https://sputniknews.uz/20261019/russia-ukraine-sulh-muhokama-61323779.html
Россия ва Украина Алёшкида вақтинча сулҳ ўрнатишни муҳокама қилмоқда
Россия ва Украина Алёшкида вақтинча сулҳ ўрнатишни муҳокама қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Украина Алёшкида тинч аҳолини эвакуация қилиш учун вақтинча ўт очмаслик режимини муҳокама қилмоқда. Рим папаси Лев XIV Путинни гуманитар сулҳга чақирган. Кремль Ватикан ташаббусини қўллаб-қувватлаган.
2026-10-19T18:32+0500
2026-10-19T18:32+0500
2026-10-19T18:32+0500
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ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Россия ва Украина Херсон вилоятининг Алёшки шаҳрида тинч аҳолини эвакуация қилиш учун вақтинча ўт очишни тўхтатиш имкониятини муҳокама қилмоқда. Аввалроқ Рим папаси Лев XIV ҳам ушбу шаҳарда гуманитар сулҳ ўрнатишга чақирган эди.16 октябрда Россия президенти Владимир Путин билан телефон мулоқотида Рим папаси Алёшкидаги оғир вазиятдан хавотир билдириб, аҳолига озиқ-овқат ва дори-дармон етказиш, шунингдек, одамларни хавфсиз эвакуация қилиш учун шароит яратишга чақирди.Айни пайтда Москва ва Киев эвакуация вақтида ўт очмаслик режимини таъминлаш масаласини муҳокама қилмоқда. Украина омбудсмани Дмитрий Лубинецнинг маълум қилишича, музокаралар ҳар куни давом этмоқда ва томонлар сўнгги тафсилотларни келишмоқда.Алёшкидаги вазиятХерсон вилояти губернатори Владимир Сальдо шаҳар аҳолиси оғир шароитда қолаётганини билдирди. Унинг таъкидлашича, Украина Қуролли кучларининг доимий ҳужумлари озиқ-овқат ва дори-дармон етказиб бериш, шунингдек, аҳолининг хавфсиз чиқиб кетишига тўсқинлик қилмоқда.Аввалроқ Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ҳам Алёшкидаги вазиятни ўта оғир деб баҳолаб, Россия ҳарбийлари гуманитар ёрдам етказиш муаммосини ҳал қилиш устида ишлаётганини маълум қилган эди.
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дунё янгиликлари, дунёда, рим папаси, дмитрий песков, владимир путин
дунё янгиликлари, дунёда, рим папаси, дмитрий песков, владимир путин
Россия ва Украина Алёшкида вақтинча сулҳ ўрнатишни муҳокама қилмоқда
Россия ва Украина Алёшкидан тинч аҳолини эвакуация қилиш учун ўт очишни вақтинча тўхтатиш шартларини муҳокама қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Россия ва Украина Херсон вилоятининг Алёшки шаҳрида тинч аҳолини эвакуация қилиш учун вақтинча ўт очишни тўхтатиш имкониятини муҳокама қилмоқда. Аввалроқ Рим папаси Лев XIV ҳам ушбу шаҳарда гуманитар сулҳ ўрнатишга чақирган эди.
16 октябрда Россия президенти Владимир Путин билан телефон мулоқотида Рим папаси Алёшкидаги оғир вазиятдан хавотир билдириб, аҳолига озиқ-овқат ва дори-дармон етказиш, шунингдек, одамларни хавфсиз эвакуация қилиш учун шароит яратишга чақирди.
Кремль маълумотига кўра, Путин Ватиканнинг гуманитар ташаббусини қўллаб-қувватлаган.
Айни пайтда Москва ва Киев эвакуация вақтида ўт очмаслик режимини таъминлаш масаласини муҳокама қилмоқда. Украина омбудсмани Дмитрий Лубинецнинг маълум қилишича, музокаралар ҳар куни давом этмоқда ва томонлар сўнгги тафсилотларни келишмоқда.
Херсон вилояти губернатори Владимир Сальдо шаҳар аҳолиси оғир шароитда қолаётганини билдирди. Унинг таъкидлашича, Украина Қуролли кучларининг доимий ҳужумлари озиқ-овқат ва дори-дармон етказиб бериш, шунингдек, аҳолининг хавфсиз чиқиб кетишига тўсқинлик қилмоқда.
Аввалроқ Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ҳам Алёшкидаги вазиятни ўта оғир деб баҳолаб, Россия ҳарбийлари гуманитар ёрдам етказиш муаммосини ҳал қилиш устида ишлаётганини маълум қилган эди.