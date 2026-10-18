Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261018/shavkat-mirziyoev-samarqand-61301078.html
Шавкат Мирзиёев Самарқандга ташриф буюради
Шавкат Мирзиёев Самарқандга ташриф буюради
Sputnik Ўзбекистон
Президент ташриф давомида Америка – Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгаши йиғилишида ҳам иштирок этади. 18.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-18T15:49+0500
2026-10-18T15:49+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
самарқанд вилояти
ташриф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60096745_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_1a318825efaad595ed2b8c5228aaf487.jpg
ТОШКЕНТ, 18окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Самарқанд вилоятига ташриф буюради.Президент матбуот котиби Шерзод Асадовнинг маълум қилишича, сафар давомида транспорт инфратузилмаси ва замонавий шаҳарсозлик лойиҳалари билан танишиш режалаштирилган.Бундан ташқари, 19 октябрь куни Мирзиёев Америка – Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгаши йиғилишида иштирок этади ва қатор икки томонлама учрашувлар ўтказади.18−22 октябрь кунлари Самарқандга кириш ва шаҳарнинг қатор кўчаларда транспорт ҳаракати вақти-вақти билан чекланади. Шаҳарда С5+1 форматидаги ТИВ раҳбарлари учрашуви ва Болалар фаровонлиги бўйича бутунжаҳон саммити ўтказилиши муносабати билан хавфсизлик чоралари кучайтирилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260817/samarkand-jahon-hunarmandlar-shahar-59740379.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60096745_102:0:1790:1266_1920x0_80_0_0_7d09d0abd820500e30c326cd3c3ae7c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, шавкат мирзиёев, самарқанд вилояти, ташриф
сиёсат, шавкат мирзиёев, самарқанд вилояти, ташриф

Шавкат Мирзиёев Самарқандга ташриф буюради

15:49 18.10.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в столицу Кыргызстана
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в столицу Кыргызстана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президент ташриф давомида Америка – Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгаши йиғилишида ҳам иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 18окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Самарқанд вилоятига ташриф буюради.
Президент матбуот котиби Шерзод Асадовнинг маълум қилишича, сафар давомида транспорт инфратузилмаси ва замонавий шаҳарсозлик лойиҳалари билан танишиш режалаштирилган.

Бундан ташқари, 19 октябрь куни Мирзиёев Америка – Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгаши йиғилишида иштирок этади ва қатор икки томонлама учрашувлар ўтказади.
18−22 октябрь кунлари Самарқандга кириш ва шаҳарнинг қатор кўчаларда транспорт ҳаракати вақти-вақти билан чекланади. Шаҳарда С5+1 форматидаги ТИВ раҳбарлари учрашуви ва Болалар фаровонлиги бўйича бутунжаҳон саммити ўтказилиши муносабати билан хавфсизлик чоралари кучайтирилмоқда.
Самарканд стал Всемирным городом ремесленников - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2026
Самарқанд Жаҳон ҳунармандлар шаҳри мақомини олди
17 Август, 09:20
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0