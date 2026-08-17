Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260817/samarkand-jahon-hunarmandlar-shahar-59740379.html
Самарқанд Жаҳон ҳунармандлар шаҳри мақомини олди
Самарқанд Жаҳон ҳунармандлар шаҳри мақомини олди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандга халқаро мақомни тасдиқловчи сертификат топширилди. Шу куни Шаҳрисабз ҳам каштачилик йўналишида эътироф этилди. 17.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-17T09:20+0500
2026-08-17T10:10+0500
ҳунармандлар
ўзбекистон
самарқанд
маданият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59739835_404:0:3661:1832_1920x0_80_0_0_519b1dc790de8b6153582d151f319f29.jpg
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Самарқанд Жаҳон ҳунармандлар шаҳри мақомини олди. Тегишли сертификат 16 август куни халқаро кенгаш президенти Саъад Хани ал-Қаддумий томонидан тантанали равишда топширилди, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Самарқандда кулолчилик, заргарлик, каштачилик, гиламдўзлик, ёғоч ўймакорлиги каби халқ амалий санъатининг кўплаб йўналишлари асрлар давомида ривожланиб келган.Шу куни Шаҳрисабз ҳам каштачилик йўналишида Жаҳон ҳунармандчилик шаҳри мақомига сазовор бўлди.Бунгача мазкур халқаро эътироф 2019 йилда Қўқонга, 2022 йилда Бухоро ва Марғилонга берилган. Кейинчалик Риштон кулолчилик, Шаҳрихон эса пичоқчилик ва дўппидўзлик анъаналари билан рўйхатдан жой олди.Шу тариқа, Ўзбекистонда бундай мақомга эга шаҳарлар сони еттитага етди.
https://sputniknews.uz/20260816/shahrisabz-jahon-hunarmandchilik-shahar-59737800.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59739835_811:0:3254:1832_1920x0_80_0_0_1ecceca5fd34f624245e9a9f7b3f1c20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ҳунармандлар, ўзбекистон, самарқанд, маданият
ҳунармандлар, ўзбекистон, самарқанд, маданият

Самарқанд Жаҳон ҳунармандлар шаҳри мақомини олди

09:20 17.08.2026 (янгиланди: 10:10 17.08.2026)
© SputnikСамарканд стал Всемирным городом ремесленников
Самарканд стал Всемирным городом ремесленников - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Самарқандга халқаро мақомни тасдиқловчи сертификат топширилди. Шу куни Шаҳрисабз ҳам каштачилик йўналишида эътироф этилди.
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Самарқанд Жаҳон ҳунармандлар шаҳри мақомини олди. Тегишли сертификат 16 август куни халқаро кенгаш президенти Саъад Хани ал-Қаддумий томонидан тантанали равишда топширилди, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
"Бу мақом шаҳарнинг халқаро нуфузини янада оширади. Хорижий сайёҳлар оқими кўпаяди, ҳунармандлар учун янги бозорлар очилади ва соҳанинг ривожланишига қўшимча туртки берилади", — деди у.
Самарқандда кулолчилик, заргарлик, каштачилик, гиламдўзлик, ёғоч ўймакорлиги каби халқ амалий санъатининг кўплаб йўналишлари асрлар давомида ривожланиб келган.
Шу куни Шаҳрисабз ҳам каштачилик йўналишида Жаҳон ҳунармандчилик шаҳри мақомига сазовор бўлди.
Бунгача мазкур халқаро эътироф 2019 йилда Қўқонга, 2022 йилда Бухоро ва Марғилонга берилган. Кейинчалик Риштон кулолчилик, Шаҳрихон эса пичоқчилик ва дўппидўзлик анъаналари билан рўйхатдан жой олди.
Шу тариқа, Ўзбекистонда бундай мақомга эга шаҳарлар сони еттитага етди.
Шахрисабз признан мировым ремесленным городом по вышивке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2026
Шаҳрисабз каштачилик бўйича жаҳон ҳунармандчилик шаҳри деб тан олинди
Кеча, 18:44
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0