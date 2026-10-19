ЕОИИ ва МДҲ транспорт йўлакларини ягона тизимга айлантирмоқчи
ЕОИИ ва МДҲ транспорт йўлакларини ягона тизимга айлантирмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ ва МДҲ транспорт йўлакларини ягона тизим сифатида ривожлантириш, чегара пунктларини модернизация қилиш ва юк ташишни рақамлаштиришни муҳокама қилди. Остонадаги йиғилишда Ўзбекистон вакиллари ҳам иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва МДҲ мамлакатлари халқаро транспорт йўлакларини ўзаро мувофиқлаштирилган ягона тизимга айлантириш имкониятларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Масала Остонада ўтказилган МДҲ давлатлари Мувофиқлаштирувчи транспорт кенгашининг 46-йиғилишида кўриб чиқилди. Унда Ўзбекистон вакиллари ҳам иштирок этди.ЕИК энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошевга кўра, икки ташкилот ҳамкорлиги халқаро юк ташишни янада самарали ташкил этиш имконини беради.Асосий эътибор халқаро транспорт йўлакларини биргаликда ривожлантириш, чегара ўтказиш пунктларини модернизация қилиш ва рақамли технологияларни жорий этишга қаратилди.Кожошевнинг таъкидлашича, чегара инфратузилмасини яхшилаш кўпроқ юк ташиш имконини беради. Автомобиль, темир йўл ва бошқа транспорт турларининг ўзаро боғлиқ ишлаши эса узлуксиз логистика тизимини шакллантиришга хизмат қилади.Ўзбекистон МДҲ аъзоси ва ЕОИИда кузатувчи давлат ҳисобланади. Шу боис транспорт йўлакларини ривожлантириш ва чегара пунктларининг ўтказувчанлигини ошириш мамлакатнинг халқаро юк ташувлари учун ҳам аҳамиятли.
ЕОИИ ва МДҲ транспорт йўлакларини мувофиқлаштириш, чегара ўтказиш пунктларини модернизация қилиш ва юк ташишни рақамлаштиришга интилмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва МДҲ мамлакатлари халқаро транспорт йўлакларини ўзаро мувофиқлаштирилган ягона тизимга айлантириш имкониятларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
Масала Остонада ўтказилган МДҲ давлатлари Мувофиқлаштирувчи транспорт кенгашининг 46-йиғилишида кўриб чиқилди. Унда Ўзбекистон вакиллари ҳам иштирок этди.
ЕИК энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошевга кўра, икки ташкилот ҳамкорлиги халқаро юк ташишни янада самарали ташкил этиш имконини беради.
"ЕОИИ ва МДҲ транспорт-логистика мажмуасини мувофиқлаштирилган ҳолда ривожлантириш имконияти — Евроосиё қитъасидаги рақобат устунлигимиздир", — деди у.
Асосий эътибор халқаро транспорт йўлакларини биргаликда ривожлантириш, чегара ўтказиш пунктларини модернизация қилиш ва рақамли технологияларни жорий этишга қаратилди.
Кожошевнинг таъкидлашича, чегара инфратузилмасини яхшилаш кўпроқ юк ташиш имконини беради. Автомобиль, темир йўл ва бошқа транспорт турларининг ўзаро боғлиқ ишлаши эса узлуксиз логистика тизимини шакллантиришга хизмат қилади.
Вазир МДҲ кенгроқ географик ҳудудни қамраб олиши, ЕОИИ эса чуқурроқ иқтисодий интеграция ва ҳуқуқий механизмларга эга эканини қайд этди.
Ўзбекистон МДҲ аъзоси ва ЕОИИда кузатувчи давлат ҳисобланади. Шу боис транспорт йўлакларини ривожлантириш ва чегара пунктларининг ўтказувчанлигини ошириш мамлакатнинг халқаро юк ташувлари учун ҳам аҳамиятли.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.