қилмоқда.
Шунингдек, Самарқандда C5+1 форматида АҚШ ва Марказий Осиёнинг беш давлати ташқи ишлар вазирлари учрашуви ўтказилади.
18 октябрда Ўзбекистонга келган Рубио учун бу Марказий Осиёга биринчи ташриф ҳисобланади.
Флаги Узбекистана и США - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.09.2026
АҚшнинг Сиэтл шаҳрида Ўзбекистон Бош консулхонасининг очилиш маросими бўлиб ўтди
6 Сентябр, 09:18
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0