https://sputniknews.uz/20261018/maktabl-kuzgi-tatil-61298265.html
Мактабларда кузги таътил қачон бошланиши маълум қилинди
Мактабларда кузги таътил қачон бошланиши маълум қилинди
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Амалдаги тартибга кўра, умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчилари учун жорий ўқув йилининг кузги таътили 2026 йил 4 ноябрдан бошланади ва 9 ноябрга қадар давом этади.
2026-10-18T13:19+0500
2026-10-18T13:19+0500
2026-10-18T13:19+0500
жамият
ўзбекистон
мактаб
таътил
таълим ва илм-фан вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Ўзбекистон мактабларида кузги таътил 4 ноябрдан бошланади. Бу ҳақда Таълим ва фан вазирлиги маълум қилди.II чорак дарслари эса 2026 йил 10 ноябрдан бошланади.
https://sputniknews.uz/20250731/tatil-rossiya-toshkent-viloyati-50974381.html
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жамият, ўзбекистон, мактаб, таътил, таълим ва илм-фан вазирлиги
жамият, ўзбекистон, мактаб, таътил, таълим ва илм-фан вазирлиги
Мактабларда кузги таътил қачон бошланиши маълум қилинди
II чорак дарслари 10 ноябрдан бошланиши белгиланган.
ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
Ўзбекистон мактабларида кузги таътил 4 ноябрдан бошланади. Бу ҳақда Таълим ва фан вазирлиги маълум қилди.
“Амалдаги тартибга кўра, умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчилари учун жорий ўқув йилининг кузги таътили 2026 йил 4 ноябрдан бошланади ва 9 ноябрга қадар давом этади”, - дейилган хабарда.
II чорак дарслари эса 2026 йил 10 ноябрдан бошланади.