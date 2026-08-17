https://sputniknews.uz/20260817/samarkand-jahon-hunarmandlar-shahar-59740379.html
Самарқанд Жаҳон ҳунармандлар шаҳри мақомини олди
Самарқанд Жаҳон ҳунармандлар шаҳри мақомини олди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандга халқаро мақомни тасдиқловчи сертификат топширилди. Шу куни Шаҳрисабз ҳам каштачилик йўналишида эътироф этилди. 17.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-17T09:20+0500
2026-08-17T09:20+0500
2026-08-17T10:10+0500
ҳунармандлар
ўзбекистон
самарқанд
маданият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59739835_404:0:3661:1832_1920x0_80_0_0_519b1dc790de8b6153582d151f319f29.jpg
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Самарқанд Жаҳон ҳунармандлар шаҳри мақомини олди. Тегишли сертификат 16 август куни халқаро кенгаш президенти Саъад Хани ал-Қаддумий томонидан тантанали равишда топширилди, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Самарқандда кулолчилик, заргарлик, каштачилик, гиламдўзлик, ёғоч ўймакорлиги каби халқ амалий санъатининг кўплаб йўналишлари асрлар давомида ривожланиб келган.Шу куни Шаҳрисабз ҳам каштачилик йўналишида Жаҳон ҳунармандчилик шаҳри мақомига сазовор бўлди.Бунгача мазкур халқаро эътироф 2019 йилда Қўқонга, 2022 йилда Бухоро ва Марғилонга берилган. Кейинчалик Риштон кулолчилик, Шаҳрихон эса пичоқчилик ва дўппидўзлик анъаналари билан рўйхатдан жой олди.Шу тариқа, Ўзбекистонда бундай мақомга эга шаҳарлар сони еттитага етди.
https://sputniknews.uz/20260816/shahrisabz-jahon-hunarmandchilik-shahar-59737800.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59739835_811:0:3254:1832_1920x0_80_0_0_1ecceca5fd34f624245e9a9f7b3f1c20.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ҳунармандлар, ўзбекистон, самарқанд, маданият
ҳунармандлар, ўзбекистон, самарқанд, маданият
Самарқанд Жаҳон ҳунармандлар шаҳри мақомини олди
09:20 17.08.2026 (янгиланди: 10:10 17.08.2026)
Самарқандга халқаро мақомни тасдиқловчи сертификат топширилди. Шу куни Шаҳрисабз ҳам каштачилик йўналишида эътироф этилди.
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Самарқанд Жаҳон ҳунармандлар шаҳри мақомини олди. Тегишли сертификат 16 август куни халқаро кенгаш президенти Саъад Хани ал-Қаддумий томонидан тантанали равишда топширилди, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
"Бу мақом шаҳарнинг халқаро нуфузини янада оширади. Хорижий сайёҳлар оқими кўпаяди, ҳунармандлар учун янги бозорлар очилади ва соҳанинг ривожланишига қўшимча туртки берилади", — деди у.
Самарқандда кулолчилик, заргарлик, каштачилик, гиламдўзлик, ёғоч ўймакорлиги каби халқ амалий санъатининг кўплаб йўналишлари асрлар давомида ривожланиб келган.
Шу куни Шаҳрисабз ҳам каштачилик йўналишида Жаҳон ҳунармандчилик шаҳри мақомига сазовор бўлди.
Бунгача мазкур халқаро эътироф 2019 йилда Қўқонга, 2022 йилда Бухоро ва Марғилонга берилган. Кейинчалик Риштон кулолчилик, Шаҳрихон эса пичоқчилик ва дўппидўзлик анъаналари билан рўйхатдан жой олди.
Шу тариқа, Ўзбекистонда бундай мақомга эга шаҳарлар сони еттитага етди.