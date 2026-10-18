https://sputniknews.uz/20261018/ozbekiston-sayyohlar-61294617.html
Ўзбекистонга келаётган сайёҳлар сони 10 млн кишидан ошди: топ-5 давлат
Ўзбекистонга келаётган сайёҳлар сони 10 млн кишидан ошди: топ-5 давлат
Sputnik Ўзбекистон
Сайёҳлар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,7 млн нафарга ёки 20,4 фоизга ошган. 18.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-18T18:15+0500
2026-10-18T18:15+0500
2026-10-18T18:15+0500
инфографика
ўзбекистон
туризм
туризм
туристлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/12/61293538_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2ea80f2b9a1ef43eae37d21929847908.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами 10 306 786 нафар хорижлик туристик мақсадларда Ўзбекистонга келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,7 млн нафарга ёки 20,4 фоизга ошган.Ўзбекистонга энг кўп сайёҳ Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Россия ва Афғонистондан келган.Шу тариқа, Россия Ўзбекистон билан умумий чегарага эга бўлмаган давлатлар орасида туристлар оқими бўйича биринчи ўринни эгаллади.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/12/61293538_187:0:1147:720_1920x0_80_0_0_1b8805032ea9cfeb27da227df8c46cbc.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, ўзбекистон, туризм, туризм, туристлар, инфографика
инфографика, ўзбекистон, туризм, туризм, туристлар, инфографика
Ўзбекистонга келаётган сайёҳлар сони 10 млн кишидан ошди: топ-5 давлат
Сайёҳлар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,7 млн нафарга ёки 20,4 фоизга ошган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами 10 306 786 нафар хорижлик туристик мақсадларда Ўзбекистонга келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,7 млн нафарга ёки 20,4 фоизга ошган.
Ўзбекистонга энг кўп сайёҳ Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Россия ва Афғонистондан келган.
Шу тариқа, Россия Ўзбекистон билан умумий чегарага эга бўлмаган давлатлар орасида туристлар оқими бўйича биринчи ўринни эгаллади.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.