Россия Украинанинг энг йирик металлургия заводларига зарба берди
12:17 17.10.2026 (янгиланди: 12:23 17.10.2026)
© Sputnik / Константин Чалабов / Медиабанкка ўтишДень ракетных войск и артиллерии на полигоне Луга в Ленинградской области
© Sputnik / Константин Чалабов/
Oбуна бўлиш
Украинанинг Кривой Рог, Запорожье ва Житомир шаҳарларидаги металлургия заводлари ва энергетика объектларига зарба берилди.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари ўтган тунда Украинанинг энг йирик металлургия заводларига қуруқлик, ҳаво ва денгиздан узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ҳамда учувчисиз аппаратлар ёрдамида кенг кўламли ҳужум уюштирди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
Мудофаа вазирлиги алоҳида таъкидлашига кўра, ушбу металлургия заводлари ва электр таъминот корхоналари Украина Қуролли кучлари фаолиятини таъминлаш мақсадида фойдаланилган.
Катта зарбанинг бошқа нишонлари қаторига қуйидагилар киради:
Запорожсталь заводи;
Кривой Рогдаги металлургия заводи;
Запорожтрансформатор заводи;
Житомир электр подстанцияси;
Одесса портига ҳарбий буюмлар етказиб берувчи денгиз кемаси.
Шунингдек, тун давомида Россия Ҳаво мудофаа кучлари кучлари Россия ҳудудлари ва Қора денгиз устида 610 та Украинанинг узоқ масофали самолёт типидаги учувчисиз аппаратларини йўқ қилди.
Душман ҳужумларига жавобан Россия Қуролли Кучлари Украина Қуролли Кучлари НАТО мутахассислари билан биргаликда фойдаланадиган қарор қабул қилиш марказлари, корхоналари ва омборларига зарба бермоқда. Қирувчи самолётлар ҳужумкор учувчисиз учиш аппаратлари ва Украина ҳудуди бўйлаб ҳар қандай нишонни йўқ қилишга қодир узоқ масофали аниқ қуроллардан фойдаланади.
Душман ҳужумларига жавобан Россия Қуролли Кучлари Украина Қуролли Кучлари НАТО мутахассислари билан биргаликда фойдаланадиган қарор қабул қилиш марказлари, корхоналари ва омборларига зарба бермоқда. Қирувчи самолётлар ҳужумкор учувчисиз учиш аппаратлари ва Украина ҳудуди бўйлаб ҳар қандай нишонни йўқ қилишга қодир узоқ масофали аниқ қуроллардан фойдаланади.