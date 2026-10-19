https://sputniknews.uz/20261019/kyiv-obektlar-zarba-61314836.html
Россия қўшинлари Киевдаги ҳарбий-саноат объектлари ва юк кемасига зарба берди
Россия қўшинлари Киевдаги ҳарбий-саноат объектлари ва юк кемасига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Киев ва Киев вилоятида ракета ва дронлар ишлаб чиқариш ҳамда сақлашга алоқадор корхоналар, маълумотлар маркази ва Одесса яқинида ҳарбий юк ташиган кемага зарба берилганини маълум қилди.
2026-10-19T14:01+0500
2026-10-19T14:01+0500
2026-10-19T14:01+0500
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ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари тунда Киев ва Киев вилоятидаги ҳарбий-саноат объектларига юқори аниқликдаги қуроллар ва зарбдор дронлар билан ёпирилма зарба берди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Киевда “Дата групп” маълумотларни қайта ишлаш маркази, шунингдек, узоқ масофага учувчи зарбдор дронлар учун бутловчи қисмлар ва FP-5 “Фламинго” қанотли ракеталари двигателларини ишлаб чиқариш ҳамда сақлаш билан боғлиқ Fire Point логистика узели нишонга олинди.Шунингдек, дронларнинг жанговар қисмлари учун компонентлар ишлаб чиқарувчи “Химволокно” корхонасига зарба берилди.Киев вилоятининг Ирпен шаҳрида ҳарбий саноат эҳтиёжлари учун полимер материаллар ишлаб чиқарувчи “Планета Пластик” заводи ҳам нишонга олинди.Бундан ташқари, Одесса портидан 130 километр жануби-ғарбида денгизда ҳаракатланаётган қуруқ юк кемасига зарба берилди. Кема ҳарбий ва икки хил мақсадда фойдаланиладиган юкларни ташиган.
https://sputniknews.uz/20261017/rossiya-ukrainaning-eng-yirik-metallurgiya-zavodlariga-zarba-berdi-61266704.html
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дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги, украина, дрон
дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги, украина, дрон
Россия қўшинлари Киевдаги ҳарбий-саноат объектлари ва юк кемасига зарба берди
Россия қўшинлари Киевдаги ракета ва дронлар ишлаб чиқаришга алоқадор объектлар ҳамда денгиздаги юк кемасига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари тунда Киев ва Киев вилоятидаги ҳарбий-саноат объектларига юқори аниқликдаги қуроллар ва зарбдор дронлар билан ёпирилма зарба берди, деб хабар қилди
Россия Мудофаа вазирлиги.
Киевда “Дата групп” маълумотларни қайта ишлаш маркази, шунингдек, узоқ масофага учувчи зарбдор дронлар учун бутловчи қисмлар ва FP-5 “Фламинго” қанотли ракеталари двигателларини ишлаб чиқариш ҳамда сақлаш билан боғлиқ Fire Point логистика узели нишонга олинди.
Шунингдек, дронларнинг жанговар қисмлари учун компонентлар ишлаб чиқарувчи “Химволокно” корхонасига зарба берилди.
Киев локомотив депосида эса FP-5 “Фламинго” қанотли ракеталари ва FP-9 баллистик ракеталари учун бутловчи қисмлар сақлангани қайд этилган.
Киев вилоятининг Ирпен шаҳрида ҳарбий саноат эҳтиёжлари учун полимер материаллар ишлаб чиқарувчи “Планета Пластик” заводи ҳам нишонга олинди.
Бундан ташқари, Одесса портидан 130 километр жануби-ғарбида денгизда ҳаракатланаётган қуруқ юк кемасига зарба берилди. Кема ҳарбий ва икки хил мақсадда фойдаланиладиган юкларни ташиган.