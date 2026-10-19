Савдо ва транспорт: Мирзиёев Марказий Осиё вазирлари билан яна нималарни муҳокама қилди
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Мирзиёев Самарқандда Марказий Осиёнинг тўрт давлати ташқи ишлар вазирларини қабул қилди. Асосий мавзулар — савдо, транспорт ва энергетика.
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Самарқандда C5+1 учрашуви доирасида Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон ташқи ишлар вазирларини алоҳида қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Музокараларда икки томонлама ҳамкорликни кенгайтириш, қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ва минтақавий алоқаларни мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.
Туркманистон. Рашид Мередов билан учрашувда савдо ва юк ташиш ҳажмлари ортиб бораётгани, "Шовот – Тошовуз" чегараолди савдо зонаси фаолияти қайд этилди. Томонлар учинчи Ҳудудлар форуми ҳамда Туркманистон шаҳарларида Ўзбекистон маданияти ва киноси кунларини ўтказишга тайёргарликни муҳокама қилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии
Мирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қозоғистон. Мухтар Тлеуберди билан музокараларда саноат, транспорт, энергетика, қишлоқ хўжалиги, қурилиш ва экология соҳаларидаги қўшма лойиҳаларга эътибор қаратилди. Шунингдек, 2027 йилга мўлжалланган икки томонлама тадбирлар режасини шакллантириш муҳимлиги таъкидланди.
Қирғизистон. Жээнбек Кулубаев билан суҳбатда Мирзиёевнинг июль ойидаги давлат ташрифи келишувларини амалга ошириш, савдо ҳажмини ошириш, йирик транспорт ва энергетика лойиҳаларини давом эттириш масалалари кўриб чиқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии
Мирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тожикистон. Сирожиддин Муҳриддин билан учрашувда энергетика, саноат, қишлоқ ва сув хўжалиги соҳаларидаги кооперация лойиҳалари муҳокама қилинди. Шунингдек, савдо ва юк ташиш ҳажмини ошириш, таълим ва туризм алоқаларини фаоллаштиришга эътибор қаратилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии
Мирзиёев принял министров иностранных дел стран Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Барча учрашувларда Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорликнинг долзарб масалалари юзасидан ҳам фикр алмашилди.
Самарқандда 19 октябрь куни Марказий Осиё беш давлати ва АҚШ ташқи ишлар вазирларининг C5+1 форматидаги учрашуви ўтказилмоқда.