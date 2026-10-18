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https://sputniknews.uz/20261018/maktabl-kuzgi-tatil-61298265.html
Мактабларда кузги таътил қачон бошланиши маълум қилинди
Мактабларда кузги таътил қачон бошланиши маълум қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Амалдаги тартибга кўра, умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчилари учун жорий ўқув йилининг кузги таътили 2026 йил 4 ноябрдан бошланади ва 9 ноябрга қадар давом этади.
2026-10-18T13:19+0500
2026-10-18T13:19+0500
жамият
ўзбекистон
мактаб
таътил
таълим ва илм-фан вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Ўзбекистон мактабларида кузги таътил 4 ноябрдан бошланади. Бу ҳақда Таълим ва фан вазирлиги маълум қилди.II чорак дарслари эса 2026 йил 10 ноябрдан бошланади.
https://sputniknews.uz/20250731/tatil-rossiya-toshkent-viloyati-50974381.html
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жамият, ўзбекистон, мактаб, таътил, таълим ва илм-фан вазирлиги
жамият, ўзбекистон, мактаб, таътил, таълим ва илм-фан вазирлиги

Мактабларда кузги таътил қачон бошланиши маълум қилинди

13:19 18.10.2026
© SputnikНачало учебного года в школах Узбекистана
Начало учебного года в школах Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.10.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
II чорак дарслари 10 ноябрдан бошланиши белгиланган.
ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Ўзбекистон мактабларида кузги таътил 4 ноябрдан бошланади. Бу ҳақда Таълим ва фан вазирлиги маълум қилди.
“Амалдаги тартибга кўра, умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчилари учун жорий ўқув йилининг кузги таътили 2026 йил 4 ноябрдан бошланади ва 9 ноябрга қадар давом этади”, - дейилган хабарда.
II чорак дарслари эса 2026 йил 10 ноябрдан бошланади.
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