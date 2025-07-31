Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250731/tatil-rossiya-toshkent-viloyati-50974381.html
Унутилмас таътил: Россиядан келган меҳмонлар Тошкент вилоятидаги оромгоҳда дам олди
Унутилмас таътил: Россиядан келган меҳмонлар Тошкент вилоятидаги оромгоҳда дам олди
Sputnik Ўзбекистон
"Анор" ёзги соғломлаштириш оромгоҳида россиялик меҳмонлар иштирокидаги смена якунланди. Брянск ва Белгород вилоятларидан келган болалар 13 кунни Тошкент вилоятининг хушманзара Бўстонлиқ туманида мазмунли ўтказишди. Болалар учун ёрқин дастур тайёрланди: маҳорат дарслари, ҳиндларнинг Ҳоли байрами, дискотекалар ва гулхан атрофида анъанавий қўшиқлар.
2025-07-31T16:56+0500
2025-07-31T17:00+0500
ўзбекистон - россия
болалар
таътил
ёз
тошкент вилояти
бўстонлиқ тумани
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1f/50959862_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_1eb055f64ab712f5b4a0a6bd7cdcc901.jpg
ТОШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. "Анор" ёзги соғломлаштириш оромгоҳида россиялик меҳмонлар иштирокидаги смена якунланди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Брянск ва Белгород вилоятларидан келган болалар 13 кунни Тошкент вилоятининг хушманзара Бўстонлиқ туманида мазмунли ўтказишди. Болалар учун ёрқин дастур тайёрланди: маҳорат дарслари, ҳиндларнинг Ҳоли байрами, дискотекалар ва гулхан атрофида анъанавий қўшиқлар."Илиқ ва самимий қабул учун Ўзбекистонга катта раҳмат. Охирги кунда бизга лагердаги дам олишимиз ҳақидаги видеороликларни кўрсатишди - мен жуда таъсирландим", - деди белгородлик Милана Жуненко.Кўплаб йигит-қизлар дўстлар орттиришди, уларнинг дўстлиги лагердан кейин ҳам давом этади.Сменанинг ёпилиш маросимида Россиянинг Ўзбекистондаги муваққат ишлар вакили Андрей Ланчиков, икки давлат Касаба уюшма федерациялари вакиллари, шунингдек, Ўзбекистон Болаларнинг дам олиши ва соғломлаштирилишини ташкил этиш департаменти ходимлари иштирок этди.
бўстонлиқ тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1f/50959862_207:59:2859:2048_1920x0_80_0_0_d451e34d72f4398005a0f9a8d543281e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
таътил россия тошкент вилояти оромгоҳ
таътил россия тошкент вилояти оромгоҳ

Унутилмас таътил: Россиядан келган меҳмонлар Тошкент вилоятидаги оромгоҳда дам олди

16:56 31.07.2025 (янгиланди: 17:00 31.07.2025)
© SputnikВ летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
В летнем оздоровительном лагере Анор закрылась смена с участием гостей из России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.07.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Элина Бекназарова - Sputnik Ўзбекистон
Элина Бeкназарова
Мухбир
Ҳамма материаллар
Эксклюзив
Брянск ва Белгород вилоятлари болалари учун ёрқин ва ҳодисаларга бой дастур ташкил этилди.
ТОШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. "Анор" ёзги соғломлаштириш оромгоҳида россиялик меҳмонлар иштирокидаги смена якунланди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Брянск ва Белгород вилоятларидан келган болалар 13 кунни Тошкент вилоятининг хушманзара Бўстонлиқ туманида мазмунли ўтказишди. Болалар учун ёрқин дастур тайёрланди: маҳорат дарслари, ҳиндларнинг Ҳоли байрами, дискотекалар ва гулхан атрофида анъанавий қўшиқлар.
"Ҳар бир мамлакат такрорланмас бўлади, ҳамма жойда ўз анъаналари, ўз таомлари бор. Бу ерда об-ҳаво ғайриоддий - ҳаммаси жуда ажойиб. Бу худди туганмас байрам ва туганмас ёзга ўхшайди. Менга бу ер жуда ёқди", - дея таассуротлари билан ўртоқлашди сменанинг белгородлик иштирокчиси Сергей Бихун.
© SputnikВ летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
В летнем оздоровительном лагере Анор закрылась смена с участием гостей из России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.07.2025
В летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
© Sputnik
"Илиқ ва самимий қабул учун Ўзбекистонга катта раҳмат. Охирги кунда бизга лагердаги дам олишимиз ҳақидаги видеороликларни кўрсатишди - мен жуда таъсирландим", - деди белгородлик Милана Жуненко.
© SputnikВ летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
В летнем оздоровительном лагере Анор закрылась смена с участием гостей из России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.07.2025
В летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
© Sputnik
Кўплаб йигит-қизлар дўстлар орттиришди, уларнинг дўстлиги лагердан кейин ҳам давом этади.

"Биз ўзаро рақамларимиз билан алмашдик ва энди мулоқот қилиб турамиз", – дея ишонч билдирди Белгороддан келган яна бир меҳмон Вера Балабанова.

© SputnikВ летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
В летнем оздоровительном лагере Анор закрылась смена с участием гостей из России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.07.2025
В летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
© Sputnik
Сменанинг ёпилиш маросимида Россиянинг Ўзбекистондаги муваққат ишлар вакили Андрей Ланчиков, икки давлат Касаба уюшма федерациялари вакиллари, шунингдек, Ўзбекистон Болаларнинг дам олиши ва соғломлаштирилишини ташкил этиш департаменти ходимлари иштирок этди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0