Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261018/ozbekiston-sayyohlar-61294617.html
Ўзбекистонга келаётган сайёҳлар сони 10 млн кишидан ошди: топ-5 давлат
Ўзбекистонга келаётган сайёҳлар сони 10 млн кишидан ошди: топ-5 давлат
Sputnik Ўзбекистон
Сайёҳлар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,7 млн нафарга ёки 20,4 фоизга ошган. 18.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-18T18:15+0500
2026-10-18T18:15+0500
инфографика
ўзбекистон
туризм
туризм
туристлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/12/61293538_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2ea80f2b9a1ef43eae37d21929847908.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами 10 306 786 нафар хорижлик туристик мақсадларда Ўзбекистонга келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,7 млн нафарга ёки 20,4 фоизга ошган.Ўзбекистонга энг кўп сайёҳ Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Россия ва Афғонистондан келган.Шу тариқа, Россия Ўзбекистон билан умумий чегарага эга бўлмаган давлатлар орасида туристлар оқими бўйича биринчи ўринни эгаллади.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/12/61293538_187:0:1147:720_1920x0_80_0_0_1b8805032ea9cfeb27da227df8c46cbc.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, ўзбекистон, туризм, туризм, туристлар, инфографика
инфографика, ўзбекистон, туризм, туризм, туристлар, инфографика

Ўзбекистонга келаётган сайёҳлар сони 10 млн кишидан ошди: топ-5 давлат

18:15 18.10.2026
Oбуна бўлиш
Сайёҳлар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,7 млн нафарга ёки 20,4 фоизга ошган.
Туристлар - Sputnik Ўзбекистон
Туристлар - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами 10 306 786 нафар хорижлик туристик мақсадларда Ўзбекистонга келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,7 млн нафарга ёки 20,4 фоизга ошган.
Ўзбекистонга энг кўп сайёҳ Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Россия ва Афғонистондан келган.
Шу тариқа, Россия Ўзбекистон билан умумий чегарага эга бўлмаган давлатлар орасида туристлар оқими бўйича биринчи ўринни эгаллади.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0