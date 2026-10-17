Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261017/rossiya-ukrainaning-eng-yirik-metallurgiya-zavodlariga-zarba-berdi-61266704.html
Россия Украинанинг энг йирик металлургия заводларига зарба берди
Россия Украинанинг энг йирик металлургия заводларига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Украинанинг Кривой Рог, Запорожье ва Житомир шаҳарларидаги металлургия заводлари ва энергетика объектларига зарба берилди. 17.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-17T12:17+0500
2026-10-17T12:23+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/13/46688764_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_630076f9661a640c5c12b7f731e56ce5.jpg
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари ўтган тунда Украинанинг энг йирик металлургия заводларига қуруқлик, ҳаво ва денгиздан узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ҳамда учувчисиз аппаратлар ёрдамида кенг кўламли ҳужум уюштирди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Катта зарбанинг бошқа нишонлари қаторига қуйидагилар киради:Шунингдек, тун давомида Россия Ҳаво мудофаа кучлари кучлари Россия ҳудудлари ва Қора денгиз устида 610 та Украинанинг узоқ масофали самолёт типидаги учувчисиз аппаратларини йўқ қилди.Душман ҳужумларига жавобан Россия Қуролли Кучлари Украина Қуролли Кучлари НАТО мутахассислари билан биргаликда фойдаланадиган қарор қабул қилиш марказлари, корхоналари ва омборларига зарба бермоқда. Қирувчи самолётлар ҳужумкор учувчисиз учиш аппаратлари ва Украина ҳудуди бўйлаб ҳар қандай нишонни йўқ қилишга қодир узоқ масофали аниқ қуроллардан фойдаланади.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/13/46688764_333:0:3062:2047_1920x0_80_0_0_ba05ed0b58348dc9d59536a8a72f6dd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги

Россия Украинанинг энг йирик металлургия заводларига зарба берди

12:17 17.10.2026 (янгиланди: 12:23 17.10.2026)
© Sputnik / Константин Чалабов / Медиабанкка ўтишДень ракетных войск и артиллерии на полигоне Луга в Ленинградской области
День ракетных войск и артиллерии на полигоне Луга в Ленинградской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2026
© Sputnik / Константин Чалабов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Украинанинг Кривой Рог, Запорожье ва Житомир шаҳарларидаги металлургия заводлари ва энергетика объектларига зарба берилди.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари ўтган тунда Украинанинг энг йирик металлургия заводларига қуруқлик, ҳаво ва денгиздан узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ҳамда учувчисиз аппаратлар ёрдамида кенг кўламли ҳужум уюштирди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.

Мудофаа вазирлиги алоҳида таъкидлашига кўра, ушбу металлургия заводлари ва электр таъминот корхоналари Украина Қуролли кучлари фаолиятини таъминлаш мақсадида фойдаланилган.

Катта зарбанинг бошқа нишонлари қаторига қуйидагилар киради:
Запорожсталь заводи;
Кривой Рогдаги металлургия заводи;
Запорожтрансформатор заводи;
Житомир электр подстанцияси;
Одесса портига ҳарбий буюмлар етказиб берувчи денгиз кемаси.
Шунингдек, тун давомида Россия Ҳаво мудофаа кучлари кучлари Россия ҳудудлари ва Қора денгиз устида 610 та Украинанинг узоқ масофали самолёт типидаги учувчисиз аппаратларини йўқ қилди.

Душман ҳужумларига жавобан Россия Қуролли Кучлари Украина Қуролли Кучлари НАТО мутахассислари билан биргаликда фойдаланадиган қарор қабул қилиш марказлари, корхоналари ва омборларига зарба бермоқда. Қирувчи самолётлар ҳужумкор учувчисиз учиш аппаратлари ва Украина ҳудуди бўйлаб ҳар қандай нишонни йўқ қилишга қодир узоқ масофали аниқ қуроллардан фойдаланади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0