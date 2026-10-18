https://sputniknews.uz/20261018/shavkat-mirziyoev-samarqand-61301078.html
Шавкат Мирзиёев Самарқандга ташриф буюради
Шавкат Мирзиёев Самарқандга ташриф буюради
Sputnik Ўзбекистон
Президент ташриф давомида Америка – Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгаши йиғилишида ҳам иштирок этади. 18.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-18T15:49+0500
2026-10-18T15:49+0500
2026-10-18T15:49+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
самарқанд вилояти
ташриф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60096745_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_1a318825efaad595ed2b8c5228aaf487.jpg
ТОШКЕНТ, 18окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Самарқанд вилоятига ташриф буюради.Президент матбуот котиби Шерзод Асадовнинг маълум қилишича, сафар давомида транспорт инфратузилмаси ва замонавий шаҳарсозлик лойиҳалари билан танишиш режалаштирилган.Бундан ташқари, 19 октябрь куни Мирзиёев Америка – Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгаши йиғилишида иштирок этади ва қатор икки томонлама учрашувлар ўтказади.18−22 октябрь кунлари Самарқандга кириш ва шаҳарнинг қатор кўчаларда транспорт ҳаракати вақти-вақти билан чекланади. Шаҳарда С5+1 форматидаги ТИВ раҳбарлари учрашуви ва Болалар фаровонлиги бўйича бутунжаҳон саммити ўтказилиши муносабати билан хавфсизлик чоралари кучайтирилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260817/samarkand-jahon-hunarmandlar-shahar-59740379.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60096745_102:0:1790:1266_1920x0_80_0_0_7d09d0abd820500e30c326cd3c3ae7c7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, шавкат мирзиёев, самарқанд вилояти, ташриф
сиёсат, шавкат мирзиёев, самарқанд вилояти, ташриф
Шавкат Мирзиёев Самарқандга ташриф буюради
Президент ташриф давомида Америка – Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгаши йиғилишида ҳам иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 18окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Самарқанд вилоятига ташриф буюради.
Президент матбуот котиби Шерзод Асадовнинг маълум қилишича
, сафар давомида транспорт инфратузилмаси ва замонавий шаҳарсозлик лойиҳалари билан танишиш режалаштирилган.
Бундан ташқари, 19 октябрь куни Мирзиёев Америка – Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгаши йиғилишида иштирок этади ва қатор икки томонлама учрашувлар ўтказади.
18−22 октябрь кунлари Самарқандга кириш ва шаҳарнинг қатор кўчаларда транспорт ҳаракати вақти-вақти билан чекланади. Шаҳарда С5+1 форматидаги ТИВ раҳбарлари учрашуви ва Болалар фаровонлиги бўйича бутунжаҳон саммити ўтказилиши муносабати билан хавфсизлик чоралари кучайтирилмоқда.