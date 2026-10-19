https://sputniknews.uz/20261019/trump-uzbekistan-tashrif-61312300.html
Трамп Ўзбекистонга қачон келиши мумкин — ташриф санаси 2027 йилда кўриб чиқилади
Трамп Ўзбекистонга қачон келиши мумкин — ташриф санаси 2027 йилда кўриб чиқилади
Sputnik Ўзбекистон
Марко Рубио Самарқандда Дональд Трампнинг Ўзбекистонга эҳтимолий ташрифи 2027 йилда режалаштирилиши мумкинлигини айтди. Шунингдек, у 300 га яқин Америка компанияси ва миллиардлаб долларлик шартномалар имконияти ҳақида гапирди.
2026-10-19T12:04+0500
2026-10-19T12:04+0500
2026-10-19T12:22+0500
владимир зеленский
дональд трамп
украина
пентагон
марказий осиё
самарқанд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61312063_0:36:1650:964_1920x0_80_0_0_10a719478d38ec697875da8de55540ff.jpg
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трампнинг Ўзбекистонга эҳтимолий ташрифи бўйича ишлар 2027 йилда олиб борилиши мумкин. Бу ҳақда Самарқандда бўлиб турган АҚШ давлат котиби Марко Рубио журналистларга маълум қилди.Унинг таъкидлашича, Вашингтон Марказий Осиё давлатлари билан ҳамкорликни, хусусан, савдо ва инвестиция алоқаларини кенгайтиришдан манфаатдор.Рубио Вашингтон Марказий Осиё давлатлари билан савдо ва инвестиция алоқаларини кенгайтиришдан манфаатдор эканини таъкидлади.Шу билан бирга, у АҚШ минтақа мамлакатларига ким билан ҳамкорлик қилишни белгилаб бериш ниятида эмаслигини билдирди.Рубио АҚШ C5+1 форматига катта аҳамият беришини қайд этди. Унинг айтишича, Самарқандга 300 га яқин Америка компанияси вакиллари келган. Улар минтақа мамлакатлари билан миллиардлаб долларлик шартномалар тузиш имкониятига эга.Давлат котиби бундай келишувлар Марказий Осиё мамлакатлари иқтисодиётига ҳам, АҚШга ҳам фойда келтиришини таъкидлади.Аввалроқ АҚШ президентининг глобал ҳамкорлик бўйича махсус вакили Паоло Замполли ҳам Трамп Ўзбекистонга келиш истагини билдирганини маълум қилган эди. Президент Шавкат Мирзиёев Америка етакчисини мамлакатга расмий ташриф билан таклиф қилган.Рубио, шунингдек, Владимир Зеленскийни Украинадаги можарони тугатишга эътибор қаратишга чақирди. Унинг айтишича, Киев Украина ҳудудидан ташқарида зарбалар бериш учун Starshield тизимидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтирмоқчи. Бу масала Пентагон билан муҳокама қилинмоқда.
https://sputniknews.uz/20261019/rubio-bayonotlar-russia-muzokaralar-61308630.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61312063_159:0:1491:999_1920x0_80_0_0_6523038eb21b771271c5875b22ddcf65.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир зеленский, дональд трамп, украина, пентагон, марказий осиё, самарқанд
владимир зеленский, дональд трамп, украина, пентагон, марказий осиё, самарқанд
Трамп Ўзбекистонга қачон келиши мумкин — ташриф санаси 2027 йилда кўриб чиқилади
12:04 19.10.2026 (янгиланди: 12:22 19.10.2026)
Трампнинг Ўзбекистонга ташрифи бўйича ишлар 2027 йилда давом этиши мумкин. Рубио Самарқандда эҳтимолий саналар ҳақида гапирди.
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трампнинг Ўзбекистонга эҳтимолий ташрифи бўйича ишлар 2027 йилда олиб борилиши мумкин. Бу ҳақда Самарқандда бўлиб турган АҚШ давлат котиби Марко Рубио журналистларга маълум қилди.
"Келгуси йилда бу масала устида ишлаб, қайси саналар мос келишини кўриб чиқмоқчимиз. Ўйлашимча, имконияти бўлса, у келишни жуда хоҳларди. Бу ҳақда ўзи ҳам айтган", — деди Рубио.
Унинг таъкидлашича, Вашингтон Марказий Осиё давлатлари билан ҳамкорликни, хусусан, савдо ва инвестиция алоқаларини кенгайтиришдан манфаатдор.
Рубио Вашингтон Марказий Осиё давлатлари билан савдо ва инвестиция алоқаларини кенгайтиришдан манфаатдор эканини таъкидлади.
"Қўшма Штатлар Марказий Осиёда кучли ҳамкор бўлишни хоҳлайди", — деди давлат котиби.
Шу билан бирга, у АҚШ минтақа мамлакатларига ким билан ҳамкорлик қилишни белгилаб бериш ниятида эмаслигини билдирди.
"Биз бу ерга ким билан ҳамкорлик қилиш кераклигини айтиш учун келганимиз йўқ. Биз дунёнинг ўз эшикларини очган ҳар қандай минтақаси Америка бизнеси билан ҳамкорлик қилишга ишонса бўлишини кўрсатмоқчимиз", — деди Рубио.
Рубио АҚШ C5+1 форматига катта аҳамият беришини қайд этди. Унинг айтишича, Самарқандга 300 га яқин Америка компанияси вакиллари келган. Улар минтақа мамлакатлари билан миллиардлаб долларлик шартномалар тузиш имкониятига эга.
Давлат котиби бундай келишувлар Марказий Осиё мамлакатлари иқтисодиётига ҳам, АҚШга ҳам фойда келтиришини таъкидлади.
Аввалроқ АҚШ президентининг глобал ҳамкорлик бўйича махсус вакили Паоло Замполли ҳам Трамп Ўзбекистонга келиш истагини билдирганини маълум қилган эди. Президент Шавкат Мирзиёев Америка етакчисини мамлакатга расмий ташриф билан таклиф қилган.
Рубио, шунингдек, Владимир Зеленскийни Украинадаги можарони тугатишга эътибор қаратишга чақирди. Унинг айтишича, Киев Украина ҳудудидан ташқарида зарбалар бериш учун Starshield тизимидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтирмоқчи. Бу масала Пентагон билан муҳокама қилинмоқда.
Рубио 18 октябрда Самарқандга келди. Унинг ташрифи доирасида C5+1 музокаралари ҳамда Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгаши йиғилиши режалаштирилган.