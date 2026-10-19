Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261019/mirziyoev-central-asia-vazirlar-muhokama-61322762.html
Савдо ва транспорт: Мирзиёев Марказий Осиё вазирлари билан яна нималарни муҳокама қилди
Савдо ва транспорт: Мирзиёев Марказий Осиё вазирлари билан яна нималарни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев Самарқандда Марказий Осиёнинг тўрт давлати ташқи ишлар вазирларини қабул қилди. Асосий мавзулар — савдо, транспорт ва энергетика. 19.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-19T17:44+0500
2026-10-19T17:44+0500
шавкат мирзиёев
марказий осиё
сиёсат
савдо
самарқанд
ҳамкорлик
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61321816_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_62dd0e38a0c3aff4fc858b133485ff1c.jpg
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Самарқандда C5+1 учрашуви доирасида Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон ташқи ишлар вазирларини алоҳида қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Туркманистон. Рашид Мередов билан учрашувда савдо ва юк ташиш ҳажмлари ортиб бораётгани, "Шовот – Тошовуз" чегараолди савдо зонаси фаолияти қайд этилди. Томонлар учинчи Ҳудудлар форуми ҳамда Туркманистон шаҳарларида Ўзбекистон маданияти ва киноси кунларини ўтказишга тайёргарликни муҳокама қилди.Қозоғистон. Мухтар Тлеуберди билан музокараларда саноат, транспорт, энергетика, қишлоқ хўжалиги, қурилиш ва экология соҳаларидаги қўшма лойиҳаларга эътибор қаратилди. Шунингдек, 2027 йилга мўлжалланган икки томонлама тадбирлар режасини шакллантириш муҳимлиги таъкидланди.Қирғизистон. Жээнбек Кулубаев билан суҳбатда Мирзиёевнинг июль ойидаги давлат ташрифи келишувларини амалга ошириш, савдо ҳажмини ошириш, йирик транспорт ва энергетика лойиҳаларини давом эттириш масалалари кўриб чиқилди.Тожикистон. Сирожиддин Муҳриддин билан учрашувда энергетика, саноат, қишлоқ ва сув хўжалиги соҳаларидаги кооперация лойиҳалари муҳокама қилинди. Шунингдек, савдо ва юк ташиш ҳажмини ошириш, таълим ва туризм алоқаларини фаоллаштиришга эътибор қаратилди.Барча учрашувларда Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорликнинг долзарб масалалари юзасидан ҳам фикр алмашилди.Самарқандда 19 октябрь куни Марказий Осиё беш давлати ва АҚШ ташқи ишлар вазирларининг C5+1 форматидаги учрашуви ўтказилмоқда.
https://sputniknews.uz/20261018/mirziyoev-xitoy-61291411.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61321816_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_c948dc4953de6b9a74cf712ddc0eed94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, марказий осиё, сиёсат, савдо, самарқанд, ҳамкорлик, ақш
шавкат мирзиёев, марказий осиё, сиёсат, савдо, самарқанд, ҳамкорлик, ақш

Савдо ва транспорт: Мирзиёев Марказий Осиё вазирлари билан яна нималарни муҳокама қилди

17:44 19.10.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии
Мирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Мирзиёев Самарқандда Марказий Осиёнинг тўрт давлати ташқи ишлар вазирларини қабул қилди. Асосий мавзулар — савдо, транспорт ва энергетика.
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Самарқандда C5+1 учрашуви доирасида Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон ташқи ишлар вазирларини алоҳида қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Музокараларда икки томонлама ҳамкорликни кенгайтириш, қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ва минтақавий алоқаларни мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.
Туркманистон. Рашид Мередов билан учрашувда савдо ва юк ташиш ҳажмлари ортиб бораётгани, "Шовот – Тошовуз" чегараолди савдо зонаси фаолияти қайд этилди. Томонлар учинчи Ҳудудлар форуми ҳамда Туркманистон шаҳарларида Ўзбекистон маданияти ва киноси кунларини ўтказишга тайёргарликни муҳокама қилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии
Мирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.10.2026
Мирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қозоғистон. Мухтар Тлеуберди билан музокараларда саноат, транспорт, энергетика, қишлоқ хўжалиги, қурилиш ва экология соҳаларидаги қўшма лойиҳаларга эътибор қаратилди. Шунингдек, 2027 йилга мўлжалланган икки томонлама тадбирлар режасини шакллантириш муҳимлиги таъкидланди.
Қирғизистон. Жээнбек Кулубаев билан суҳбатда Мирзиёевнинг июль ойидаги давлат ташрифи келишувларини амалга ошириш, савдо ҳажмини ошириш, йирик транспорт ва энергетика лойиҳаларини давом эттириш масалалари кўриб чиқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии
Мирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.10.2026
Мирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тожикистон. Сирожиддин Муҳриддин билан учрашувда энергетика, саноат, қишлоқ ва сув хўжалиги соҳаларидаги кооперация лойиҳалари муҳокама қилинди. Шунингдек, савдо ва юк ташиш ҳажмини ошириш, таълим ва туризм алоқаларини фаоллаштиришга эътибор қаратилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии
Мирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.10.2026
Мирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Барча учрашувларда Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорликнинг долзарб масалалари юзасидан ҳам фикр алмашилди.
Самарқандда 19 октябрь куни Марказий Осиё беш давлати ва АҚШ ташқи ишлар вазирларининг C5+1 форматидаги учрашуви ўтказилмоқда.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с премьером Государственного совета Ли Цяном. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.10.2026
Мирзиёев Хитой Давлат кенгаши бош вазирини қабул қилди
Кеча, 09:33
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0