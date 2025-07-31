Унутилмас таътил: Россиядан келган меҳмонлар Тошкент вилоятидаги оромгоҳда дам олди
16:56 31.07.2025 (янгиланди: 17:00 31.07.2025)
© SputnikВ летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
© Sputnik
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Брянск ва Белгород вилоятлари болалари учун ёрқин ва ҳодисаларга бой дастур ташкил этилди.
ТОШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. "Анор" ёзги соғломлаштириш оромгоҳида россиялик меҳмонлар иштирокидаги смена якунланди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Брянск ва Белгород вилоятларидан келган болалар 13 кунни Тошкент вилоятининг хушманзара Бўстонлиқ туманида мазмунли ўтказишди. Болалар учун ёрқин дастур тайёрланди: маҳорат дарслари, ҳиндларнинг Ҳоли байрами, дискотекалар ва гулхан атрофида анъанавий қўшиқлар.
"Ҳар бир мамлакат такрорланмас бўлади, ҳамма жойда ўз анъаналари, ўз таомлари бор. Бу ерда об-ҳаво ғайриоддий - ҳаммаси жуда ажойиб. Бу худди туганмас байрам ва туганмас ёзга ўхшайди. Менга бу ер жуда ёқди", - дея таассуротлари билан ўртоқлашди сменанинг белгородлик иштирокчиси Сергей Бихун.
© SputnikВ летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
В летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
© Sputnik
"Илиқ ва самимий қабул учун Ўзбекистонга катта раҳмат. Охирги кунда бизга лагердаги дам олишимиз ҳақидаги видеороликларни кўрсатишди - мен жуда таъсирландим", - деди белгородлик Милана Жуненко.
© SputnikВ летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
В летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
© Sputnik
Кўплаб йигит-қизлар дўстлар орттиришди, уларнинг дўстлиги лагердан кейин ҳам давом этади.
"Биз ўзаро рақамларимиз билан алмашдик ва энди мулоқот қилиб турамиз", – дея ишонч билдирди Белгороддан келган яна бир меҳмон Вера Балабанова.
© SputnikВ летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
В летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
© Sputnik
Сменанинг ёпилиш маросимида Россиянинг Ўзбекистондаги муваққат ишлар вакили Андрей Ланчиков, икки давлат Касаба уюшма федерациялари вакиллари, шунингдек, Ўзбекистон Болаларнинг дам олиши ва соғломлаштирилишини ташкил этиш департаменти ходимлари иштирок этди.